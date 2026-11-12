د. تهاني رفعت بشارات يكتب لوطن: القمّة تتّسع للجميع… لكن ليس كلُّ ما يُزهر يُعلَن، وليس كلُّ ما يُنجَز يُروى!

ليس في الحياة قمّةٌ واحدةٌ لا تتّسع إلا لشخصٍ واحد، ولا يوجد نجاحٌ خُلق ليكون حكراً على أحد؛ فسماء التميّز واسعة، وأبواب الإبداع مشرعة، ولكل إنسانٍ نجمته التي تضيء سماءه، وطريقه الذي يترك عليه أثره، وبصمته التي لا تشبه سواه. فليس نجاح الآخرين انتقاصاً من نجاحك، ولا صعود غيرك يعني بالضرورة تراجعك؛ فالشمس لا تحجب ضوءها لأن نجمةً أخرى أشرقت، والحدائق لا تفقد جمالها لأن زهرةً جديدةً تفتّحت فيها.

لكن، إن كنت تحمل حلماً ، أو تخطّط لإنجاز، أو تسعى نحو هدفٍ عظيم، فتعلّم أن تجعل خطواتك أسبق من كلماتك، وأن تدع نتائجك تتحدّث عنك حين يحين أوانها. لا تُعلن عن كل ما تنوي فعله، ولا تكشف عن كل ما تخطّط له، ولا تجعل أحلامك مشاعاً لكل عابر؛ فبعض البدايات تحتاج إلى صمتٍ يحميها، وبعض الأمنيات تحتاج إلى دعاءٍ يرافقها، وبعض الإنجازات يكون أجمل حين تخرج إلى النور مكتملةً، لا حين تُروى وهي لا تزال في مهدها.

دَارُوا أُمُورَكُمْ بِالْكِتْمَانِ، وَاجْعَلُوا نِيَّاتِكُمْ خَالِصَةً لِلَّهِ تَعَالَى؛ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُصَفِّقُ لَكَ يُحِبُّ لَكَ الْخَيْرَ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَبْتَسِمُ فِي وَجْهِكَ يَفْرَحُ لِنَجَاحِكَ.

ففي النفوس ما لا تراه العيون، وفي الصدور مشاعر لا تكشفها الكلمات، وقد يختبئ خلف بعض عبارات التهنئة قلبٌ لا يتمنّى لك الوصول. والحسد حقيقةٌ ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، ولذلك ليس من الحكمة أن تضع كل تفاصيل حياتك وأحلامك أمام الجميع، أو أن تمنح كل عابر فرصة الاطلاع على ما تخطّط له وما تسعى إلى تحقيقه.

لا يعني ذلك أن تعيش متوجّساً من الناس، أو أن تغلق قلبك أمام الجميع، بل أن تتعلّم فنّ التوازن؛ أن تحسن الظن دون سذاجة، وأن تحبّ الناس دون أن تكشف لهم كل أوراقك، وأن تكون واضحًا في أخلاقك، حكيماً في اختياراتك، صامتاً حين يكون الصمت أبلغ من ألف كلمة.

وتذكّر دائماً تلك الصورة البليغة: المصعد لا يصل إلى القمّة إذا ظلّ بابه مفتوحاً ! فهو يحتاج إلى أن تُغلق أبوابه أولاً، ثم يبدأ رحلة الصعود. وكذلك أحلامك؛ لن تبلغ بها ما تريد إذا ظللت تفتح أبواب تفاصيلها لكل من يسأل، وتستهلك طاقتك في شرح خططك وتبرير خطواتك وانتظار تصفيق الآخرين.

أغلق أبواب التشتيت، وأبعد عن طريقك ضجيج المقارنات، ولا تنشغل بمن سبقك أو بمن يحاول أن ينافسك؛ فلك رحلتك، وللآخرين رحلاتهم. ركّز على تطوير ذاتك، وأتقن عملك، وازرع الخير حيثما كنت، واجعل بينك وبين الله سرّاً جميلاً من الدعاء والنية الصادقة والعمل الخالص.

ولا تنسَ أن الأثر الحقيقي لا يُقاس بعدد العيون التي تراقبك، ولا بعدد الأصوات التي تمدحك، بل بما تتركه من خيرٍ في القلوب، وما تصنعه من تغييرٍ في الحياة، وما تقدّمه للآخرين دون انتظار مقابل.

فلا تستعجل الإعلان عن بذورك قبل أن تُثمر، ولا تكشف عن أحلامك قبل أن تقوى على مواجهة الرياح، ولا تجعل نجاحك وسيلةً لإثبات شيءٍ لأحد؛ اجعله ثمرةً لسعيك، ووفاءً لحلمك، وابتغاءً لرضا الله.

واعلم أن القمّة تتّسع للجميع، لكن الوصول إليها يحتاج إلى عزيمة، والصعود يحتاج إلى حكمة، والاستمرار يحتاج إلى إخلاص.

اعمل في صمت، وتوكّل على الله، وأخلص النيّة، ودع إنجازاتك تتحدّث عنك… فبعض النجاحات لا تحتاج إلى إعلان، يكفي أن تشرق حتى يراها الجميع..

"لا تُخبر الجميع عن وجهتك، ولا تكشف لهم كل خطواتك؛ فالأشجار العظيمة لا تُعلن عن جذورها، لكنها تُدهش العالم حين تُثمر وتُظلّل الآخرين".