علماء: طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية تتعافى رغم ظهور ثقوب الأوزون الكبيرة

وطن للأنباء: وصل ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية في عام 2026 إلى أحجام كبيرة غير معتادة بسبب دوامة قطبية قوية وخصائص الدوران الجوي.

ووفقا لبيانات ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، فإنها احتلت المرتبة السابعة كأكبر ثقب من حيث متوسط المساحة خلال الموسم في 48 عاما من الأرصاد.

وخلال فترة تدمير الأوزون الأكثر نشاطا من 7 سبتمبر إلى 13 أكتوبر كان متوسط مساحته حوالي 25 مليون كم². وهذا يزيد عن ضعف مساحة الولايات المتحدة. وقد وصل ثقب الأوزون إلى أقصى حجم له في 18 سبتمبر، حيث غطت 27.1 مليون كم². وعلى سبيل المقارنة، تم تسجيل القيمة القياسية على مدى تاريخ الأرصاد بأكمله في 9 سبتمبر 2000.

لماذا كبر ثقب الأوزون

وكان أحد الأسباب هو دوامة قطبية كبيرة وقوية بشكل خاص، وهي تيار من الرياح يدور حول القارة القطبية الجنوبية في الشتاء والربيع ويحتجز الهواء البارد فوق القارة. في مثل هذه الظروف تتشكل سحب ستراتوسفيرية خاصة، وعلى جزيئاتها تطلق مركبات الكلور والبروم تفاعلات تدمر الأوزون.

وفي أغسطس وسبتمبر 2026، كانت الموجات الجوية التي عادة ما تضعف الدوامة القطبية كانت ضعيفة بشكل غير عادي. لذلك بقيت رياحها بعيدا عن القطب الجنوبي، وزدات المنطقة التي توفرت فيها ظروف تدمير الأوزون.

وقال بول نيومان كبير الباحثين في جامعة "ماريلاند" ورئيس فريق البحث في ناسا: "إن الدوامة القطبية القوية بشكل غير عادي مددت تدمير الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية في هذا الموسم وسمحت للثقب بالنمو إلى أحجام لم نرها منذ عشر سنوات".

إلى أي مدى تضررت طبقة الأوزون

يعتبر العلماء ثقب الأوزون منطقة تنخفض فيها تركيزات الأوزون إلى أقل من 220 وحدة دوبسون.

بينما لا تعني المساحة الكبيرة للثقب أن الأوزون دُمّر بنفس الشدة كما في السنوات القياسية. وفقا لقياسات NOAA، انخفض تركيز الأوزون في 17 أكتوبر مباشرة فوق القطب الجنوبي إلى 105 وحدات "دوبسون". وهذا أعلى بشكل ملحوظ من الحد الأدنى التاريخي، وهو 92 وحدة، الذي تم تسجيله في أكتوبر 2006.

وتُظهر وحدة "دوبسون" كمية الأوزون الموجودة في عمود الغلاف الجوي فوق نقطة معينة. وإذا تم جمع كل هذا الغاز وضغطه إلى الضغط الطبيعي عند سطح الأرض، فإن طبقة بسماكة 100 وحدة "دوبسون" ستكون 1 مم فقط.

ويراقب العلماء طبقة الأوزون بمساعدة الأقمار الصناعية والأجهزة الأرضية، بما في ذلك مقياس الأوزون "دوبسون". ويوصف ثقب الأوزون بأنه منطقة ينخفض فيها تركيز الأوزون إلى أقل من 220 وحدة "دوبسون".

وعلى المدى الطويل، تستمر طبقة الأوزون في التعافي بفضل بروتوكول مونتريال لعام 1987، الذي حدّ من استخدام المواد الضارة بها. ووفقا لتقديرات NOAA، انخفض محتوى الكلور المرتبط بها في الستراتوسفير فوق القارة القطبية الجنوبية بنحو الثلث مقارنة بالثمانينيات. ويتوقع العلماء تعافي الطبقة فوق القارة القطبية الجنوبية بحلول سبعينيات القرن الحادي والعشرين تقريبا.