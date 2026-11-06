قنصل الاحتلال في نيويورك يتوقع موجة هجرة من الولايات المتحدة بعد فوز الديمقراطيين

وطن للأنباء: توقع قنصل دولة الاحتلال في نيويورك أوفير أكونيس حدوث موجة هجرة واسعة لليهود الأمريكيين إلى إسرائيل، على خلفية فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، داعيا حكومة الاحتلال المقبلة إلى الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين من أمريكا الشمالية، ولا سيما الولايات المتحدة.

وكتب أكونيس في منشور على منصة "إكس": "على الحكومة القادمة في إسرائيل أن تستعد لموجة ضخمة من الهجرة من أمريكا الشمالية والولايات المتحدة على وجه الخصوص. لقد قلت ذلك قبل نصف عام، وأكرره اليوم".

ويأتي تصريح أكونيس في أعقاب نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن 72% من اليهود الأمريكيين صوتوا للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، وهي النسبة ذاتها المسجلة في انتخابات عام 2024.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزارة الحرب وجيش الاحتلال فوجئا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات الأمنية والمالية المقدمة لإسرائيل، بحلول نهاية العام الجاري، ما أثار تساؤلات بشأن تداعيات التحولات السياسية في الولايات المتحدة على العلاقات بين الجانبين.