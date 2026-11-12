كاتس: الحكومة ستواصل توجيه الجيش في جميع الجبهات دون موافقة المعارضة

رام الله – وطن للأنباء: أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل إصدار التعليمات للجيش وتنفيذ التحركات العسكرية في مختلف الجبهات، دون الحاجة إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قضائية، وذلك ردا على تحذيرات غادي آيزنكوت من تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس قوله: "لسنا بحاجة إلى تصريح من المعارضة ولا من أي جهة قضائية لتحريك الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن الحكومة ستواصل توجيه الجيش للعمل عسكريا وأمنيا في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، دون الحاجة إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قضائية.

وبشأن إيران، قال كاتس إن القرارات ستُتخذ وفقا لما تقتضيه الحاجة، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن العملية السياسية الجارية لا تغير صلاحيات الحكومة في اتخاذ القرارات الأمنية، قائلا: "أمن إسرائيل لا يوجد في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر عملية سياسية تجري بالتوازي".

وأكد أن رئيس الحكومة ووزير الحرب سيواصلان إصدار التعليمات للجيش، في إطار الرقابة القائمة.