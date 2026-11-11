يونس العموري يكتب لوطن: تراتيل في ليل القدس... بوح الروح في زمن الانكسار

أيها الليل الصامت والمنهك، وأنت الشاهد على الوجع والأوجاع، والساتر للآهات، والحاضن لأنين الأرواح المتعبة، ماذا أقول لك وقد استنفدت الكلام، وجفت ينابيع البوح في حنجرة أنهكها الصمت؟ ماذا أروي لك وأنت الذي تعرف أسرار العابرين، وتسمع خفق القلوب حين تتوارى الوجوه خلف ستائر العتمة، وتدرك أن في هذا العالم من ينامون على وسائدهم، ومن ينامون على جمر ذكرياتهم، ومن يظلون حتى الفجر يفتشون في زوايا الروح عن شيء ضاع منهم، أو عن شيء لم يأت بعد؟

ولكن، دعنا من حكايات العاشقين قليلا، وتعال أحدثك عن وجع أكبر من أن تحتويه حكاية رجل وامرأة، عن مدينة لا تنام، وإن خيم السكون على أزقتها، ولا تهدأ، وإن أطفأت نوافذها مصابيحها، ولا تكف عن البكاء، وإن حاولت أن تخفي دموعها خلف كبرياء حجارتها العتيقة. تعال أحدثك عن مدينة تسكنني وأسكنها، عن حكاية لا أعرف متى بدأت، ولا أظن أن لها نهاية، عن مكان لا يشبه الأمكنة، ولا يمكن اختصاره في جغرافيا أو حدود أو أسماء، مدينة كلما ابتعدنا عنها اقتربت منا أكثر، وكلما حاولنا أن نغادر وجعها اكتشفنا أننا نحمله معنا في صدورنا.

هناك، يا ليل، حيث تتعانق القباب مع السماء، وتتشابك المآذن مع أجراس الكنائس، وحيث تتكئ الحجارة على ذاكرة القرون، تقف مدينة لا تشبه إلا نفسها. مدينة لها من العمر ما يجعل التاريخ يقف عند أبوابها خاشعا، ولها من الجراح ما يجعل الحاضر يطأطئ رأسه خجلا. مدينة تتوضأ كل صباح بدموع أهلها، وتفتح نوافذها على فجر مثقل بالانتظار، وتستقبل شمسها بوجه أنهكه الحزن، لكنها لا تزال ترتب شرفاتها، وتكنس عتبات بيوتها، وتزرع في شقوق حجارتها ما تبقى من أمل، كأنها تقول للعالم إن الحياة، مهما اشتدت عليها العواصف، لا تزال قادرة على أن تنبت من قلب الركام.

يا ليل، هل مررت يوما من أزقتها القديمة؟ هل أصغيت إلى وقع الخطوات على حجارتها الملساء، تلك الحجارة التي تعرف أسماء العابرين، وتحفظ أسرار الذين مروا من هنا، والذين رحلوا ولم يعودوا؟ هل وقفت أمام أبواب بيوتها الخشبية العتيقة، وتأملت تلك الأقفال التي لم تعد تحرس البيوت بقدر ما تحرس الحكايات؟ وهل رأيت النوافذ التي ما زالت تطل على الأزقة، كأنها عيون أمهات ينتظرن أبناءهن، أو كأنها ذاكرة لا تريد أن تصدق أن الذين كانوا يملأون المكان ضحكا وحركة قد غابوا، وأن البيوت التي كانت تضج بالحياة صارت تتبادل الهمس مع وحدتها؟

كم في تلك الأزقة من حكايات يا ليل .. كم من طفل ركض فيها ذات صباح، حاملا حقيبته الصغيرة، لا يعرف أن الطريق الذي يسلكه محفور في ذاكرة المدينة منذ مئات السنين. وكم من أم وقفت على عتبة دارها تراقب أبناءها وهم يبتعدون، ثم عادت إلى الداخل وهي تردد دعاءها المعتاد. وكم من عاشقين تبادلا نظرات خجولة عند زاوية قديمة، وكم من شيخ جلس على مصطبة حجرية يراقب المارة، ويستعيد في صمته زمنا كان فيه للشارع صوت آخر، وللأيام طعم آخر، وللناس متسع من الوقت كي يحبوا ويضحكوا ويحلموا.

وهل تعرف يا ليل ماذا تفعل الذاكرة بأهل تلك المدينة؟ إنها لا تتركهم ينسون، ولا تسمح لهم أن يتصالحوا مع الغياب. كل حجر فيها شاهد، وكل عتبة تحفظ أثرا، وكل شرفة تختزن حكاية، وكل نافذة تعرف من كان يقف خلفها ومن كان ينتظر عودته. حتى الهواء الذي يمر بين أزقتها يبدو محملا بأسماء الغائبين، وحتى الصمت الذي يهبط على بيوتها لا يخلو من أصوات قديمة، أصوات الأمهات وهن ينادين أبناءهن، وأصوات الباعة في الأسواق، وضحكات الأطفال، وأحاديث الجيران عند الأبواب، وأجراس تعلن بدء النهار، ونداءات ترتفع من المآذن فتختلط بأصوات الحياة في مشهد لا يشبهه مشهد.

آه يا ليل، كم أوجعني أن أراها هكذا .. مدينة بكل هذا المجد، بكل هذا الجمال، بكل هذا التاريخ، ثم يطاردها الحزن من باب إلى باب، ويثقل خطاها الخوف والانتظار. مدينة يضيق فيها المكان بأهلها، وتتعب فيها الروح من كثرة ما تضطر إلى احتماله. مدينة لا يطلب أهلها المستحيل، بل يريدون أن يعيشوا كما يعيش الآخرون، أن يفتحوا أبواب بيوتهم دون خوف، وأن يمشوا في شوارعهم دون أن يشعروا بأن خطواتهم موضع سؤال، وأن يطمئنوا إلى صباح لا يحمل لهم مفاجآت موجعة، وأن ينام أطفالهم دون أن تتسلل إلى أحلامهم صور الخوف والحرمان.

يا ليل، انظر إلى وجوه أمهاتها. تلك الوجوه التي حفرت الأيام خطوطها على الجباه، ولم تستطع أن تنتزع منها الكبرياء. أمهات يحملن في صدورهن من الدعاء ما لا تتسع له السماء، يخفين قلقهن خلف كلمات عادية، ويبتسمن لأطفالهن كي لا يرثوا خوفهن. كم من أم أعدت طعام المساء وهي تنتظر عودة ابنها، وكم من أم وضعت يدها على صورة غائب، وكم من أم نامت وعيناها مفتوحتان على باب لم يطرق، وخبر لم يصل، وموعد لم يتحقق. يا لوجع الأمهات حين يصبح الانتظار جزءا من يومهن، وحين تتحول الدعوات إلى حبال نجاة تتعلق بها أرواحهن في مواجهة المجهول.

وانظر إلى أطفالها، يا ليل، إلى أولئك الذين كان ينبغي أن تكون أحلامهم أكبر من شوارعهم، وأن تكون ألعابهم أكثر حضورا من مخاوفهم. كيف يمكن لطفل أن يفهم لماذا يصبح الطريق إلى مدرسته حكاية من القلق؟ وكيف يمكن له أن يستوعب أن هناك من يسرق من طفولته عفويتها، ومن صباحه اطمئنانه، ومن ذاكرته براءتها؟ أي ذنب اقترفته تلك العيون الصغيرة حتى تتعلم مبكرا معنى الانتظار، ومعنى الخوف، ومعنى أن تكون الحياة أثقل مما ينبغي على كتفي طفل؟

وانظر إلى شيوخها، أولئك الذين يحملون المدينة في تجاعيد وجوههم، وفي نبرات أصواتهم، وفي حكايات لا يملون من تكرارها. يجلسون عند أبواب البيوت، يتأملون الأزقة، ويشيرون إلى هذا الحجر وذاك الباب وتلك الزاوية، ويقولون هنا كنا نلتقي، وهناك كنا نلعب، وفي ذلك المكان كانت الحياة أكثر رحابة. يروون الحكايات وكأنهم يخشون أن يأخذها النسيان، وكأنهم يعرفون أن المدن لا تضيع حين تتغير ملامحها فقط، بل حين يفقد أهلها القدرة على تذكرها كما كانت، وحين يصبح الماضي مجرد حكاية لا تجد من يصغي إليها.

أما أسواقها، يا ليل، فكم أتمنى أن تسمع أنينها. تلك الأسواق التي كانت تضج بالحركة والأصوات والروائح، وتختلط فيها النداءات بالضحكات، وتتعانق فيها خطوات الناس كأنهم عائلة واحدة، كيف أصبحت تحمل في صمتها كل هذا التعب؟ كم من باب تجاري أغلقه العجز، وكم من رزق ضاقت أبوابه، وكم من تاجر يقف خلف بضاعته ينتظر زبونا لا يأتي، وكم من عامل يحمل هم يومه قبل أن يبدأه. حتى الأماكن التي كانت تفيض بالحياة صارت تخفي وراء واجهاتها حكايات من الضيق والخسارة، ومع ذلك يصر أهلها على فتح الأبواب في الصباح، وعلى ترتيب البضائع، وعلى ممارسة الحياة، كأنهم يعلنون في وجه اليأس أن المدينة لا تزال هنا، وأنها لم تتعلم الاستسلام.

يا ليل، أتدري ما الذي يجعل وجع هذه المدينة أكثر قسوة؟ أنها لا تبكي لنفسها وحدها، بل تبكي على كل ما كان ينبغي أن يكون. تبكي على صباحات كان من حق أطفالها أن يعيشوها بطمأنينة، وعلى شباب كان من حقهم أن يرسموا مستقبلهم دون أن تصادره الحواجز والقيود، وعلى أمهات كان من حقهن أن يطمئنن إلى أبنائهن، وعلى بيوت كان من حقها أن تبقى مفتوحة على الفرح، وعلى أحلام صغيرة لا تطلب سوى حياة طبيعية. إنها لا تطلب قصورا ولا معجزات، بل تريد أن تكون مدينة لأهلها، وأن يكون لأهلها حق الحياة فيها، وأن لا يصبح مجرد البقاء على أرضها امتحانا يوميا للصبر والاحتمال.

ثم انظر إلى أسوارها، يا ليل. تلك الأسوار التي وقفت طويلا في وجه الزمن، وشهدت تبدل الدول والجيوش والرايات، وسمعت لغات كثيرة، ورأت وجوها جاءت ووجوها رحلت. كم تحمل في صمتها من أسرار؟ وكم من دمعة سقطت عند أقدامها ولم يلتفت إليها أحد؟ وكم من يد امتدت نحو حجارتها كأنها تستمد منها القوة، وكم من قلب وقف أمامها عاجزا عن البوح بما يختلج في أعماقه؟ تلك الأسوار ليست حجارة صامتة كما يظن العابرون، إنها ذاكرة مفتوحة، وكتاب لا تنتهي صفحاته، وشاهد لا يستطيع أن يكذب مهما طال الزمن.

يا ليل، هل سمعت يوما حجارة تبكي؟ هل رأيت مدينة تتوضأ بالدمع وتنام على وجعها، ثم تستيقظ في الصباح لتواصل الحياة كأن شيئا لم يكن؟ هل رأيت عيونا تتطلع إلى السماء، لا طلبا للمطر، بل رجاء أن يأتي يوم لا تضطر فيه إلى إخفاء دموعها؟ تلك المدينة لا تحتاج إلى من يرثيها، بل إلى من يسمع نبضها، ويدرك أن في صمتها صرخة أكبر من كل الأصوات، وأن في عيون أهلها حكايات لا تستطيع الكلمات أن تحملها.

وفي الليل، حين تخلو الأزقة إلا من صدى الخطوات، وحين تنام النوافذ على ضوء خافت، تبدو المدينة كأنها تستعيد أنفاسها بعد نهار طويل من التعب. تتكئ على حجارتها، وتضم جراحها إلى صدرها، وتعد أبناءها الذين غابوا، وتستعيد وجوه الذين رحلوا، وتفتش في دفاتر الذاكرة عن أيام لم يكن فيها الخوف ضيفا دائما على موائدها. وربما تبكي في تلك الساعات، بعيدا عن عيون المارة، لأن المدن أيضا تتعب، ولأن الكبرياء لا يمنع الدموع، ولأن الصبر مهما طال لا يعني أن الوجع قد انتهى.

آه يا مدينتي، يا وجع الروح وذاكرة العمر، كم أريد أن أراك كما تستحقين، أن أراك تخلعين ثوب الحداد، وتفتحين نوافذك للشمس دون وجل، وتستعيدين ضحكات أطفالك في أزقتك، وأصوات الحياة في أسواقك، وخطوات العائدين إلى بيوتهم مطمئنين. كم أريد أن أرى الأمهات وقد تخلصن من خوف الانتظار، والشيوخ وقد توقفوا عن عد الخسارات، والشباب وقد صار المستقبل أمامهم طريقا مفتوحا لا جدارا عاليا. كم أريد أن أرى أبوابك مشرعة للحياة، لا للقلق، وأن أسمع أجراسك ومآذنك وهي تعلن أن الصباح قد جاء أخيرا، وأن الحزن لم يعد سيد المكان.

ولكن، أيها الليل، لا تظن أنني أعاتب المدينة على حزنها، ولا ألوم حجارتها على صمتها، ولا أطلب من أهلها أن يبتسموا في وجه جراحهم. إنما أعاتب هذا العالم الذي مر طويلا أمام دموعها، ورأى ما يحدث لأهلها، ثم اعتاد المشهد حتى كاد ينسى أن وراء كل حجر إنسانا، ووراء كل باب حكاية، ووراء كل نافذة قلبا ينتظر، ووراء كل صرخة أمومة وخوفا ووجعا لا تستطيع الكلمات أن تصفه. أعاتب الذين اختصروا حكايتها في خبر عابر، والذين جعلوا من مأساتها مشهدا يتكرر حتى فقدوا الإحساس به، والذين ظنوا أن صمت أهلها يعني أنهم لم يعودوا يتألمون.

أيها الليل، هل تستطيع أن تحمل كل هذه الآهات؟ هل تتسع عتمتك لدموع مدينة بأكملها؟ وهل تستطيع نجومك أن تنير دروبا أطفأتها الخيبات؟ أخبرني كيف لك أن تمر فوق قبابها كل مساء، وأن تلامس أسوارها، وأن تسمع أنين حجارتها، ثم ترحل دون أن تحمل إلى العالم شيئا من حكايتها؟ أليس لك أن تصرخ مرة واحدة في وجه هذا الصمت الطويل؟ أليس لك أن توقظ الفجر من سباته، وتطالبه بأن يأتي مختلفا، بأن يحمل لهذه المدينة صباحا لا يشبه ما سبقه من الصباحات؟

وأنا، يا ليل، أقف بينك وبينها، أحمل في صدري شيئا من وجعها، وأحاول أن أكتب ما لا تستطيع الكلمات حمله. أكتب لأن الصمت صار ثقيلا، ولأن بعض الحكايات إذا لم تجد طريقها إلى البوح اختنقت في صدور أصحابها. أكتب عن مدينة أحبها، وأخشى أن يطول بها الحزن حتى يصبح جزءا من ملامحها، وأخشى أن يعتاد العالم أن يراها مثقلة بالجراح، فلا يعود يلتفت إلى أنينها. أكتب لأنني كلما حاولت أن أبتعد عن وجعها وجدتني أكثر التصاقا به، وكلما ظننت أن الكلمات قد أنصفتها اكتشفت أن في صدرها من الحكايات ما لا تستطيع اللغة أن تحيط به. إنها تسكن القلب، وتمنحني أسبابا للحياة وأسبابا للوجع، وتجعلني أؤمن أن الانتماء، مهما كان عميقا، لا يخلو من ألم حين يصبح البقاء على مقربة مما نحب امتحانا يوميا للصبر.

فابق معي قليلا أيها الليل، لا ترحل الآن. دعني أضع رأسي على كتف عتمتك، وأترك ما تبقى من أنيني بين يديك. خذ هذه الحكايات، خبئها في ثناياك، واحمل بعضها إلى أسوار المدينة، ودع بعضها يعبر نوافذها، لعل حجرا هناك يسمعني، ولعل أما متعبة تشعر أن هناك من يشاركها وجع الانتظار، ولعل طفلا يستيقظ غدا على صباح أقل قسوة، ولعل قلبا أنهكه الحنين يشعر أن هناك من لا يزال يحمل هذه المدينة في ذاكرته، ولا يتعب من الدعاء لها بالحياة والفرح.

وحين يأتي الفجر، لا تستعجل الرحيل عن المدينة. تمهل قليلا عند أبوابها، ومر على أزقتها، وامسح عن نوافذها غبار الحزن، وأخبر حجارتها أن هناك قلوبا لا تزال تحفظ أسماءها، وأن هناك من لا يزال يرى في وجعها وجعه، وفي حزنها حزنه، وفي صمودها معنى لا تستطيع العواصف أن تنتزعه. أخبرها أنني ما زلت أراها جميلة، رغم كل ما أصابها، وما زلت أسمع نبضها تحت ركام الأيام، وما زلت أؤمن أن المدن التي تسكن الوجدان لا تموت، وأن الحكايات التي تكتبها الدموع لا يمحوها الزمن.

أما أنا، فدعني أظل قليلا في حضرتك، أيها الليل الصامت والمنهك. فأنا لست بخير كما أبدو، ولست قويا كما يظن الآخرون. أنا رجل أنهكته الحكايات، وأتعبه الحنين، وأثقلته ذاكرة لا تعرف النسيان. في قلبي مدينة أخشى على وجعها من أن يصبح مألوفا في عيون العالم، وأخشى على حكاياتها من أن تضيع في زحام الأخبار، وفي روحي وحدة لا يعرف أحد كيف اتسعت لكل هذا الوجع.

قل لي يا ليل، وأنت الذي شهدت انكسارات البشر، وسمعت أنين المدن، واحتضنت دموع الذين لم يجدوا من يسمعهم .. كيف يمكن لقلب واحد أن يحمل كل هذا الحب، وكل هذا الحزن، وكل هذا الانتماء، ثم يواصل النبض كأن شيئا لم يكن؟ ... وكيف لمدينة بهذا الجمال أن تظل كل هذا العمر تنتظر فرحا يشبهها؟ ... أم أن بعض الأوجاع، يا ليل، لا تنتهي عند طلوع الفجر، وبعض المدن لا تنام من فرط ما تحمل في ذاكرتها، وبعض الحكايات لا تعرف كيف تنجو من وجعها، لأنها ببساطة لا تستطيع أن تتخلى عما تحب؟