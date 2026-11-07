المهندس منير سعد يكتب لوطن: ماذا يخبرنا الباب؟ من الرمزية الإيمانية إلى عمق المسؤولية

للباب حضور مألوف في حياتنا اليومية، لكنه يحمل معنى يتجاوز وظيفته المادية. فهو يفصل بين الداخل والخارج، ويوفر الحماية والخصوصية، ويتيح العبور من مكان إلى آخر. وقد يكون علامة ترحيب حين يُفتح للضيف، أو تعبيرًا عن الانغلاق حين يُغلق في وجه المحتاج. وفي الكتاب المقدس، تتجاوز رمزية الباب هذه المعاني لتلامس علاقة الإنسان بالله، واستعداده لقبول النعمة، ومسؤوليته تجاه الآخرين.

يقول السيد المسيح له المجد: "أنا هو الباب. إن دخل بي أحد فيخلص" (يوحنا 10: 9). في هذا الإعلان، لا يعود الباب مجرد مدخل، بل يصبح رمزًا للطريق إلى الحياة والأمان والانتماء. فالدخول من هذا الباب يعني اختيار طريق المحبة والحق، والثقة بالله الذي يدعو الإنسان إلى حياة أكثر عمقًا ومعنى. إنها دعوة إلى عبور يتغيّر فيه القلب، لا مجرد انتقال من مكان إلى آخر. فالإيمان، في جوهره، ليس فكرة نكتفي بالإقرار بها، بل علاقة تنعكس على نظرتنا إلى أنفسنا وإلى العالم من حولنا.

وتظهر صورة الباب أيضًا في حديث السيد المسيح عن الباب الضيق: «ادخلوا من الباب الضيق» (متى 7: 13). فالطريق إلى الحياة لا يقوم على السهولة الدائمة أو إرضاء الرغبات، بل يحتاج إلى التواضع وضبط النفس والاستعداد للتخلّي عمّا يبعد الإنسان عن الحق وخلاص نفسه. وقد يكون الباب الضيق هو اختيار الصدق حين يكون الكذب أسهل، أو التسامح حين يبدو الانتقام أكثر إرضاءً، أو الوقوف إلى جانب الضعيف حين يفضّل الآخرون الصمت. إنه طريق يتطلب مراجعة الذات، والتمييز بين ما نرغب فيه وما ينبغي أن نختاره.

وفي سفر الرؤيا، تأتي صورة المسيح الواقف على الباب قارعًا: "هأنذا واقف على الباب وأقرع" (رؤيا 3: 20). إنها صورة تعبّر عن المبادرة الإلهية التي لا تلغي حرية الإنسان؛ فالمسيح يقرع، لكنه لا يقتحم. يبقى الباب مفتوحًا أمام الاستجابة، ويصبح الإصغاء فعلًا من أفعال الإيمان، لأن القلب لا يتغيّر بالإكراه، بل بالقبول والثقة. ويمكن لهذه الصورة أن تدعونا إلى الإصغاء من جديد، وسط ضجيج الحياة وانشغالاتها، إلى صوت الحق الذي يحثنا على المحبة والمصالحة وتجديد حياتنا.

أما قول صاحب المزمور: «افتحوا لي أبواب البر» (مزمور 118: 19)، فيربط الباب بالسعي إلى حياة مستقيمة. فالإيمان لا ينحصر في المشاعر أو الأقوال، بل يظهر في العدل والأمانة والرحمة. والباب الذي يفتح أمام الله ينبغي أن يقود أيضًا إلى الإنسان، ولا سيما المحتاج والغريب والمهمّش. فاستقبال النعمة يضع أمامنا مسؤولية أن نكون أكثر سخاءً وتفهّمًا، وأن نجعل من بيوتنا وقلوبنا أماكن للقبول والمشاركة، لا للإقصاء والحكم على الآخرين.

إذا انتقلنا من المعنى الرمزي إلى الباب المادي، وجدناه يذكّرنا بعلاقة الإنسان بالطبيعة. فالأبواب الخشبية، مثل كثير من الأدوات والأثاث ومواد البناء والورق، تبدأ رحلتها من الأشجار. وهذه العلاقة اليومية، التي قد لا نلتفت إليها، تفتح سؤالًا مهمًا: كيف نستخدم ما تمنحنا إياه الطبيعة، وكيف نوازن بين حاجاتنا وضرورة الحفاظ على موارد الأرض؟

للأشجار دور أساسي في توازن البيئة؛ فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتساعد على حماية التربة والحد من انجرافها، وتوفّر موائل لكائنات حية كثيرة. كما تسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير الظل، وتضفي على المدن والقرى جمالًا وحيوية. لذلك، فإن قطع الأشجار دون تخطيط أو تعويض، أو هدر الخشب الصالح للاستعمال، لا يقتصر أثره على فقدان مادة نافعة، بل قد يمتد إلى تراجع التنوع الحيوي وتدهور التربة وزيادة الضغط على النظم البيئية.

لا تعني المسؤولية البيئية الامتناع عن استخدام الخشب، بل التعامل معه بوعي وتقدير لما يتطلبه من موارد ووقت حتى تنمو الأشجار. ويتجلى ذلك في اختيار الأخشاب من مصادر مسؤولة، وصيانة الأبواب والأثاث لإطالة عمرها، وإعادة استخدام المواد الصالحة، والحد من الهدر، إلى جانب زراعة الأشجار والعناية بها بما يتناسب مع البيئة المحلية. فهذه الممارسات، وإن بدأت بخيارات بسيطة في المنزل، يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية تعزز احترام الطبيعة وحسن تدبير مواردها.

ومن هنا، تتكامل كرامة العمل مع أمانة الإنسان تجاه الخليقة؛ فالنجار الذي يحوّل الخشب إلى باب أو أداة نافعة، والإنسان الذي يحافظ على ما يملكه ويصلحه بدل التخلص منه، كلاهما يمارس مسؤولية تتجاوز المنفعة الشخصية. فالأرض أمانة، وحسن التعامل مع مواردها يعكس تقديرنا لجهد الإنسان ولعطايا الخالق، ويجعل من العمل اليومي وسيلة عملية لصون البيئة والحفاظ على توازنها.

إن رمزية الباب تجمع، بهذا المعنى، بين ما نؤمن به وما نفعله. فالإيمان يدعونا إلى البر والرحمة، والمسؤولية البيئية تدعونا إلى احترام الخليقة وحسن إدارة مواردها. وحين نفتح أبواب بيوتنا للآخرين، ونحافظ على ما تمنحنا إياه الأرض، فإننا نعبّر عن فهم للنعمة لا يقتصر على الامتلاك، بل يشمل الشكر والرعاية والمشاركة.

وهكذا، تصبح الأبواب رمزًا لاختياراتنا في الحياة؛ فإمّا أن نفتحها ونعبر منها نحو الخير والحق والمحبة، وإمّا أن نبقى على عتبتها مترددين أو نغلقها أمام الفرص التي تحمل لنا معنى جديدًا. وقد تقودنا بعض الأبواب إلى آفاق من المجد والرفعة، لا بمعايير المكانة الدنيوية وحدها، بل بما تتيحه من كرامة وعمل صالح وقرب من الله. وكما يعلن سفر الرؤيا: "الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح" (رؤيا 3: 7)، فإن أبواب الرزق والكرامة الحقيقية تبقى بيد الله، الذي يهب الإنسان فرصه ويدعوه إلى السعي بأمانة وثقة، ويمنحه ما يحتاج إليه بحكمته. ومن هنا، لا يقتصر معنى فتح الأبواب على ما نناله لأنفسنا، بل يشمل الأبواب التي نفتحها للآخرين، وما نتحمله من مسؤولية تجاه الإنسان والخليقة. فالإيمان الذي يفتح قلوبنا أمام الله ينبغي أن يقودنا إلى عمل الخير وصون النعمة وحماية بيئتنا. لتظل أبواب الحياة والأمل مفتوحة أمام الجميع.