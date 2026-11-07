المحامي صلاح علي موسى يكتب لوطن: لماذا الهجوم على محافظ سلطة النقد !!

لماذا هذا الهجوم على محافظ سلطة النقد بهذه المرحلة بالذات؟ وهل هو الوحيد الذي حضر اللقاء على ارض فلسطينية محتلة من الجانب الفلسطيني؟ وهل منصب المحافظ هو منصب سياسي؟ ام منصب مالي من الطراز الاول؟

محافظ سلطة النقد بصفته يحمل منصبا فنيا وماليا قام مع فريق سلطة النقد وبتنسيق كامل مع دولة رئيس الوزراء والمستوى السياسي بعدد من الخطوات:

1. تحرك دبلوماسي بدأ من رام الله باجتماع مع كافة ممثلي القناصل والسفراء المعتمدين لدى السلطة، لمنع قطع العلاقة البنكية مع الجانب الاسرائيلي واسفرت جهوده عن تمديد العلاقة الى نهاية العام، وتمكنت سلطة النقد من نقل مليارات الشواقل الى البنوك الاسرائيلية للتخفيف من ازمة صنعتها اسرائيل.

2. تمكن من بلورة موقف عربي واسلامي ودولي للتعامل مع المخاطر الناتجة عن وقف العلاقة البنكية وربط استبدال عملة الشيكل بعملات اخرى بفتح اتفاقية باريس من جديد.

3. طور موقف مع الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ومجموعة السبعة لمنع قطع العلاقة عند انتهاء مدة التمديد والتي ستنهي مع نهاية هذا العام.

4. هناك جهد دولى وموقف اوروبي لمنع التعامل مع البنوك الاسرائيلية العاملة في الضفة الغربية وداخل المستوطنات مما يتيح فرض حصار مالي على المنظومة المصرفية الاسرائيلية مما سيؤدي الى ضرر حقيقي ومباشر على الاقتصاد الاسرائيلي.

5. ان وقف العلاقة البنكية سينشأ طبقة من السماسرة في الضفة لتوريد السلع باسعار خيالية، وان هذه الجهود التي يقودها المحافظ ستمنع من بروز هذه الطبقة.

6. نحج محافظ سلطة النقد بالتعاون مع مصر والدول العربية والاجنبية على تأكيد دور سلطة النقد في قطاع غزة وعدم استبدالها من قبل مجلس السلام من خلال سلطة اخرى تؤدي الى فسخ الضفة عن غزة كاملا.

للاسف ان استمرار العلاقة البنكية وتمديدها معلق بقرار امريكي، والسفير الامريكي الصهيونى يمثل حلقة الوصل شئنا ام ابينا مع الاسرائيلي في هذه القضية الحساسة.

ان الاصوات العالية لوحدها لا تكفي لتنقذ نظامنا المصرفي المرهون بامريكا، وليس كما يعتقد البعض ان سموترش هو من قطع العلاقة وهو من اوقف تحويل الاموال الى الشعب الفلسطيني.

المطلوب ان نكف عن تحطيم بعضنا البعض، نفهم جميعا مدى الغضب الشعبي والاهلي من ممارسات السفير الامريكي وتصريحاته ومواقفه، لكن لا يجوز ان نقبل ان نحول غضبنا على انفسنا لنهزم ذاتنا وبأيدينا، فالاخت فدوى البرغوثي وجهت رسالة الى الرئيس ترامب وقالت له "سيدي الرئيس ، ينتظرك شريك حقيقي ، شريك قادر على تحقيق حلمنا المشترك بتحقيق سلام عادل ودائم .... ساعد باطلاق سراح مروان حسب ما نشر على صفحة وطن للاخبار بتاريخ 24-10-2025 نقلا عن خبر نشر في صحيفة التايم، اليس ترامب هو من نقل السفارة الاسرائيلية الى القدس؟