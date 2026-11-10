د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: الاوضاع البيئية والعلاقة بارتفاع نسبة الامراض المزمنة في بلادنا؟



بات الارتفاع المتواصل في نسبة المصابين بالأمراض غير السارية أو المزمنة او في عدد الوفيات من هذه الامراض في بلادنا، عاما بعد عام، يحتاج الى تفسير من خلال تبيان الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، الذي يؤرق الناس والمختصين والمهتمين، سواء من ناحية التبعات الصحية والاجتماعية، أو بسبب تكاليفها المادية الطائلة من خلال التحويلات الطبية داخل وخارج البلاد وتكلفة الادوية سواء المستوردة أو المحلية، ونخص بهذه الأمراض، الأمراض السرطانية المتنوعة، وأمراض القلب والسكري والدماغ وارتفاع الضغط وما ينتج عنهما من تلف مؤقت أو دائم.

ومع تنامي نسبة الوفيات من الأمراض غير السارية في بلادنا وفي المنطقة المحيطة بنا وفي العالم، فإنه لا جدال أن درهم وقاية هي خير من قنطار علاج، وبالأخص فيما يتعلق بعلاج أمراض عضالة أو مزمنة، تتصاعد في مجتمعنا الفلسطيني، ومن الأمثلة عليها ما ينتج عن ظواهر مثل البدانة أو الوزن الزائد، وبالطبع أمراض السرطان المتنوعة، والتي أصبحت وخلال السنوات القليلة الماضية، هي المسبب الثاني للوفاة في بلادنا، أي بنسبة حوالي 14% من عدد الوفيات السنوية، حيث انه وبالإضافة الى العوامل الوراثية ، فأن على ما يبدو أن هناك ممارسات حياتية غير صحية وظروفاً بيئية وأنظمة غذائية غير طبيعية، يمكننا التحكم بها أو منعها أو الحد منها، وبالتالي الحد من الإصابة بالأمراض.

ومن الأسئلة البديهية التي من المتوقع طرحها عند قراءة او سماع المعطيات عن انتشار أمراض مثل السرطان، تلك التي تتمحور حول الأسباب لهذا الانتشار ولماذا الآن، وهل هناك عوامل بيئية أو مسببات تتعلق بالغذاء أو بطبيعة الحياة والعمل، وفي أي مناطق ينتشر السرطان بأعلى نسبة في بلادنا، وما هي أنواعه، وما هي الفئات من الناس الأكثر إصابة به، والى غير ذلك من الأسئلة التي من المفترض أن تتم الإجابة عليها، من خلال أبحاث علمية موضوعية، وتخرج بنتائج تهدف الى وضع الاستراتيجيات أو توفير الظروف والعوامل لمنع الإصابة بها، أو للحد منها أو للتعامل معها.

ولا يجادل أحد أن امراض السرطان المتنوعة تنتشر بشكل غير طبيعي في بلادنا، وهذه معطيات تثير القلق والإرباك حسب المعايير الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، والوضع في الضفة الغربية لا يختلف كثيراً عنه في القطاع، حيث أصبحت أمراض السرطان المختلفة تشكل المسبب الثاني للوفاة خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه النسبة تتصاعد كل عام، حيث ارتفعت بحوالي 40% خلال خمسة أعوام وهذا يشمل كافة المحافظات الفلسطينية من الشمال الى الجنوب، حسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، التي يتم نشرها سنوياً.

ومن الواضح أن هناك عوامل بيئية خارجية تؤثر أو تداخلت في النظام البيئي الحيوي الفلسطيني، يمكن أنها ساهمت وتساهم في هذا الازدياد، سواء أكانت هذه العوامل ملوثات كيميائية أو بيولوجية أو غيرها، وسواء جاءت نتيجة الاستخدام المتواصل وغير المبرمج لمبيدات وأسمدة ومواد بلاستيكية وهرمونية وغيرهما، أو نتيجة الاستخدام الصناعي المتزايد لمواد كيميائية مختلفة، أو ربما بفعل عوامل أُخرى بالأخص في قطاع غزة، منها الحروب الأخيرة، وما نتج عنها من استخدام الآلاف من أطنان المواد الكيميائية بأنواعها المختلفة، والتي ما زال جزء منها يسري وينتقل في النظام البيئي وبالتالي يؤثر في البيئة الفلسطينية، وربما منها ممارسات حياتية لم نعتد عليها من قبل، ومنها اتباع أنماط غذائية غير صحية في بلادنا، من حيث استهلاك المواد المصنعة او المجمدة وما تحويه من مضافات كيميائية متعددة، أو الأطعمة السريعة، وما يمكن ان تحوي من مواد تحفز بشكل أو بـآخر الأورام السرطانية.

ومن الأسباب الأخرى ربما ازدياد التدخين، حيث ان التدخين كنمط غير صحي من أنماط الحياة، له علاقة مباشرة بالأمراض غير السارية، وخاصة أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، وفي بلادنا وحسب أرقام أوردها جهاز الإحصاء الفلسطيني قبل فترة، فإن أعداد المدخنين الفلسطينيين تشكل حوالي 22% من تعداد السكان ممن هم في سن 18 سنة وما فوق، وما يجر ذلك من حجم التكاليف التي تُدفع جراء معالجة الأمراض المرتبطة بالتدخين، وهناك دراسات عديدة في العالم ربطت وبشكل مباشر بين نسبة التدخين ونسبة الإصابة بسرطان الرئة.

وفي ظل هذا القلق المتصاعد بسبب تزايد نسبة الأمراض غير السارية عندنا، فإن التركيز على مبدأ الوقاية، اي البحث عن الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الأمراض، وبالتحديد معرفة الظروف أو الممارسات في المناطق التي يتم فيها تسجيل نسب مرتفعة من السرطان وأمراض أُخرى مزمنة، سواء أكانت هذه الاسباب ممارسات زراعية أو استخداماً مكثفاً للمبيدات في بعض المحافظات، أو انتشار النشاط الصناعي والكسارات والمحاجر في بعض المناطق، أو ممارسات حرق مئات الأطنان من النفايات الإلكترونية والبطاريات التي يتم إحضارها من الجانب الإسرائيلي الى مناطق في بلادنا من اجل استخلاص متبقياتها من أسلاك نحاسية وغيرها، حيث ان البحث عن الأسباب الحقيقية هو الأساس للبدء ببرنامج وطني ووضع استراتيجيات صحية بيئية، وبالتالي الحد من آفة باتت تنتشر وبشكل كبير في مجتمعنا، وتؤرق الأجيال الحالية والقادمة وتستنزف موازنة المواطن والبلد والمجتمع.