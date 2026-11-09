سمير حمدان يكتب لوطن: فلسطين التي تُطعَم ولا يُسمح لها أن تنتج

في غزة، قد تصل شاحنة طعام لعائلة فقدت رزقها، بينما يتعذر على صاحب مصنع إدخال آلة، أو على مزارع استصلاح أرضه، تنقذ الإغاثة الناس من الجوع، لكنها لا تعيد إليهم القدرة على كسب العيش، وهنا سؤال، من يحدد شروط عمل الاقتصاد الفلسطيني، ومن يستطيع تعطيله .

في سبتمبر ٢٠٢٦، قدّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، احتياجات تعافي غزة وإعمارها بنحو ٧١٫٥ مليار دولار، بعدما تضررت أو دُمّرت ٩٢٪ من منشآتها الاقتصادية، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بشدة، وراء هذه الخسائر ورش أُغلقت، وعمال انقطعت مصادر رزقهم، وتجار فقدوا صلاتهم بالموردين والزبائن، إعادة الجدران أسهل من استعادة ثقة المستثمرين .

وقد توحي بعض المؤشرات بأن التعافي بدأ، فناتج غزة سجل نموًا خلال عام ٢٠٢٥ بعد انهيار سابق، لكن الارتفاع من مستوى شديد الانخفاض لا يعني عودة الاقتصاد إلى طبيعته، وفي أكتوبر استعان البنك الدولي بأضواء الليل ومؤشرات التلوث المرصودة بالأقمار الصناعية لتتبع النشاط الاقتصادي، لصعوبة قياس الواقع ميدانيًا، والضوء لا يعني عودة العمال إلى المصانع .

أما في الضفة الغربية، تظهر المشكلة مجددًا، فبموجب بروتوكول باريس، تجمع إسرائيل جانبًا كبيرًا من الإيرادات الفلسطينية لحساب السلطة، وقدّرت الأونكتاد الأموال المقتطعة والمحتجزة بين يناير ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٦ بأكثر من ٣٫٦٧ مليار دولار، حين تتأخر التحويلات تتقلص الرواتب والمشتريات العامة، فيضعف دخل المتاجر وتتردد المصارف في تمويل الأعمال، فيصل أثر قرار خارج المؤسسات الفلسطينية إلى تفاصيل الحياة اليومية .

وتزداد الهشاشة لاعتماد المصارف على معاملاتها مع البنوك الإسرائيلية، فأي اضطراب طويل قد يعرقل دفع أثمان الواردات، ومنها الوقود والدواء، وقد يجد التاجر مشترين لبضاعته ولا يستطيع تسديد ثمنها أو إيصالها في موعدها، المشكلة ليست غياب المبادرة، بل صعوبة تحويلها إلى مشروع يعرف صاحبه متى تصل مواده ومتى يسترد أمواله .

قد يقول اقتصادي إن إعادة الإعمار ستخلق وظائف، وإن المساعدات أنقذت أرواحًا لا يجوز المجازفة بها، وهذا صحيح، فبحسب البنك الدولي تلقت الغالبية العظمى من أسر غزة مساعدات مطلع ٢٠٢٦، لكن العمل المؤقت في البناء لا يضمن استمرار المصانع والأسواق بعد انتهاء المنح، فالاقتصاد المنتج يحتاج إلى حركة منتظمة للسلع، وإلى أرض ومياه وتمويل، وإلى قواعد لا تتبدل مع كل أزمة سياسية .

ولا ينبغي تحميل المساعدات ما ليس فيها، فقد تكون المساعدة الغذائية أو النقدية الشرط الوحيد لبقاء الأسرة، وقد تمنح التاجر دخلًا يحفظ متجره مؤقتًا، الخلل يبدأ حين يصبح استمرار الإغاثة بديلًا عن استعادة فرص العمل، وحين يُقاس نجاح البرامج بعدد المستفيدين وحده، دون معرفة من عاد إلى عمله بعد انتهاء التمويل .

هنا تواجه الدول العربية والجهات الدولية المانحة مأزقًا حقيقيًا، تستطيع تخصيص الأموال للمساكن والمستشفيات، لكنها لا تستطيع وحدها ضمان استمرار تشغيلها، لذلك ينبغي أن يقترن التمويل بتفاهمات معلنة تسمح بدخول المعدات وخروج المنتجات، وبرقابة مستقلة تكشف أسباب تعطيل المشروعات وتحدد المسؤولية عنها، والأهم نشر تقارير دورية عن المعدات التي دخلت والمشروعات التي عادت إلى العمل، هذه الترتيبات تتطلب موافقات سياسية، لكنها تجعل جدوى الإعمار قابلة للقياس بقدرته على إعادة العمل لا بحجم الإنفاق عليه .

وللمؤسسات الفلسطينية مسؤولية واضحة أيضًا، نشر العقود، وحماية المنافسة، وتوجيه المال إلى مشروعات توفر عملًا قابلًا للاستمرار، فالقيود الخارجية لا تعفي من النزاهة، كما أن النزاهة وحدها لا ترفع تلك القيود، ولا تختفي المسؤولية الداخلية خلف مسؤولية الاحتلال .

الفلسطيني الذي يتلقى الطعام لا يفقد إرادته السياسية، لكن الإرادة لا تتحول إلى سياسة ما لم تملك المؤسسات وسائل تنفيذها، ولهذا فإن بناء اقتصاد فلسطيني قادر على الحياة ليس مهمة تؤجل إلى ما بعد السيادة، بل أحد شروطها، لأن استقلال القرار لا يكتمل دون قدرة على تمويله وتنفيذه، وإلا سيواصل العالم دفع كلفة الإغاثة بينما تبقى القدرة على منع الحاجة إليها خارج أيدي الفلسطينيين .