د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: حول واقع المياه عندنا في ظل التغيرات المناخية!!

مع قلة وتذبذب مياه الامطار، تبرز بوضوح تداعيات التغيرات المناخية في العالم ونحن من ضمنهم، وبالأخص تأثيرها على كمية ونوعية أو جودة أو تلوث المياه، وفي الواقع الفلسطيني، يبدو هذا الوضع أكثر قتامة، من خلال مواصلة الاحتلال الإسرائيلي سلب المياه الفلسطينية والسيطرة على مصادرها، واستخدامها من خلال توسيع وبناء المستوطنات وبالأخص في مجال الزراعة كما يتضح في منطقة الاغوار الفلسطينية حيث أدى تضاؤل كمية المياه وتدني نوعيتها من خلال ازدياد ملوحتها الى فقدان القدرة على زراعة محاصيل اعتدنا على زراعتها خلال السنوات الماضية.

وفي بلادنا، معلوم ان غالبية مصادر المياه هي مصادر جوفية، حيث حسب بيانات تصدر عن الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء، فأن حوالي 80% من مصادر المياه المستخدمة في بلادنا هي مياه جوفية، وحسب البيان فأن حصة المواطن الفلسطيني من المياه تبلغ حوالي 84 لترا في اليوم، وهي تقل عن النسبة الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية للفرد وهي حوالي 100 لتر في اليوم، وحسب الاحصائيات فأن الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على حوالي 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومن ضمنها ضفة نهر الاردن الذي يعتبر مصدر المياه السطحية المتوفرة للفلسطينيين.

وتأثير التغيرات المناخية في العالم، وما يصاحب ذلك من انخفاض في نسبة هطول الإمطار، والذي بدوره يؤدي إلى عدم تغذية أحواض المياه الجوفية ومن ثم ارتفاع درجة ملوحتها وازدياد احتمالات التلوث وذلك بسبب الضخ الزائد، وارتفاع ملوحة التربة، يمكن ان يؤدي الى ازدياد التصحر ومن ثم الى نقص المحصول الزراعي، وعدم القدرة على زراعة بعض المحاصيل، التي تم الاعتياد على زراعتها. ويتبوأ موضوع المياه اهمية خاصة عندنا، لان عملية البناء والتنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للآلاف من العاطلين، تحتاج الى مياه بالكمية وبالجودة المطلوبتان.

وموضوع تداعي جودة وكمية المياه يستدعي التعامل مع موضوع ادارة المياه كأولوية، حيث ان تلوث المياه على سبيل المثال، ينتج عن عدم التخلص السليم من المياه العادمة، حيث تجد بشكل أو بأخر طريقها الى المياه الجوفية، وكذلك نتيجة الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية والاسمدة والمخلفات الصناعية، حيث انه وبفعل مياه الامطار او الري تتسرب المواد الكيميائية ومن خلال حبيبات التربة لتصل في المحصلة الى المياه الجوفية، بالإضافة الى احتمال تسرب المياه المالحة من البحر اليها في حال موضوع المياه في قطاع غزة.

وهناك معايير ومواصفات عالمية محددة لاستخدام المياه سواء للشرب او للاستخدامات الاخرى، وهذه المعايير سواء اكانت من منظمة الصحة العالمية او من وكالة حماية البيئة الامريكية مثلا، تحدد نوعية وتراكيز بعض المعادن مثل الرصاص والنحاس والكادميوم والزرنيخ، او بعض المركبات العضوية مثل مواد الـــ "ديوكسين"،و البنزين، والمواد المتحللة من النفايات البلاستيكية، والمركبات الكلوروعضوية، وهي مواد سامة ، وكذلك مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب التي ان زادت عن الحد الاقصى المسموح به، يمكن ان تؤدي الى اضرار قصيرة المدى مثل التأثير على عمل الكلى او على الجهاز العصبي او الهضمي او التنفسي، او اثار بعيدة المدى، تظهر بعد فترة على شكل امراض مزمنة.

وموضع أدارة المياه يعني كذلك الادارة والاستخدام السليم للمياه العادمة التي تتم معالجتها، وبالإضافة الى ذلك، فإننا نحتاج الى التوعية في استخدام المياه، من حيث طبيعة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، بحيث يحس المواطن الفلسطيني بمدى اهمية سلعة المياه، والتي يبدو اننا لا نعرف قيمتها الا حين نفتقدها او نحس بشحتها او تدني نوعيتها، ومن الواضح ان الحاجة الى المياه الصالحة سو ف تزداد مع ازدياد البشر وازدياد نشاطاتهم وفي نفس الوقت مع بقاء محدودية مصادرها وكميتها على ما هو عليه الان، ومواصلة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي عليها والاستهلاك المضطرد لها.

ويزداد موضوع إدارة المياه أهمية، في ظل تصاعد تأثير التغيرات المناخية وشحة الأمطار وبالتالي تضاؤل مصادر المياه الجوفية عندنا، وكذلك في ظل مواصلة تحكم الجانب الاسرائيلي بمصادر المياه الجوفية، وبالتالي محدودية حفر آبار جوفية جديدة، وفي أوضاع كهذه، فالإدارة السليمة للمياه المتوفرة من حيث الحفاظ على الكمية والجودة، تعتبر أمراً مهماً، وهذا يعني اجراء فحوصات لتحديد نوعيتها وملاءمتها وكذلك لبيان مدى جودتها، واذا كانت صالحة اي غير ملوثة للاستخدام، وإذا كانت صالحة فلأي استخدام، في الزراعة، في الصناعة، للشرب، وهذا يعني كذلك الاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل علينا مجاناً من حيث انشاء مشاريع ذات مستوى وطني، لتجميع مياه الأمطار، في خزانات او آبار كبير يتم استغلالها سواء للشرب أو للزراعة.