البنك الإسلامي العربي ينظم ورش عمل للموظفات حول دور المرأة العاملة في تحقيق التوازن والنجاح

وطن للأنباء: نظم البنك الإسلامي العربي سلسلة من ورش العمل التدريبية حول دور المرأة العاملة في تحقيق التوازن والنجاح، وذلك بالتعاون مع شركة جنرل للتدريب، وبمشاركة مدربات متخصصات، تزامناً مع شهر أكتوبر، وفي إطار حرص البنك على تمكين المرأة وتعزيز دورها في بيئة العمل، واهتمامه بالصحة النفسية لموظفاته.

وهدفت الورش التدريبية إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية للمرأة العاملة، وتزويد المشاركات بالمهارات والأدوات العملية التي تساعدهن على التعامل مع ضغوط العمل والتحديات اليومية بفعالية، وتحقيق التوازن بين المسؤولية المهنية والشخصية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والرضا والتطوير.

وقال مدير عام البنك الإسلامي العربي، هاني ناصر، إن تنظيم هذه الورش يأتي انطلاقاً من اهتمام البنك بموظفاته وحرصه على توفير بيئة عمل داعمة وإيجابية، مؤكداً أن الاستثمار في صحة الموظفات النفسية لا يقل أهمية عن الاستثمار في تطوير قدراتهن المهنية، وأن تمكين المرأة يشمل دعمها ومساندتها لتحقيق النجاح والتوازن على المستويين المهني والشخصي.

من جانبه، أكد مدير إدارة الموارد البشرية أن هذه الورش تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير بيئة العمل والاهتمام بموظفيه، مشيراً إلى أهمية تزويد الموظفات بالمهارات اللازمة لإدارة ضغوط العمل والتعامل مع التحديات اليومية، بما يعزز صحتهن النفسية ويسهم في رفع مستوى الرضا والأداء الوظيفي.

وتأتي هذه الورش ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي نفذها البنك الإسلامي العربي خلال شهر أكتوبر، على المستويين الداخلي والخارجي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية صحة المرأة، إلى جانب اهتمامه المستمر بالاستثمار في موارده البشرية، وتمكين موظفاته وتعزيز صحتهن النفسية وتطوير قدراتهن المهنية والشخصية.