بسام زكارنة يكتب لوطن: الحزب الشيوعي الصيني.. كيف تحمي الأحزاب نفسها من السقوط وتصنع مستقبل الدول؟

استنادا إلى المحاضرة المهمة التي قدمها سعادة السفير الصيني لدى دولة فلسطين السيد سون تشن ( زين ) حول فكر الحزب الشيوعي الصيني في بناء الحزب وإدارته بصرامة وعلى نحو شامل والتي تناولت مرتكزات التجربة الصينية في تطوير الحزب ومؤسساته ومكافحة الفساد وتجديد القيادات والكوادر وضمان استمرارية الحزب وقدرته على قيادة الدولة ومواصلة التنمية.

ليست تجربة الحزب الشيوعي الصيني مجرد تجربة حزبية ناجحة بل واحدة من أهم التجارب السياسية والتنظيمية والاقتصادية في التاريخ الحديث وتستحق الدراسة بعمق ليس فقط من قبل الأحزاب والدول النامية والفقيرة وإنما أيضا من قبل الدول الرأسمالية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية.

فنحن أمام حزب يعد من أعرق الأحزاب السياسية في العالم وأطولها عمرا في الحكم ومن أكبرها على الإطلاق من حيث عدد الأعضاء ويدير الدولة الأكبر سكانا في العالم و الثالثة مساحة على مستوى العالم حزب تأسس عام 1921 وواجه خلال مسيرته ظروفا تاريخية بالغة التعقيد وقاد نضالا امتد لعقود انتهى بتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بعد سنوات طويلة من الحروب والتدخلات الأجنبية والاضطرابات الداخلية وسقوط الحكم الإمبراطوري واليوم وبعد أكثر من قرن على تأسيسه لا يزال يقود الصين وينقلها عبر مسيرة تحول تاريخي من الفقر والتخلف إلى مصاف القوى الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى في العالم.

وخلال 77 عاما من قيادة الدولة استطاع الحزب أن يقود تحولا تاريخيا هائلا نقل الصين من دولة فقيرة ومتخلفة اقتصاديا تضم 56 قومية وتواجه تحديات تنموية واجتماعية وسياسية معقدة إلى قوة عالمية كبرى وأحد أكبر اقتصادين في العالم ومركز رئيسي للتكنولوجيا والصناعة والتجارة والابتكار مع تحقيق إنجاز تاريخي في انتشال مئات الملايين من الفقر.

هذه التجربة لا يمكن تفسيرها بالنمو الاقتصادي وحده ولا بحجم السكان أو الموارد أو المساحة الجغرافية بل لا بد من التوقف أمام الفكر الذي حكم عملية التحول وطبيعة الحزب الذي قادها وقدرته على تطوير نفسه ومؤسساته وأدواته والتكيف مع المتغيرات دون التخلي عن أهدافه الاستراتيجية.

من أهم ما تناولته المحاضرة فلسفة الحزب الشيوعي الصيني في إدارة الحزب بصرامة و جدية وعلى نحو شامل وهي فلسفة تنطلق من سؤال تاريخي عميق: لماذا تسقط الأحزاب والدول بعد سنوات من القوة والنجاح؟ وكيف يمكن لحزب يتولى الحكم لعقود طويلة أن يحافظ على حيويته وقدرته على القيادة وألا يتحول تاريخه وإنجازاته إلى أسباب للتراخي والجمود والفساد؟.

هنا تظهر أهمية مفهوم الثورة الذاتية للحزب الذي طرحه الرئيس شي جين بينغ باعتباره أحد أهم مرتكزات استمرار الحزب فالحزب لا ينتظر أن يفرض الآخرون عليه الإصلاح ولا يكتفي بمواجهة الانتقادات الخارجية بل يجب أن يمتلك القدرة على مراقبة نفسه واكتشاف أخطائه ومحاسبة أعضائه وقياداته وتصحيح مساره وتجديد مؤسساته وكوادره وهذا يرتبط بفكرة تاريخية طرحها ماو تسي تونغ قبل أكثر من ثمانين عاما وهي أن الجماهير تمثل مفتاح استمرار الحزب وأن علاقته بالشعب واستماعه إلى مطالبه وخضوعه لرقابته تشكل ضمانة أساسية لعدم الانفصال عن المجتمع.

ومن هنا يجمع الفكر الصيني بين الرقابة الخارجية التي يمارسها الشعب والرقابة الداخلية التي يمارسها الحزب على نفسه.

والدرس المهم الذي ركزت عليه الدورة الخامسة للجنة المركزية العشرين أن التاريخ النضالي والشرعية التأسيسية وطول سنوات الحكم وعدد الأعضاء لا تشكل ضمانة لاستمرار أي حزب بل قد تتحول هذه العناصر نفسها إلى مخاطر إذا أدت إلى الشعور بالاطمئنان والتراخي والاعتقاد بأن الحزب فوق المساءلة.

و من أبرز الأفكار التي تستحق التوقف عندها أن الحزب الشيوعي الصيني يربط بصورة مباشرة بين حوكمة الحزب وحوكمة الدولة فلا يمكن لحزب مفكك أو حزب تقوده المصالح الشخصية أو تنتشر فيه مظاهر الفساد أو تغيب عنه المحاسبة والانضباط أن يقود دولة متقدمة ويضمن استمرار تطورها ولا يمكن بناء مؤسسات دولة قوية إذا كانت المؤسسات الحزبية التي تقودها تعاني من الضعف أو الترهل أو غياب المسؤولية لذلك لم تنظر الدورة الخامسة وفق ما قاله سعادة السفير إلى إدارة الحزب باعتبارها شأنا داخليا منفصلا عن إدارة الدولة وإنما باعتبارها شرطا أساسيا لنجاح الدولة نفسها.

وهنا تكمن أهمية المبادئ السبعة التي عرضها السفير والمهام التسع التي حددها لتطوير العمل الحزبي فهي ليست مجرد لوائح إدارية وإنما منظومة متكاملة تبدأ من وضوح الرسالة والقيادة السياسية وتمر بالانضباط والمركزية الديمقراطية واختيار الكوادر وتنتهي بالرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.

والفكرة الجوهرية أن الحزب الذي يريد قيادة دولة قوية عليه أن يمتلك مؤسسات قوية وقيادات مؤهلة وأنظمة واضحة وقدرة على تنفيذ القرارات ومتابعتها ومحاسبة المقصرين.

من أهم ما تضمنته المحاضرة أن الحزب الشيوعي الصيني لا يختزل مكافحة الفساد في معاقبة الفاسدين وإنما يعتمد ثلاثة مستويات متكاملة:

1. ألا يجرؤ أحد على الفساد: من خلال العقوبة والردع بحيث يدرك كل مسؤول أن موقعه أو نفوذه أو تاريخه لا يحميه من المحاسبة.

2. ألا يستطيع أحد ارتكاب الفساد: من خلال بناء أنظمة الرقابة وإغلاق الثغرات ومنع استغلال السلطة بحيث لا تتاح للمسؤول فرص تحويل موقعه إلى منفعة شخصية.

3. ألا يرغب أحد في الفساد: من خلال التربية والانضباط وبناء القيم وتعزيز القناعة الداخلية لدى أعضاء الحزب بأن النزاهة مسؤولية أخلاقية وتنظيمية.

هذه المستويات الثلاثة تكشف أن مكافحة الفساد ليست حملة مؤقتة ولا قرارات تصدر عند ظهور فضيحة بل ثقافة مؤسسية ومنظومة متكاملة تجمع بين الردع والوقاية والتربية والأهم أن المحاسبة يجب ألا تكون انتقائية فلا يحمي التاريخ النضالي أحدا ولا يعفي الموقع القيادي أي مسؤول من المساءلة.

لا تقتصر أهمية التجربة الصينية على البناء التنظيمي والاقتصادي بل تمتد إلى منظومة القيم والأخلاق السياسية التي يطرحها الحزب في علاقاته الداخلية والخارجية فمن أبرز ما يميز الفكر الصيني التأكيد على المنفعة المتبادلة والمصير المشترك للبشرية والتعاون بين الشعوب والدول واحترام خصوصية الدول وعدم فرض نماذج سياسية عليها وقد بنت الصين سياستها الخارجية على خطاب التعاون والتنمية والشراكة وطرحت نفسها شريكا للدول النامية والفقيرة بدلا من التعامل معها باعتبارها ساحات للهيمنة أو الاستغلال كما أن التجربة الصينية لم تقم على احتلال دول أخرى أو الاستيلاء على موارد الشعوب بل على بناء قدراتها الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية وتطوير علاقاتها الدولية من خلال التجارة والاستثمار والتعاون.

ومن المهم أيضا معرفة أن الفكر الصيني لم يتعامل مع الأفكار الحزبية باعتبارها قوالب مغلقة أو جامدة بل أظهر قدرة على الاستفادة من التجارب الدولية و الحزبية و الدينية و الإنسانية المختلفة والأخذ بما يخدم مصالح الصين وظروفها الوطنية وتطوير أدواته بما يتناسب مع مراحل تطورها وهذا أحد أهم أسرار استمرارية التجربة الصينية: التمسك بالأهداف والمبادئ مع امتلاك المرونة الفكرية والعملية في اختيار الوسائل والأدوات.

إن التحول الذي حققته الصين يفرض على العالم إعادة النظر في كثير من المفاهيم التقليدية المتعلقة بالتنمية والحكم وإدارة الاقتصاد وبناء المؤسسات ففي الوقت الذي تواجه فيه دول غربية عديدة أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتتصاعد فيها مظاهر الاستقطاب والتفاوت الاجتماعي وتراجع الثقة بالمؤسسات تقدم الصين تجربة مختلفة في التخطيط طويل الأمد والاستثمار في الإنتاج وتطوير التكنولوجيا وربط السياسات العامة بأهداف استراتيجية ممتدة.

وهذا لا يعني أن التجربة الصينية خالية من التحديات أو أن جميع أدواتها قابلة للنقل إلى دول أخرى فلكل دولة ظروفها وتاريخها ونظامها السياسي والاجتماعي لكن ذلك لا يلغي أن ما راكمته الصين من خبرات في إدارة الحزب والدولة والتنمية ومكافحة الفقر وبناء المؤسسات يمثل رصيدا إنسانيا يستحق الدراسة والاستفادة.

بل إن الدول الرأسمالية نفسها يمكن أن تستفيد من بعض هذه الخبرات خصوصا في التخطيط الاستراتيجي وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة العامة وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية.

إن أهم ما يمكن استخلاصه من هذه المحاضرة في سياق واقعنا الفلسطيني هو أن بناء الحزب ليس مسألة شكلية أو إدارية بل شرط لبقائه وقدرته على قيادة المجتمع وتحقيق أهدافه الوطنية.



ومن هنا تبرز أهمية تفعيل المؤسسات الحزبية واحترام مرجعياتها واللجان المتخصصة وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها ووضع برامج عمل واضحة لها ومتابعة تنفيذ القرارات وتقييم الأداء كما يجب أن تكون المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة وأن يخضع كل مسؤول للتقييم وفق أدائه وإنجازه بصرف النظر عن تاريخه النضالي أو موقعه التنظيمي أو علاقاته ويجب أن يكون اختيار الكوادر على أساس الكفاءة والقدرة والخبرة والالتزام وليس باعتبار المناصب مكافآت على التاريخ السابق.

ومن الدروس المهمة أيضا أن الرقابة ليست وظيفة جهاز واحد بل مسؤولية جماعية تشمل القيادة والأعضاء والهيئات التنظيمية وأن دور اللجان يجب ألا يقتصر على تسجيل المخالفات وإنما يمتد إلى متابعة الأداء واكتشاف الخلل واقتراح الحلول ومراقبة تنفيذ القرارات.

وهنا يمكن تعزيز التعاون والتبادل مع الحزب الشيوعي الصيني والاستفادة من خبراته المتراكمة في بناء المؤسسات الحزبية وتطوير الكوادر وإدارة التنظيم والرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد بما يغني تجربتنا الوطنية والتنظيمية مع مراعاة خصوصية الاحزاب الفلسطينية والواقع الفلسطيني وطبيعة المشروع الوطني.

إن أهمية ما طرحته المحاضرة تتضاعف عند ربطه بتوجهات الدورة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني وما تتضمنه من توجهات للمرحلة المقبلة فالحزب يدرك أن طول عمره وحجمه الكبير واتساع مسؤولياته وقيادته لدولة بهذا الحجم والتعقيد تفرض عليه مخاطر وتحديات لا يمكن مواجهتها بالاعتماد على الإنجازات السابقة.

ولهذا فإن إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل ليست مجرد سياسة انضباطية بل جزء من استراتيجية حماية الحزب والدولة من التراجع والسقوط وضمان قدرتهما على مواصلة التطور وتحقيق الأهداف المستقبلية.

فالحزب الذي نجح في قيادة الصين خلال مراحل تاريخية شديدة الصعوبة يدرك أن الحفاظ على النجاح أصعب أحيانا من تحقيقه وأن استمرار النهضة يتطلب إصلاحا داخليا دائما وتطويرا للمؤسسات وتجديدا للكوادر ومحاسبة لا تستثني أحدا.

إن التجربة الصينية تقدم درسا يتجاوز حدود الصين والحزب الشيوعي الصيني ويتمثل في أن الأحزاب لا تعيش على أمجاد الماضي ولا تحافظ على مكانتها بمجرد امتلاكها تاريخا نضاليا أو شرعية تأسيسية أو عددا كبيرا من الأعضاء إنها تحتاج إلى قيادة تمتلك الرؤية ومؤسسات فاعلة وكوادر مؤهلة وانضباط يطبق على الجميع ورقابة ومحاسبة حقيقية وقدرة على تجديد الفكر والأدوات والاستماع إلى الشعب والاستجابة لمطالبه.

والأهم أن الحزب الذي يقود الدولة يجب أن يكون نموذجا في النزاهة والكفاءة والمسؤولية لأن فساد الحزب ينعكس على الدولة وضعف مؤسساته ينعكس على مؤسساتها وانقسامه يهدد وحدتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.

إن الدرس الأكبر من التجربة الصينية هو أن بناء الحزب وإصلاحه ليسا شأنا داخليا محدودا بل مسؤولية وطنية ترتبط بمستقبل الدولة والشعب فالحزب القوي ليس الحزب الذي لا يخطئ وإنما الحزب الذي يمتلك الشجاعة لاكتشاف أخطائه والاعتراف بها وتصحيحها ولا يسمح للتاريخ أو المناصب أو النفوذ بأن تتحول إلى حصانة ضد المحاسبة.

وهذه هي الفلسفة التي تستحق أن تتوقف أمامها الأحزاب والدول: لا يكفي أن تنجح في قيادة شعبك مرة بل يجب أن تمتلك القدرة على تجديد نفسك باستمرار حتى تظل قادرا على قيادته وصناعة مستقبله.