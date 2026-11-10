عصام عواد يكتب لوطن: رفيف دروكر- وصاية ليبرالية على الإرادة العربية

ليس كل من يعارض بنيامين نتنياهو صديقا للفلسطينيين، وليس كل من ينتقد اليمين الإسرائيلي مدافعا عن حقوق العرب. فثمة مسافة واسعة بين معارضة حكومة إسرائيلية بسبب سياساتها، وبين الاعتراف بحق الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في أن يكونوا أصحاب إرادة سياسية مستقلة، لا مجرد أداة في الحسابات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية المتنافسة على السلطة.

ولعل الصحفي الإسرائيلي رفيف دروكر يقدم نموذجا يستحق التوقف عنده، ليس لأنه من أنصار نتنياهو أو من المدافعين عن اليمين الإسرائيلي، بل لأنه ينتمي إلى المعسكر الإعلامي المعارض له، ويقدم نفسه باعتباره صوتا نقديا في مواجهة السلطة وسياساتها. غير أن التمعن في بعض مواقفه المتعلقة بالمجتمع العربي وأحزابه يكشف عن تناقض يستحق المساءلة؛ تناقض بين خطاب يبدو متفهما للمشاركة العربية، وبين تصور سياسي لا يبدو مستعدا للاعتراف بهذه المشاركة عندما تتحول من مجرد أصوات انتخابية إلى إرادة مستقلة لها شروطها ومطالبها وحقها في التأثير في صناعة القرار.

أقولها بوضوح: أرى أن رفيف دروكر يدس السم في العسل. فالمشكلة في خطابه ليست أنه يعارض نتنياهو، ولا أنه يريد تغيير الحكومة الإسرائيلية، فهذا حقه السياسي والإعلامي، وإنما في الطريقة التي يتعامل بها مع العرب باعتبارهم قوة انتخابية يمكن استدعاؤها عندما يحتاج إليها المعسكر الذي ينتمي إليه، ثم مطالبتها بالتنازل عن شروطها السياسية عندما يتعلق الأمر بتقاسم السلطة وتحديد أولويات الحكم.

إننا أمام شكل من أشكال الاستعلاء السياسي الذي لا يحتاج إلى لغة عنصرية فجة كي يمارس نفسه. إنه استعلاء يرتدي بدلة ليبرالية، ويتحدث عن الديمقراطية والتغيير، لكنه يفترض ضمنا أن النخب الإسرائيلية تعرف مصلحة العرب أكثر مما يعرفها العرب أنفسهم، وأن من حقها أن تحدد لهم متى يشاركون، وكيف يشاركون، وما الذي ينبغي أن يطلبوه مقابل أصواتهم.

في 22 ديسمبر 2025، نشر دروكر مقالا على مدونته بعنوان «حتى الناخبون سيفهمون: تغيير الحكومة بدعم الأحزاب العربية». لم يكن المقال مجرد دعوة إلى الاعتراف بحق الأحزاب العربية في المشاركة السياسية، بل طرح سيناريو سياسيا محددا يقوم على تشكيل حكومة أقلية من معسكر التغيير، تستفيد من امتناع النواب العرب عن التصويت، بحيث لا يكون منصور عباس هو صاحب الصوت الحاسم رقم 61.

وفي مقاله، وضع دروكر أولوية تغيير حكومة نتنياهو فوق مسألة الاعتماد على حزب غير صهيوني، واعتبر أن المبدأ الثاني يمكن إخضاعه للأول. وبناء على ذلك، اقترح أن يتمكن معسكر التغيير من تشكيل حكومة أقلية إذا حصل على 58 مقعداً مقابل 52 لمعسكر نتنياهو، على أن تسمح له الأحزاب العربية بالوصول إلى الحكم من خلال الامتناع عن التصويت.

قد يبدو هذا الطرح، للوهلة الأولى، أكثر انفتاحا من مواقف اليمين الإسرائيلي الذي يرفض التعاون مع الأحزاب العربية بصورة مطلقة. لكن السؤال الذي لم يتوقف عنده دروكر بما يكفي هو: لماذا ينبغي أن يكون دور الأحزاب العربية هو تسهيل تشكيل الحكومة، دون أن تكون شريكا في تحديد برنامجها وأولوياتها؟ ولماذا يصبح الصوت العربي مقبولا عندما يأتي في صورة امتناع يسمح للآخرين بالحكم، لكنه يصبح أكثر حساسية عندما يتحول إلى مطالبة بمشاركة فعلية في السلطة؟

إن الامتناع عن التصويت ليس بالضرورة موقفا سياسيا بلا ثمن. إنه قرار تتخذه أحزاب أمام جمهورها، وتتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية. وإذا كانت هذه الأحزاب تمتلك قوة برلمانية مؤثرة، فمن حقها أن تتفاوض على ما يمكن أن تحققه لمجتمعها، لا أن تتعامل مع مقاعدها باعتبارها هدية مجانية لمعسكر سياسي آخر.

ثم جاءت مداخلة دروكر التلفزيونية في 29 أكتوبر 2026، بعد الانتخابات التي حصلت فيها الأحزاب العربية على 19 مقعدا وفق النتائج التي تناولتها التغطيات الإسرائيلية. وهنا انتقل الرجل من اقتراح الاستفادة من الامتناع العربي إلى تقديم وصفة أكثر مباشرة للقيادات العربية.

في برنامجه على القناة 13، توجه إلى منصور عباس وأحمد الطيبي وجبارين، وطرح ما وصفه بحلمه السياسي: أن يعلن هؤلاء استعدادهم لمنح أصواتهم التسعة عشر لغادي أيزنكوت، دون المطالبة بمناصب وزارية أو الدخول في مفاوضات سياسية، بهدف منع استمرار حكم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

واللافت أن دروكر استهل حديثه بإشارة إلى أنه يعرف أن ما سيقوله قد يبدو وكأنه نصيحة من «اليهودي المتعالي للعربي». وهذه العبارة، في حد ذاتها، تستحق التوقف عندها. فالرجل يدرك أن موقعه في هذه المعادلة قد يُفهم باعتباره موقعا وصائيا، لكنه لا يتوقف ليسأل لماذا يفترض أصلا أن من حقه أن يطلب من ممثلي جمهور عربي منتخب أن يتخلوا عن حقهم في التفاوض والمطالبة بالمشاركة السياسية؟

إن المشكلة ليست في أن يقترح صحفي سيناريو سياسيا، بل في طبيعة السيناريو نفسه. فحين تكون الأحزاب العربية قد حصلت على 19 مقعدا، يصبح من الطبيعي أن يكون لها وزن في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. أما مطالبتها بتقديم هذه المقاعد دون مقابل سياسي، فهي ليست دعوة إلى الشراكة، بل إلى التنازل عن أدوات الشراكة قبل أن تبدأ المفاوضات.

وهنا ينبغي أن نميز بين أمرين: أن تدعم الأحزاب العربية حكومة لا تشارك فيها، وأن تتنازل مسبقا عن حقها في التفاوض على شروط هذا الدعم. الأول خيار سياسي يمكن أن تتخذه الأحزاب وفق تقديراتها ومصالح جمهورها، أما الثاني فهو مطلب يفرض عليها أن تتخلى عن جزء من استقلاليتها السياسية لمصلحة معسكر إسرائيلي آخر.

والأكثر إثارة للتساؤل أن دروكر لا يبدو معنيا بالقدر نفسه بما يمكن أن تحصل عليه البلدات العربية والمجتمع العربي من هذا السيناريو. أين مطالب معالجة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح؟ أين قضايا التخطيط والبناء وهدم المنازل؟ أين الميزانيات والتمييز في توزيع الموارد؟ أين التعليم والعمل والحقوق الجماعية والاعتراف بالهوية الوطنية؟ أين ضمانات التغيير في سياسات الشرطة ومؤسسات الدولة؟

قد يقول قائل إن تغيير الحكومة بحد ذاته يمكن أن يفتح الباب لمعالجة هذه القضايا. وهذا احتمال سياسي مشروع للنقاش، لكنه لا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا ينبغي أن يقدم العرب دعمهم أولا، ثم ينتظروا لاحقا أن يتذكر المعسكر الحاكم الجديد مطالبهم؟ ولماذا لا تكون هذه المطالب جزءا من التفاهم السياسي الذي يسبق تشكيل الحكومة؟

إن اختزال المشاركة العربية في سؤال من سيحكم إسرائيل، دون سؤال ماذا سيحصل العرب من هذه المشاركة، يكشف عن نظرة تجعل المجتمع العربي موضوعا في الحسابات السياسية الإسرائيلية، لا طرفا مستقلا يمتلك مصالحه وأولوياته وحقه في تحديد شروط تعاونه.

ولفهم هذه المفارقة بصورة أعمق، لا بد من النظر إلى المشروع السياسي لغادي أيزنكوت، الذي أراد دروكر أن يمنحه أصوات الأحزاب العربية التسعة عشر.

في 26 سبتمبر 2026، أعلن أيزنكوت، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن القائمة العربية الموحدة لن تكون جزءا من حكومته المقبلة بصيغتها الحالية. ووضع أربعة مبادئ أمام الأحزاب التي قد ترغب في المشاركة في حكومته: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومساواتية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وقبول الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية الإلزامية لجميع المواطنين، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية وضرورة تدمير قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وعندما سئل عن منصور عباس، قال إنه لا يرى أن الأحزاب العربية تقبل هذه المبادئ، ولذلك لن تكون جزءا من حكومته.

لا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف على برنامج اقتصادي أو اجتماعي، بل بشروط أيديولوجية وأمنية تحدد مسبقا طبيعة الشريك المقبول في الحكم. فالمطلوب من الأحزاب العربية، قبل الدخول في أي تفاهم سياسي، أن تقبل تعريفا معينا للدولة، وأن تلتزم بمنظومة خدمة إلزامية، وأن تتبنى مواقف سياسية وأمنية محددة.

ومن حقنا أن نسأل: لماذا تتحول الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية إلى امتحان مسبق للهوية والولاء؟ ولماذا لا يكون الاعتراف بالمساواة الفعلية، وبالحقوق المدنية والقومية والسياسية للمواطنين العرب، نقطة البداية في أي مشروع يدعي أنه يريد بناء دولة ديمقراطية ومساواتية؟

إن الاعتراف بحق المواطنين العرب في المشاركة لا ينبغي أن يكون مشروطا بتخليهم عن هويتهم الوطنية أو تبنيهم تعريفا أيديولوجيا للدولة لا يشاركون بالضرورة في صياغته. كما أن المطالبة بالخدمة الإلزامية لا يمكن فصلها عن سؤال المساواة في الحقوق والواجبات، وعن خصوصية العلاقة التاريخية والسياسية بين الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل والدولة التي يعيشون في ظلها.

وإن كان برنامج أيزنكوت المعلن قد تضمن قضايا تتعلق بمكافحة الجريمة وتطوير الخدمات وتعزيز التعليم وتوسيع فرص العمل والخدمة المدنية. لكن معالجة الجريمة، مثلا، لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل لفرض تصور أمني أو أيديولوجي على المجتمع العربي، ولا أن تحل محل مساءلة الدولة عن مسؤولياتها في حماية المواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة وتوفير الموارد والعدالة في إنفاذ القانون.

المسألة إذن ليست رفضا لمكافحة الجريمة أو تطوير الخدمات، وإنما رفض تحويل هذه القضايا إلى مقابل سياسي مطلوب من العرب دفعه لإثبات أهليتهم للشراكة.

وهنا تظهر المفارقة بين أيزنكوت ودروكر. فالأول يضع شروطا مسبقة أمام دخول الأحزاب العربية إلى حكومته، والثاني يطلب من هذه الأحزاب أن تمنحه أصواتها دون الدخول في مفاوضات أو المطالبة بمناصب أو ضمانات سياسية. قد تختلف دوافع الرجلين، وقد لا يتبنيان الموقف نفسه من كل تفاصيل المشاركة العربية، لكن النتيجة التي يلتقيان عندها تستحق المساءلة: العرب مطلوبون في الحسابات البرلمانية، لكن حقهم في تحديد شروط حضورهم في الحكم يظل موضع تحفظ.

أيزنكوت يريد حكومة ذات هوية صهيونية واضحة، ويضع معايير أيديولوجية وأمنية للانضمام إليها. ودروكر يريد من الأحزاب العربية أن تساعد في إيصال هذا المشروع إلى الحكم، حتى دون أن تكون شريكا في صياغة شروطه. الأول يحدد حدود الشراكة، والثاني يطلب من العرب أن يتصرفوا وفق تلك الحدود، حتى لو كان ذلك على حساب مطالب جمهورهم.

وهذا هو جوهر ما أراه في خطاب دروكر: إنه لا يطالب بإعادة تعريف العلاقة السياسية بين العرب والدولة، ولا يضع إرادة المجتمع العربي في مركز تصوره للتغيير، بل يريد إدخال القوة الانتخابية العربية في خدمة معركة داخلية بين معسكرين إسرائيليين، لكل منهما تصوره الخاص لطبيعة الدولة ومستقبلها.

قد يرد دروكر بأن هدفه العاجل هو إسقاط حكومة نتنياهو، وأن الأولوية في لحظة سياسية استثنائية هي منع استمرار حكم اليمين المتطرف. لكن هذا الرد لا يلغي السؤال، بل يجعله أكثر إلحاحا: هل يحق لمعسكر سياسي أن يطلب من جماعة وطنية كاملة تعليق مطالبها وحقوقها السياسية إلى أجل غير مسمى، بحجة أن هناك خطرا أكبر ينبغي مواجهته أولا؟ والسؤال الذي يليه: أين كان دروكر حين كان أداء حكومة نتنياهو يدفع العرب فقط ثمنه؟

لقد سمع الفلسطينيون هذا المنطق مرات كثيرة. دائما هناك أولوية إسرائيلية أكبر، ودائما هناك معركة سياسية ينبغي أن تتقدم على المطالب العربية، ودائما يطلب من العرب أن يكونوا واقعيين وأن يقدموا التنازلات. وعندما تنتهي المعركة الانتخابية، يعود الحديث عن خصوصية الدولة وهويتها وأولوياتها الأمنية، وتعود المطالب العربية إلى موقعها الهامشي.

إن الخطر في هذا الخطاب أنه يقدم نفسه باعتباره بديلا عن العنصرية الصريحة، لكنه لا يذهب بالضرورة إلى تفكيك البنية السياسية التي تسمح بإقصاء العرب أو بتحديد سقف مشاركتهم. إنه ينتقد خطاب الكراهية عندما يضر بمعسكر التغيير، لكنه لا يقدم بالضرورة تصورا متكاملا للمساواة والشراكة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والسياسات والسلطة.

وهنا ينبغي أن نكون دقيقين: ليس بالضرورة أن يكون دروكر يتبنى حرفيا كل مواقف أيزنكوت، ولا إن كل معارضة إسرائيلية لنتنياهو هي معارضة شكلية أو زائفة. لكن مداخلات دروكر تكشف عن تناقض واضح بين دعوته إلى الاستفادة من القوة البرلمانية العربية وبين استعداده للاعتراف بحق هذه القوة في التفاوض المستقل والمشاركة المتكافئة.

إن المعارضة لا تصبح تقدمية لمجرد أنها تعارض نتنياهو، كما أن الليبرالية لا تصبح حقيقة لمجرد أن صاحبها ينتقد بن غفير وسموتريتش. المعيار الحقيقي هو موقف هذه المعارضة من حقوق من لا ينتمون إلى جماعتها القومية، ومن حقهم في أن يكونوا شركاء في تحديد شكل الدولة وسياساتها، لا مجرد مواطنين مطلوب منهم إثبات حسن النية والاندماج وفق شروط الأغلبية.

وبالنسبة لفلسطينيي الداخل، فإن المسألة تتجاوز الحسابات البرلمانية الإسرائيلية. فالفلسطينيون المواطنون في إسرائيل ليسوا مجرد أقلية انتخابية تبحث عن تحسين الخدمات، ولا كتلة تصويتية يمكن نقلها من معسكر إلى آخر. إنهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولهم خصوصيتهم التاريخية والوطنية والسياسية، ويواجهون قضايا تتعلق بالهوية والأرض والتمييز والحقوق الجماعية والمساواة، إلى جانب القضايا المدنية والمعيشية اليومية.

ومن الخطأ اختزال مستقبلهم السياسي في سؤال ما إذا كانوا سيساعدون أيزنكوت على تشكيل الحكومة، أو ما إذا كانوا سيمنحون نتنياهو فرصة للاستمرار. فهذا الاختزال نفسه يعيد إنتاج النظرة التي تجعل العرب تابعين للمعادلة السياسية الإسرائيلية، بدلا من أن يكونوا أصحاب مشروع سياسي مستقل، يقررون متى يتعاونون، ومع من، وبأي شروط.

لا يحتاج الفلسطينيون في الداخل إلى صحفي إسرائيلي يشرح لهم متى يصوتون، ولمن يمنحون أصواتهم، ومتى يتنازلون عن مطالبهم. ولا يحتاجون إلى من يطلب منهم التضحية بحقهم في الشراكة السياسية باسم إنقاذ إسرائيل من نتنياهو. إنهم يحتاجون إلى اعتراف حقيقي بأن لهم الحق في التفاوض، وفي وضع الشروط، وفي محاسبة ممثليهم، وفي رفض أي صيغة سياسية لا تحقق مصالح جمهورهم.

ولا يعني ذلك أن الأحزاب العربية معصومة من النقد، أو أن كل مواقفها وقراراتها صحيحة. على العكس، من حق الجمهور العربي أن يسائل قياداته، وأن يناقش خياراتها، وأن يرفض قراراتها. لكن هذه المساءلة يجب أن تأتي من داخل المجتمع العربي ومن جمهوره، لا من وصاية إعلامية إسرائيلية تفترض أن من حقها تحديد ما ينبغي على ممثليه فعله لخدمة مشروع سياسي آخر.

إن الجمهور العربي وممثليه يرفضون أن تكون معارضة نتنياهو صك براءة أخلاقيا وسياسيا لكل من يقف في المعسكر المقابل. فهناك فرق بين أن تكون معارضا لحكومة يمينية، وبين أن تكون مستعدا للاعتراف بحق الفلسطينيين في المساواة والشراكة وتقرير شروط مشاركتهم السياسية.

ولذلك، فإن السؤال الموجه إلى رفيف دروكر ليس إن كان يريد إسقاط نتنياهو؛ فهذا شأنه السياسي والإعلامي. بل السؤال هو إن كان يستطيع أن يدافع عن حق الأحزاب العربية في أن تكون شريكا مستقلا ومتساويا في صنع القرار، حتى لو افترضنا مطالبتها بمناصب وزارية، وحتى عندما تضع شروطا سياسية لا تتوافق مع حسابات المعسكر الذي تدعمه؟ وهل يستطيع دروكر أن يتقبل بأن يكون للأحزاب العربية مشروعها ومطالبها وأولوياتها، حتى عندما لا تتطابق مع أولويات المعارضة الإسرائيلية؟

إذا كانت الإجابة نعم، فليكن ذلك من خلال الدفاع عن حقها في التفاوض والمشاركة، لا من خلال مطالبتها بالتنازل عن هذه الحقوق قبل أن تبدأ المفاوضات. أما إذا كانت المشاركة العربية مقبولة فقط عندما تكون مجانية، وخاضعة لشروط المعسكر الإسرائيلي، فإن الحديث عن الديمقراطية والمساواة يظل خطابا انتقائيا، لا يتجاوز حدود المصلحة السياسية.

فالعرب لا يريدون أن يكونوا أصواتا في خدمة اليسار الإسرائيلي، كما لا يريدون أن يكونوا أصواتا في خدمة اليمين. يريدون أن يكونوا أصحاب إرادة سياسية، وأن يتعامل معهم الجميع على هذا الأساس.

ليس المطلوب من العرب أن يختاروا بين وصاية اليمين ووصاية اليسار؛ المطلوب أن ينتزعوا حقهم في ألا يكونوا تحت وصاية أحد. فالشراكة التي تبدأ بالتنازل عن الإرادة ليست شراكة، بل وصاية ترتدي قناعا ليبراليا.