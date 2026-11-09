طاهر تيسير المصري يكتب لوطن: المجتمع المدني ليس "سبوبة رزق"

من المؤسف أن نشهد في واقعنا الفلسطيني هذا القدر من الخلط بين حرية التعبير وادعاء المعرفة، وبين الحق في إبداء الرأي وامتلاك الأهلية لإصدار الأحكام. فقد أصبح البعض يتحدث في كل شيء، ويُفتي في كل شأن، وكأن مجرد حمل شهادة جامعية، أو ممارسة مهنة، أو العمل في مؤسسة حقوقية أو أهلية، يمنحه تفويضا مفتوحا للحديث في السياسة والقانون والاقتصاد والمجتمع، وإصدار الأحكام القطعية بشأنها.

ليس كل محامٍ فقيها في القانون، ولا كل ناشط حقوقي خبيرا في حقوق الإنسان، ولا كل من يعمل في المجتمع المدني مؤهلا للحديث باسم المجتمع أو تحديد أولوياته. فالمعرفة ليست لقبا وظيفيا، والخبرة لا تُكتسب بمجرد الانتماء إلى مؤسسة، والوعي لا يُقاس بكثرة الظهور أو ارتفاع الصوت. وليست المشكلة في مشاركة الناس في الشأن العام، فهذا حق أصيل للجميع، بل في تحويل الرأي الشخصي إلى حقيقة مطلقة، والشعارات إلى بديل عن المعرفة، والظهور الإعلامي إلى معيار للخبرة والمصداقية.

ولم يكن المجتمع المدني الفلسطيني بمنأى عن هذه الظاهرة، رغم ما يُفترض أن يمثله من نموذج في المعرفة والنقد الذاتي والمساءلة. فقد تراجعت في بعض مؤسساته ومساحاته العامة قيمة التخصص والكفاءة والعمل المؤسسي والتقييم الجاد، مقابل تصاعد الخطاب الإنشائي وتضخم الأدوار وادعاء تمثيل الناس والتحدث باسمهم دون تفويض، في ظل ضعف المساءلة عن النتائج والأثر. وهي ممارسات تعمّق الفجوة بين الخطاب الحقوقي والواقع، وتثير تساؤلات جدية حول قدرة المجتمع المدني على أداء دوره الرقابي والإصلاحي، بينما أصبح هو نفسه بحاجة إلى المراجعة والإصلاح.

غير أن الأزمة تتجاوز ادعاء المعرفة إلى ما هو أعمق، فقد وجد طريقه إلى العمل الحقوقي والمدني أشخاص لا تربطهم بقيم حقوق الإنسان سوى اللغة التي يستخدمونها والمواقع التي يشغلونها. يتحدثون عن الكرامة الإنسانية دون أن ينعكس الإيمان بها على سلوكهم، ويرفعون شعارات المساواة بينما تكشف ممارساتهم عن الاستعلاء واحتقار الاختلاف والوصاية على المجتمع الذي يدّعون الدفاع عن حقوقه.

وتنكشف هذه الازدواجية حين تسقط الأقنعة، وبعيدا عن الخطابات والجلسات الرسمية، فتظهر ممارسات تناقض المبادئ المعلنة. إذ يتعامل بعض من يتصدرون المشهد الحقوقي والمدني بفوقية مع زملائهم ومرؤوسيهم، وينظرون إلى النساء العاملات باستخفاف وازدراء، ولا يتورعون عن إطلاق التلميحات المسيئة والإيحاءات المشينة بحقهن، واختزال كفاءتهن المهنية في أحكام شخصية وصور نمطية مهينة. ثم يعودون للحديث عن تمكين المرأة ومناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكأن حقوق الإنسان مجرد شعارات تُرفع أمام الجمهور، لا مبادئ ينبغي أن تنعكس أولا في سلوك من يدّعون الدفاع عنها.

ويمتد التناقض إلى بعض من يتصدرون الخطاب المناهض للتعذيب وسوء المعاملة، ويقدمون أنفسهم بوصفهم خبراء في حماية الكرامة الإنسانية، بينما يمارسون في علاقاتهم المهنية الإذلال والتحقير والتنمر والترهيب النفسي وإساءة استخدام السلطة. وكأنهم يختزلون التعذيب في الاعتداء الجسدي، متجاهلين أن الألم النفسي قد يكون بالغ القسوة، وأن بعض أشكال الإيذاء النفسي الجسيم قد ترقى، وفق شروط قانونية محددة، إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحتى إن لم تبلغ هذه الممارسات تلك العتبة القانونية، فإنها تظل مساسا بالكرامة الإنسانية. فأي مصداقية لمن يحاضر في مناهضة التعذيب، بينما يمارس الإذلال والإيذاء النفسي بحق من يعملون معه؟.

ولا يختلف المشهد حين يتعلق الأمر بالنزاهة ومكافحة الفساد، فثمة من يرفعون شعارات الشفافية والمحاسبة، بينما قد يتورط بعضهم في ممارسات فساد أو التستر عليها، أو توفير الحماية لمرتكبيها. وتزداد خطورة الأمر حين تتحول العلاقات الشخصية والمصالح المتبادلة والولاءات الداخلية إلى أدوات لتعطيل المساءلة وإسكات النقد وإقصاء من يكشفون المخالفات. فأي قيمة لخطاب يحارب الفساد في العلن، بينما يتسامح معه أصحابه في الخفاء؟ وأي مصداقية لمن يطالب بمحاسبة الآخرين، ويعتبر مساءلته استهدافا أو تشهيرا؟.

وهنا تبرز إحدى أخطر الظواهر التي تهدد مصداقية العمل الحقوقي، وهي التجارة بحقوق الإنسان، حين تتحول معاناة الناس وقضاياهم العادلة إلى وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية والمكاسب والنفوذ، بدلا من أن تكون مسؤولية أخلاقية تستوجب الالتزام والنزاهة. إن هذه الممارسات، حيثما وجدت، لا تعكس مجرد تناقضات فردية، بل تكشف خللا في ثقافة مؤسسية قد تمنح بعض الأشخاص حصانة غير مستحقة، وتتسامح مع سلوكيات تناقض رسالتها. والأخطر أن يتحول العمل الحقوقي لدى البعض من قناعة أخلاقية والتزام مبدئي إلى وسيلة للوجاهة والارتزاق، فتغدو حقوق الإنسان شعارات تُستدعى عند الحاجة، وتُنسى عندما تتعارض مع المصالح. وحين تصبح حقوق الناس سلعة، يفقد العمل الحقوقي جوهره، ويتحول الدفاع عن الكرامة الإنسانية إلى غطاء لممارسات تناقضها.

ولا يمكن فصل هذه الظواهر عن التدهور الأوسع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال والانقسام وتآكل المؤسسات وتراجع الثقة العامة. فالاحتلال وما يفرضه من قمع وتدمير وقيود بنيوية يظل عاملا أساسيا في تفسير واقعنا، لكن جسامة هذه الظروف لا تبرر الإخفاقات الداخلية، ولا تعفي المجتمع المدني من مسؤوليته عن ممارساته أو تمنحه حصانة من النقد.

ولعل بداية الإصلاح لا تكون بمزيد من المؤتمرات والبيانات والخطابات المنمقة، بل بشجاعة الاعتراف بأن المجتمع المدني ليس خارج حالة التراجع، وأن بعض ممارساته قد أسهمت في تعميق أزمة الثقة والتمثيل والمساءلة، وتهيئة بيئة تتسامح مع الفساد والتجاوزات. فالإصلاح الحقيقي يبدأ حين تتوقف المؤسسات عن اعتبار النقد تهديدا لسمعتها، وحين لا تُحمى الإساءة أو يُتستر على الفساد باسم المكانة أو العلاقات أو التاريخ المهني.

إن المجتمع المدني الذي يعجز عن نقد ذاته، ويخلط بين الدفاع عن الحقوق واحتكار الحقيقة، يخاطر بأن يتحول من قوة للمساءلة والتغيير إلى جزء من الأزمة التي يُفترض أن يواجهها.

لقد أصبحنا بحاجة إلى قدر أقل من الادعاء، وقدر أكبر من المعرفة. أقل من الوصاية، وأكثر من الإصغاء. أقل من الشعارات، وأكثر من النزاهة والإنجاز والمساءلة.

فليس كل من يتحدث عن التعذيب مناهضا له، ولا كل من يرفع شعار مكافحة الفساد نزيها، ولا كل من يحفظ تعريف الكرامة الإنسانية مؤمنا بها. فالحقوق لا تُختبر على المنابر، بل في الممارسة؛ والنزاهة لا تُقاس بما نقوله عن فساد الآخرين، بل بما نفعله عندما تصبح مصالحنا ومواقعنا موضع مساءلة. ومن لا يملك شجاعة مساءلة نفسه، لا يملك المصداقية الأخلاقية لمساءلة الآخرين. فالدفاع عن حقوق الناس ليس بابا للاسترزاق، ولا وسيلة للنفوذ والوجاهة، بل التزام أخلاقي ومسؤولية لا يستقيم ادعاؤها دون الإيمان بقيمها وتجسيدها في الممارسة.