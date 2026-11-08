د. مروان إميل طوباسي * يكتب لوطن: ليس هجوماً على محافظ سلطة النقد ، بل نقاش في المسؤولية الوطنية .

قرأت مقال كتبه الصديق المحامي صلاح علي موسى بعنوان «لماذا الهجوم على محافظ سلطة النقد؟» ، وأعتقد أن من الضروري إعادة النقاش إلى جوهره بعيداً عن الشخصنة أو تحويل النقد السياسي إلى اتهام باستهداف الأشخاص والمؤسسات .

لقد كنت اتمنى ان يبرر المشاركين بحفل السفير الأمريكي لدى اسرائيل الذي اقامه برام اللّه ، مشاركتهم في هذا الحفل لعلهم يقنعون ابناء شعبنا بذلك ، بدل ان يعتبر البعض منهم انتقاد مشاركتهم هجوما شخصيا عليهم ، حيث انه :

أولاً ، لم يكن النقد موجهاً إلى الكفاءة المهنية لمحافظ سلطة النقد أو إلى الجهود المبذولة لحماية النظام المصرفي الفلسطيني من الابتزاز الإسرائيلي والأميركي . او الى غيره من المشاركين الذين يتقلدون مواقع رسمية هي عبارة عن تكليف لخدمة عامة وليست امتيازا يحميهم من الانتقاد . فجهودهم المهنية تستحق التقدير والمساءلة الموضوعية في آن واحد . لكن الإنجازات المهنية ، مهما بلغت أهميتها ، لا تمنح أصحاب المواقع العامة حصانة من النقد السياسي الذي يعبر عن حرية الرأي في الأطار الوطني بعيدا عما يُعتبر تشهير .

ثانياً ، إن القول إن منصب محافظ سلطة النقد منصب مالي وفني وليس سياسياً لا يلغي الأبعاد الوطنية والسياسية لممارسة هذا المنصب ، خصوصاً في واقع اقتصاد خاضع للأحتلال ، واتفاقية باريس الاقتصادية ، والتحكم الإسرائيلي بأموال المقاصة والعلاقات المصرفية . فالفصل المطلق بين الاقتصادي والسياسي في حالتنا الفلسطينية أمر غير واقعي ، علماً بان تعيين مسؤول هذا الموقع يصدر عن رئيس دولة فلسطين وليس عن جهة فنية كما هو تعيين مجلس أدارة سلطة النقد وغيرها من الهيئات .

ثالثاً ، لا أحد ينكر ضرورة التواصل مع الإدارة الأميركية وممثليها عندما تقتضي المصالح الوطنية ذلك من خلال قنوات سياسية محددة تقوم بذلك . وقد مارستُ شخصياً العمل الدبلوماسي لعقدٍ من الزمن وأدرك جيداً الفرق بين التواصل الرسمي الضروري والمشاركة في مناسبة احتفالية . والسؤال هنا ليس عن شرعية التواصل ، بل عن طبيعة المناسبة واجراءاتها ورمزيتها ، خاصة عندما يكون المضيف سفيراً أميركياً معروفاً بمواقفه المنحازة للأحتلال والإستيطان والإبادة والتهجير والتنكر الكامل لحقوق شعبنا .

رابعاً ، صحيح أن محافظ سلطة النقد لم يكن المسؤول الرسمي الفلسطيني الوحيد الحاضر كما تحدث البعض ، وهذا لا يعفي بقية المشاركين الرسميين من السؤال ذاته . وقد يكون التركيز الإعلامي على ذلك تم بناء على صورة مصافحة بعينها لم تُنصفه ، وهي صورة نشرتها السفارة الأمريكية نفسها على موقعها الرسمي والتي من الممكن ان تتعلم هي بالتشهير ، لكن معالجة الانتقائية لا تكون بإلغاء النقد ، بل بتوسيع معاييره لتشمل جميع من شارك دون استثناء .

خامساً ، إن سرد إنجازات سلطة النقد لا يثبت أن حضور الاحتفال كان شرطاً لاستمرار العلاقات المصرفية أو لتجنب العقوبات المالية . كما أن الحديث عن مواقف أوروبية ودولية أو ترتيبات تتعلق بغزة يستدعي التمييز بين ما تحقق فعلاً وما يزال في إطار الجهود والمشاورات .

أما الأستشهاد برسالة الأخت المناضلة فدوى البرغوثي إلى الرئيس ترامب في مقالة الأستاذ والصديق صلاح علي موسى ، فهو قياس لا يستقيم برأيي ، إذ ثمة فرق جوهري بين مخاطبة رئيس دولة له دلالاته على نتنياهو بحكم عقيدتهم المشتركة والمعادية لنا للمطالبة بحرية أسير وقائد فلسطيني ، وبين المشاركة في احتفال ذي دلالات سياسية ورمزية . وهنا لا يجوز إخراج الوقائع من سياقاتها لتبرير مواقف أخرى .

وأخيراً ، فإن حماية مؤسساتنا الوطنية لا تتحقق بتحصين المسؤولين من النقد ، فمن يقبل بالموقع الرسمي العام عليه ان يتقبل النقد العام وغير ذلك ليكن له شركته الخاصة التي لا تخضع للانتقاد العام ، كما أن النقد المسؤول لا يعني تحطيم المؤسسات أو التشكيك في وطنية القائمين عليها .

فنحن أحوج ما نكون إلى ثقافة سياسية تميز بين إحترام الأشخاص ومساءلة مواقفهم وفق مواقعهم بالخدمة العامة ، وبين ضرورات العمل الرسمي وحدود المجاملة السياسية ، بعيداً عن التخوين والتبرير المطلق .

فالسؤال الحقيقي ليس لماذا ننتقد محافظ سلطة النقد الذي لا خلاف معه على المستوى الشخصي أو وظيفته المهنية ، بل كيف نحافظ على كرامة الموقف الوطني الفلسطيني ونحن نمارس مسؤولياتنا الرسمية ؟ في حفل اقامه سفير دون مشاورات مع وزارة خارجيتنا ودون رفع العلم الفلسطيني في هذا الحفل ودون النشيد الوطني الفلسطيني ودون كلمة رسمية فلسطينية ، وكل ذلك يندرج ضمن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها عند احياء المناسبات الوطنية للدول . اضافة الى ان هذا السفير العنصري ايضا يعتقد جازما بانه يتجول في رام الله باعتبارها جزء من "يهودا والسامره" كما يعلن هو ، ويقيم سفارة بلاده على أرض مصادرة لعائلة فلسطينية بالقدس المحتلة بعد ان اغلقت إدارته موقع ومكانة القنصلية الآمريكية العامة بالقدس الشرقية في مخالفة وانتهاك لكل الأعراف والقرارات الدولية بشان القُدس .

* عضو المجلس الأستشاري لحركة "فتح" .