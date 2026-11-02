إبراهيم أبو عواد يكتب لوطن: المنهج التاريخي التحليلي بين عبد العزيز الدوري وصالح أحمد العلي

إنَّ منهج المُؤرِّخَيْن العِرَاقِيَّيْن عبد العزيز الدوري ( 1919_ 2010 ) وصالح أحمد العلي (1918_ 2003 ) يقوم على بحث كيفية الانتقال من معرفة ما حدث في الماضي إلى فهم الأسباب التي جَعلت الأحداثَ تقع على النحو الذي وقعتْ به. والتاريخُ لا يُصبح عِلْمًا بمجرد جمع الأخبار، ولا تتحقق قيمته بكثرة الوقائع والأحداث التي يحفظها المؤرخ، أو بتعدد المصادر والمراجع التي يعود إليها، وإنما تبدأ قيمته الحقيقية حين يستطيع الباحثُ أن يقرأ الخبرَ في سياقه، ويختبر الروايةَ في ضوء غيرها، ويُميِّز بين الحدث والتفسيرات التي أُلحقتْ به، ثم يسأل عن القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أسهمتْ في صُنعه.

من هذه الزاوية تبرز أهمية عبد العزيز الدوري وصالح أحمد العلي في كتابة التاريخ العربي والإسلامي. كلاهما ينتمي إلى جيل من المؤرخين العراقيين الذين تعاملوا معَ الماضي بوصفه موضوعًا للبحث العلمي، وليس مادة للاكتفاء بالرواية، أو التمجيد، أو إصدار الأحكام من خارج شروط العصر الذي يدرسونه.

وقدْ جمعتهما العناية بالتاريخ الإسلامي، والاشتغال على المصادر العربية، والاهتمام بفهم المجتمع والدولة وتطور مؤسساتهما، لكنهما لم يسلكا طريقًا واحدًا في جميع التفاصيل، إذْ تتيح المقارنةُ بين أعمالهما الوقوفَ على اختلاف زوايا النظر، وتنوع الأسئلة البحثية، وتعدد الوسائل التي يمكن أن يُوظِّفها المؤرخ في تفسير الظواهر التاريخية.

نشأ اهتمامُ الدوري والعلي بالتاريخ في مرحلة كانت الكتابةُ التاريخية العربية تشهد فيها تحولات مهمة، معَ اتساع التعليم الجامعي، وتطور البحث الأكاديمي، وازدياد الاهتمام بنقد المصادر، وإعادة فحص موضوعات التاريخي الإسلامي على أسس علمية أكثر دقة.

ولم يكن المطلوب في هذه المرحلة أن يضيف المؤرخ أخبارًا جديدة إلى الأخبار القديمة فحسب، بلْ أن يعيد النظرَ في طريقة بناء المعرفة التاريخية نفسها، وذلك بتحديد العوامل التي تجعل الروايةَ مقبولة، وبيان كيفية تفسير حدث وردتْ عنه روايات مختلفة، وتوضيح ما الذي يغيب عن كتب التاريخ حين تُركِّز على الخلفاء والولاة والمعارك، وتترك حياةَ الناس العاديين وعلاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية خارج الصورة. لم ينشغل الدوري والعلي بالتاريخ السياسي وحده، بلْ تجاوزا حدودَ الوقائع الكبرى إلى دراسة المجتمع ومؤسساته وموارده وتنظيماته، معَ اختلاف واضح في طبيعة الموضوعات التي احتلت مركزَ الاهتمام في أعمال كُلٍّ منهما.

يُعتبَر الدوري من أبرز المؤرخين الذين أسهموا في تطوير دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي الإسلامي. أمَّا العلي فقدْ برزَ بصورة خاصة في دراسة المدن الإسلامية المبكرة، وتنظيماتها الاجتماعية والاقتصادية،وتاريخ الإدارة والخراج والعمران.وهذه الاختلافات في ميادين البحث ليست قضيةً ثانوية أو تفصيلًا هامشيًّا، لأنها تساعدنا على فهم الطريقة التي تَشَكَّلَ بها السؤالُ التاريخي لدى كُلٍّ منهما، وكيفية انعكاس اختيار الموضوع في بناء التفسير التاريخي.

تتمثل نقطة الالتقاء الأساسية بين الدوري والعلي في أن الماضي لا يُفْهَم مِن خلال رواية الحدث بمعزل عن الظروف التي أنتجته. فقيام مدينة، أو نشوء مؤسسة إدارية، أو اندلاع ثورة، أو تحوُّل مركز سياسي من القوة إلى الضعف، ليست ظواهر مكتملة التفسير بمجرد تحديد تاريخها، وذكرِ الشخصيات التي ارتبطتْ بها. لا بد من النظر في البيئة التي نشأتْ فيها، والمصالحِ والعلاقاتِ التي أثَّرت في مسارها، والتغيراتِ التي سبقتها أو أعقبتها.

هُنا تظهر أهمية المنهج التاريخي التحليلي، فهو لا يلغي السردَ، لأن السرد ضروري لترتيب الوقائع، لكنه يرفض أن يكون السرد نهاية البحث. المؤرخُ يبدأ من الرواية، ويفحصها، ويُمحِّصها، ويقارنها بغيرها، ثم يحاول أن يكتشف ما وراءها من علاقات. وقدْ تكون النتيجة التي يصل إليها مختلفة عن التفسير الذي اعتاده القارئ، ليس لأنه يريد مخالفةَ المألوف، بلْ لأن الأدلة تقوده إلى فهم آخَر.

تتَّضح خصوصية الدوري حين ننظر إلى التاريخ في أعماله باعتباره حركة مجتمع تتداخل فيها السياسةُ والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والثقافية. لم يكن اهتمامه بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية إضافة شكلية إلى دراسة التاريخ السياسي، وإنما كان جزءًا من محاولة تفسيرية أوسع، غايتها فهم القوى التي تتحرك داخل المجتمع، وكيفية تأثير هذه القوى في الدولة ومؤسساتها واتجاهات تطورها.

إنَّ ما يُميِّز التحليل التاريخي هو قدرته على الانتقال بين مستويَيْن: مستوى الحدث الذي يمكن رصده في المصادر، ومستوى العلاقات التي تساعد على تفسيره. فقدْ تُسجِّل الروايةُ اضطرابًا في الصراع على السُّلطة، لكن تفسير ذلك يحتاج إلى معرفة ما كان يجري في المجتمع قبل ظهور الحدث، وما الذي جعل بعضَ الفئات تتصرَّف على نحو مُعيَّن، وما الذي أتاح للسُّلطة أن تُواجه الأزمة أو عجزها عن احتوائها.

من الجوانب المهمة في تجربة الدوري اهتمامُه بالفئات والظواهر التي قد تمرُّ عليها الروايات التاريخية مرورًا سريعًا، أو تتعامل معها باعتبارها أحداثًا هامشية.

والمؤرخُ الذي يُركِّز على السُّلطة قدْ يرى المجتمعَ من خلال ما يطرأ على الحُكم من اضطرابات، بينما يحاول المؤرخ الاجتماعي أن يعيد بناءَ الحياة التي جعلت تلك الاضطرابات ممكنة. لا يعني ذلك أن الأخبار المتعلقة بالخلفاء والوزراء والولاة قليلة الأهمية، وإنما يعني أن هذه الأخبار لا تُقَدِّم وحدها صورةَ المجتمع. حياةُ المُدن، وعلاقاتُ السكان، وأوضاع الفئات المهنية، وحركة الأسواق، والتحولات في توزيع الثروة ، كُلُّها عناصر تساعد على تفسير ما يبدو في الروايات السياسية حدثًا مفاجئًا أو استثنائيًّا.

والمجتمعُ ليس خلفيةً صامتة تتحرك أمامها الشخصيات التاريخية، إنَّه جزء من الحدث نفسه، حتى عندما لا تظهر جميع مكوناته في النصوص التي وصلتْ إلَينا. وعلى المؤرخ أن يستخرج من المادة المُتاحة ما يساعده على فهم هذه المكونات، معَ الاعتراف بأن بعض جوانب الحياة الماضية تبقى غامضة بسبب نقص المصادر، أو انحيازها، أو تفاوت اهتمامها بالموضوعات.

وتكمن قيمة هذا الاتجاه في أنَّه يُوسِّع مجالَ الرؤية التاريخية، فبدل أن يظل تاريخُ الدولة منفصلًا عن تاريخ المجتمع، تصبح العلاقة بينهما موضوعًا للبحث، مِمَّا يؤدِّي إلى إظهار كيفية تأثير الدولة في المجتمع، وضغوط التحولات الاجتماعية والاقتصادية على مؤسسات الحُكم، وأسباب نجاح بعض السياسات في ظروف مُعيَّنة، وفشلها في ظروف أُخرى.

إذا كان الدوري قد جعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية مدخلًا واسعًا لفهم حركة التاريخ، فإن العلي قدَّم نموذجًا متميزًا للبحث الذي ينطلق من المدينة ومؤسساتها وتنظيماتها، ليصل إلى فهم أوسع للمجتمع والدولة في التاريخ الإسلامي.

لم تكن المدينة في أعمال العلي مُجرَّد مكان جغرافي له اسم وحدود، ولا مجموعة من الأبنية والأسواق والمساجد. لقد كانت وَحدةً تاريخية تتفاعل داخلها عوامل متعددة: السكان، والقبائل، والإدارة، والموارد المالية، والأسواق، والطُّرُق، والمرافق العامة، والعلاقات بين الجماعات المختلفة. ومِن خِلال دراسة هذه العناصر يستطيع المؤرخ أن يعيد بناءَ جانب مِن الحياة التي عاشها الناس، وأن يفهم كيف تشكَّلت المُدُنُ الإسلامية المبكرة، وكيف أدَّتْ وظائفَها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودراسة المكان عند العلي مرتبطة بدراسة الإنسان الذي عاش فيه، والمؤسساتِ التي نظَّمتْ حياتَه، والتحولاتِ التي طرأتْ على المدينة عبر الزمن. ومن أجل تكوين فهم لقيمة هذا المنهج، يكفي أن نتأمَّل الفرقَ بين وصف مدينة قديمة وتحليلِ تاريخها.

يستطيع الباحثُ أن يَجمع أسماءَ أحيائها ومساجدها وأسواقها، ويحدِّد مواضعَها اعتمادًا على المصادر، لكن هذه المعلومات، على أهميتها، لا تجيب وحدها عن الأسئلة التاريخية الكبرى التي تتعلق بسبب نشأة المدينة في هذا الموضع، والعوامل التي أسهمتْ في نُمُوِّها، وكيفية ارتباط تخطيطها بالوظائف السياسية والاقتصادية، وأثر حركة السكان في تكوين أحيائها، وانعكاس احتياجات الإدارة والجيش والتجارة على بنيتها العمرانية.

هذه الأسئلة تُحوِّل المعلومات الجغرافية والعمرانية إلى معرفة تاريخية. فالطريقُ ليس مجرد خط يصل مكانًا بآخر، إذْ يمكن أن يكشف عن اتجاهات الحركة والتجارة والاتصال. والسوقُ ليس موقعًا للبيع والشراء فقط، بلْ يمكن أن يساعد على فهم النشاط الاقتصادي، وصِلات المدينة بمحيطها، ومواقع الفئات المهنية في المجتمع. والحَي ليس مساحةً سكنية فحسب، فقدْ يَحمل دلالات تتصل بتوزيع السكان، أو أنماط الاستقرار، أو التنظيم المحلي. وهُنا تتَّضح قيمة الجمع بين الوصف والتحليل. الوصفُ الدقيق يمدُّ الباحثَ بالمادة اللازمة، والتحليل يختبر العلاقات بين عناصرها، والاستنتاج يأتي بعد ذلك نتيجةً لَما تَسمح به الأدلة، وليس بديلًا عنها.

لا تنحصر أهمية أعمال العلي في التاريخ العمراني. دراساتُه للمُدن تتقاطع معَ اهتمامه بالإدارة الإسلامية والخراج والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية، وهو تقاطعٌ يكشف عن اتساع نظرته إلى المدينة بوصفها جزءًا من نظام تاريخي أوسع. المدينة لا تعمل بمعزل عن الدولة، والدولة لا تستطيع إدارةَ مواردها وسكانها من دون مؤسسات وآليَّات لتنظيم الجباية، وتوزيع المسؤوليات، وتسيير المصالح العامة. وبالتالي، فإن دراسة الحياة الحضرية تتيح للمؤرخ أن يقترب من القضايا الإدارية والمالية، وأن يتتبع العلاقةَ بين التنظيم السياسي والحاجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتزداد أهمية هذا المنظور عندما يتعلق الأمرُ بالمُدن الإسلامية الأُولَى. فقدْ كانت نشأة الأمصار وتطورها جزءًا من تحولات كبيرة رافقت اتساعَ الدولة الإسلامية، وتغيُّر حاجاتها الإدارية والعسكرية والاقتصادية. ولم يكن تأسيس المدينة قرارًا عمرانيًّا فحسب، بلْ أيضًا ارتبطَ بوظائف ومصالح وأنماط من الاستقرار والتفاعل بين جماعات بشرية متعددة.

استخدمَ العلي التفاصيلَ العمرانية والاجتماعية والمالية لتكوين صورة تاريخية مُركَّبة، ولَم يتعامل معها باعتبارها معلومات متفرقة غايتها استكمال وصف المدينة. فالقيمةُ الحقيقية للتفصيل التاريخي تظهر عندما يساعد على تفسير ظاهرة أكبر، أوْ يُوضِّح جانبًا من تطور المجتمع، أوْ يكشف علاقةً لَم تكن واضحة في السرد العام.

وهذا النوعُ من البحث يفرض تحدياته الخاصة. فالمصادرُ الجغرافية قد تهتمُّ بوصف المواضع أكثر من اهتمامها بتجربة السكان، والمصادرُ الإدارية قد تكشف عن التنظيم الرسمي، ولا تصف دائمًا كيفية عمله على أرض الواقع. لذلك ينبغي التمييز بين ما تقوله النصوص عن النظام، وما يمكن إثباته بشأن تطبيقه الفعلي، وعدم افتراض التطابق التام بين القواعد المُقرَّرة والحياة اليومية.

عند وضع الدوري والعلي في مقارنة منهجية، لا تبدو المسألة صراعًا بين منهجَيْن متعارضَيْن، بِقَدْرِ ما تبدو اختلافًا في مداخل البحث، ونوعِ الأسئلة التي يتقدم بها كُلُّ مؤرخ إلى المادة التاريخية. الدوري يُبْرِز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على تفسير التحولات التاريخية الواسعة. أمَّا العلي فيتميَّز بتركيزه على المدينة وتنظيماتها العمرانية والسكانية والإدارية والمالية، واستخدامِ التفاصيل المحلية للوصول إلى صورة أوسع عن المجتمع والدولة.

ويمكن توضيح الفروقات بين الدوري والعلي من خلال هذه المحاور الأساسيَّة:

1_ نقطة البداية في البحث: يميل البحث عند الدوري إلى الانطلاق من ظاهرة تاريخية أو تحوُّل اجتماعي وسياسي، ثم تَتَبُّع العوامل التي ساهمتْ في تكوينه. وفي هذا المسار، تظهر أهمية دراسة المجتمع والاقتصاد والعلاقات التي تربط الفئات المختلفة بالسُّلطة.

أمَّا عند العلي، فقدْ تكون نقطة البداية مدينة أو مؤسسة أو تنظيمًا إداريًّا أو ماليًّا. ومن خلال تَتَبُّع تاريخ هذا الموضوع، ومقارنة ما ورد عنه في المصادر، وإعادة بناء عناصره، تتَّضح جوانب من طبيعة المجتمع الذي نشأ فيه. لَيس هذا الفرقُ مُطْلَقًا، فالدوري اهتم بالتفاصيل التاريخية والمؤسسات، والعلي لَم يُهمل التحليلَ الاجتماعي والاقتصادي. لكن اختلاف نقطة التركيز يساعد على فهم طبيعة الإنجاز عند كُلٍّ منهما.

2_ طبيعة المادة التاريخية: تحتاج دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية عند الدوري إلى الجمع بين الأخبار السياسية والروايات التاريخية والمعلومات التي تكشف عن أوضاع المجتمع والاقتصاد. وتزداد أهمية المقارنة بين المصادر عندما تكون الروايات متباينة، أو عندما تتطلب الظاهرة تفسيرًا يتجاوز الخبرَ المباشر.

وفي أعمال العلي، تحتل المصادرُ التاريخية والجغرافية والبلدانية، وما تُقَدِّمه من معلومات عن المُدن والسكان والموارد والمعالم العمرانية مكانةً مهمة. كما أن اهتمامه بالمصادر الأجنبية والترجمات والدراسات السابقة وسَّع دائرةَ المادة التي يمكن الاستفادة منها في إعادة بناء تاريخ المدن الإسلامية. ولا يعني اختلاف أنواع المصادر اختلافًا في قيمة كُلٍّ منهما العلمية. فالمصدرُ لا يكتسب أهميته من نوعه وحده، بلْ مِن علاقته بالسؤال الذي يبحث فيه المؤرخ، وإمكانِ التحقق من معلوماته، والطريقةِ التي يُستخدَم بها إلى جانب الأدلة الأُخرى.

3_ تفسير العلاقات التاريخية: يُمثِّل البحثُ عن العلاقات السببية جانبًا أساسيًّا في منهج الدوري. الظاهرةُ السياسية لا تُفْهَم بمعزل عن الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي أحاطتْ بها، كما أن التغيرات الاجتماعية لا يمكن تفسيرها دائمًا من خلال قرار سياسي واحد.

أمَّا العلي، فإن دراسة المدينة عنده تتيح تَتَبُّعَ العلاقات بين المكان والسكان والإدارة والموارد، وتُوضِّح كيف ترتبط التنظيمات الحضرية بالوظائف التي تؤدِّيها المدينة، وبموقعها داخل الدولة والمجتمع. والفرقُ هُنا في زاوية المعالجة، وليس في وجود التحليل عند أحدهما وغيابه عند الآخَر. كِلا المسارَيْن يتجاوز جمعَ المعلومات إلى محاولة فهم العلاقات التي تربط بينها، وإنْ كانتْ طبيعة الموضوع المدروس هي التي تُحدِّد نوعَ الأدلة والأسئلة الأكثر حضورًا.

4_ الانتقال من التفاصيل إلى الصورة العامَّة: يحتاج المؤرخ إلى الموازنة بين الجُزء والكُل. فالتفاصيلُ الصغيرة قد تكون مفتاحًا لفهم ظاهرة واسعة،لكنها تُصبح مُضلِّلة إذا عُزلتْ عن سياقها. وتظهر هذه المسألة بوضوح عند الدوري، حين يتطلب تفسيرُ التحولات الاجتماعية والسياسية الربطَ بين أحداث متباعدة وظروف اقتصادية واجتماعية متداخلة.

وتظهر كذلك عند العلي، حين تتجاوز دراسةُ حَي أو سُوق أو تنظيم مالي حدودَ الموضوع المحلي لِتُسهم في فهم الحياة الحضرية أو الإدارية في مرحلة تاريخية مُعيَّنة. والجمعُ بين التفاصيل والصورة العامَّة هو أحد أهم شروط التفسير التاريخي الجَيِّد. فالصورةُ العامَّة التي لا تستند إلى الأدلة تتحوَّل إلى تعميم، والتفاصيل التي لا ترتبط بسؤال واضح تتحوَّل إلى تجميع للمعلومات. وبين هَذَين الحَدَّيْن يتحرَّك عملُ المؤرخ الناجح.

5_ نقد المصادر والابتعاد عن الأحكام المسبقة: لا يمكن الحديث عن المنهج التاريخي التحليلي من دون التوقف عند نقد المصادر. المؤرخُ لا يتعامل معَ الماضي مباشرة، بلْ يتعامل معَ آثار بقيت مِنْه، مِثل: النصوص التي كتبها الأشخاص في ظروف مُعيَّنة، والوثائق التي حفظتْ بعضَ المعلومات، وأهملتْ غَيْرَها، والروايات التي نقلتها الأجيال المتعاقبة، والأوصاف التي تأثرتْ بمصالح أصحابها أو بحدود معرفتهم. لذلك لا يكفي أن تكون الرواية قديمة حتى تصبح صحيحة، ولا أن يَرِدَ الخبرُ في كتاب مشهور حتى يُقْبَل من دون فحص. كما أن تعدُّد المصادر لا يعني بالضرورة تعددَ الأدلة المستقلة، فقدْ تنقل بعضُ الكتب عن أصل واحد، أو تعيد إنتاجَ رواية شائعة، فتبدو المعلومات متكاثرة بينما ترجع في الحقيقة إلى مصدر محدود.

ومن الضروري أيضًا أن يُميِّز الباحثُ بين نقد المصدر ونقد الحدث. فقدْ تكون الرواية غير دقيقة في بعض تفاصيلها، لكن ذلك لا يعني أن الحدث الذي تتحدث عنه لَمْ يقع. وقدْ يكون المصدرُ صادقًا في نقل واقعة مُعيَّنة، لكنَّه لا يُقَدِّم معلومات كافية لتفسير أسبابها أو نتائجها. هذا التمييز أساسي عند دراسة التاريخ الإسلامي، حيث وصلتْ إلَينا أخبار كثيرة عبر مُصنَّفات تختلف في أغراضها ومناهجها وتواريخ تأليفها. وكُتُبُ الأخبار والتراجم والجغرافيا والبلدان والفقه والإدارة لا تتناول الواقعَ بالطريقة نفسها، ولا تُقَدِّم المعلومات ذاتها بالقَدْرِ نفسه مِن التفصيل.

وتتطلب المقارنة بين الدوري والعلي الانتباهَ إلى أن قيمة أعمالهما لا تقوم على كثرة ما جمعاه من الأخبار وحدها، بلْ على كيفية التعامل معَ تلك الأخبار، وربطها بأسئلة البحث، واستخراج ما تسمح به من نتائج. وقدْ أشارت الدراساتُ التي تناولت الدوري إلى أهمية المقارنة بين الروايات والاستقراء والاستنباط في بناء تفسيره التاريخي، فيما أبرزتْ دراساتُ العلي دقةَ إحالاته، وتنوع مصادره، وجَمْعه بين الوصف والتحليل والتعليل. لكن من الإنصاف العلمي ألا ننسب إلى أيٍّ منهما العصمةَ المنهجية، أو نفترض أن جميع استنتاجاتهما نهائية. فالبحثُ التاريخي، مهما بلغ من الدقة، يظلُّ مرتبطًا بالمصادر المُتاحة وحدودِ الأسئلة التي طرحها الباحث، والمعارفِ التي كانت متوفرة في زمنه. وقدْ تكشف دراسات لاحقة عن ثغرات في تفسير مُعيَّن، أوْ تُقَدِّم قراءةً أُخرى لوثيقة، أو تعيد تقديرَ أهمية عامل لَم يحظَ باهتمام كافٍ. ولا يُقَلِّل ذلك من قيمة المؤرخ السابق، إذْ إن تطور المعرفة لا يحدث من خلال إلغاء كُلِّ ما أنجزه السابقون، بلْ من خلال الاستفادة منه واختباره وتوسيعه. والمؤرخُ الذي يترك وراءه أسئلةً قابلة للنقاش، إلى جانب النتائج التي توصَّلَ إليها، يكون أكثر تأثيرًا في تطور البحث من مؤلف يُقَدِّم إجابات مغلقة لا تسمح بالمراجعة.

لا تقتصر أهمية هذه المقارنة على معرفة الفروق بين مُؤرِّخَيْن بارزَيْن، بلْ تتَّصل بتاريخ نشأة البحث التاريخي الأكاديمي في العراق، والطريقةِ التي أسهمَ بها المؤرخون العراقيون في توسيع موضوعات التاريخ العربي والإسلامي. لقدْ قدَّم الدوري والعلي نموذجَيْن مختلفَيْن في التركيز، متكاملَيْن في الأسئلة الكُبرى. فمن خلال أعمال الدوري، أصبحَ من الممكن دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مجالًا رئيسيًّا لفهم التحولات التي شهدها المجتمع العربي الإسلامي. ومن خلال أعمال العلي، اكتسبتْ دراسة المدن الإسلامية المبكرة والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية مكانة واضحة في البحث التاريخي.

ولا ينبغي أن نفهم التكاملَ هُنا بمعنى أن أحدهما أكملَ ما نقص عند الآخَر بصورة مباشرة، أو أن مشروعيهما تطابقا في الغايات والتفاصيل. المقصودُ أن أعمالهما، حين تُقْرَأ معًا، تتيح للباحث أن يرى المجتمعَ مِن خلال التحولات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة، ودراسةِ المكان والمؤسسات والتنظيمات التي تجسَّدتْ فيها تلك التحولات.

وتتَّضح أهميةُ تجاوز التقسيمات الصارمة التي تجعل التاريخَ السياسي مجالًا منفصلًا عن التاريخ الاجتماعي، أو تجعل التاريخَ العمراني مجرد وصف للأبنية، أو تحصر التاريخَ الاقتصادي في الموارد والضرائب. فهذه المجالات مفيدة لأغراض البحث، لكنها تظلُّ مترابطة حين نريد تفسيرَ الحياة التاريخية في مجموعها. وتساعدنا هذه المقارنة أيضًا على فهم قيمة التخصص في الدراسات التاريخية. فالمؤرخُ لا يستطيع أن يتعمق في جميع الموضوعات بالقَدْرِ نفسه، واختيار مجال واضح للبحث يسمح له بقراءة مصادره بدقة أكبر، وبناء أسئلة أكثر تحديدًا، وتقديم نتائج قابلة للفحص. لكن التخصص يصبح أكثر إنتاجًا حين يبقى منفتحًا على المعارف المجاورة، وحين يدرك الباحثُ أن موضوعه جزء من واقع أوسع.

قد يتساءل أحدُهم عن فائدة العودة إلى مُؤرِّخَيْن عاشا في القرن العشرين، في وقت تتوافر فيه أدوات رقمية واسعة، وقواعد بيانات ضخمة، وإمكانيات متزايدة لفهرسة المخطوطات، ومقارنة النصوص.

والجوابُ أن تطوُّر الأدوات لا يلغي الأسئلةَ الأساسيَّة التي يقوم عليها البحثُ التاريخي. فقدْ يستطيع الباحثُ اليوم الوصولَ إلى عدد كبير من النصوص في وقت قصير، لكن كثرة النصوص لا تضمن صحةَ التفسير. وقدْ تساعده البرامج الرقمية على اكتشاف تكرار عبارة، أوْ تَتَبُّع ورود اسم في مصادر متعددة، لكنها لا تحدد وحدها مدى مَوثوقية الرواية، ولا تُفَسِّر بالضرورة سببَ اختلاف المؤرخين القدماء في نقلها. تظل هناك حاجة إلى نقد المصادر، وفهم سياقاتها، ومقارنة رواياتها، وتحديد ما يمكن استنتاجه منها، وما يتجاوز حدودَها. وتظل الحاجة قائمة إلى الانتقال من المعلومة إلى السؤال، ومن السؤال إلى الدليل، ومن الدليل إلى تفسير يمكن الدفاع عنه علميًّا.

تُقَدِّم تجربة الدوري درسًا مهمًّا في ضرورة ألا يكتفي المؤرخ بما يظهر على سطح الحدث، بلْ يبحث عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تفسيره. وتُقَدِّم تجربة العلي درسًا موازيًا في قيمة التفاصيل الدقيقة، وأن تاريخ المؤسسات والمُدن يمكن أن يفتح طريقًا لفهم المجتمع والدولة على نطاق أوسع.

ويستطيع الباحثُ المعاصر أن يستفيد من التجربتين من دون أن يتعامل معهما بوصفهما نموذجَيْن مكتملَيْن لا يحتاجان إلى مراجعة. فمن الممكن أن يعيد اختبارَ بعض استنتاجاتهما في ضوء مصادر جديدة، أوْ يطرح أسئلة لم تكن في صدارة اهتماماتهما، أوْ يستخدم أدوات حديثة لتوسيع نطاق المقارنة بين الروايات والبيانات. لكن الاستفادة الحقيقية لا تكون في ترديد أسماء المؤرخين، أو استنساخ أساليبهم، بلْ في فهم المبادئ العلمية التي تمنح البحثَ قيمته، وهي الدقة في النقل، والوضوح في السؤال، والحذر في الاستنتاج، والقدرة على التمييز بين ما يثبته المصدرُ، وما يضيفه الباحثُ في تفسيره.

لقدْ مَنَحَ الدوري التحليلَ الاقتصادي والاجتماعي مكانةً بارزة في دراسة التاريخ العربي الإسلامي، وسعى إلى فهم التحولات السياسية ضمن سياقاتها الأوسع. أمَّا العلي فقد أظهرَ كيف يمكن للتفاصيل العمرانية والسكانية والإدارية والمالية أن تتحوَّل إلى مفاتيح لفهم المجتمع والدولة. وبين هذين الاتجاهَيْن تتَّضح سعةُ المنهج التاريخي التحليلي، وقدرته على الانتقال من الظاهرة إلى أسبابها، ومن التفاصيل إلى العلاقات، ومن الرواية إلى التفسير. والمؤرخُ لا يُقَاس بما يجمعه من معلومات فقط، بل بقدرته على أن يجعل هذه المعلومات تتكلم ضمن سياقها الصحيح. وليس كُلُّ تفسير مقنع في لغته صحيحًا في أدلته، وليس كُلُّ رواية شائعةٍ ثابتةً لمجرد تكرارها، وليس كُلُّ علاقة زمنية بين حَدَثَيْن دليلًا على أن أحدهما تَسَبَّبَ في الآخَر.

إنَّ العمل التاريخي الحقيقي يحتاج إلى صبر على التفاصيل، وشجاعة في مراجعة الأحكام المسبقة، وتواضع أمام ما لا تكشفه المصادر. وهو يحتاج كذلك إلى خيال علمي منضبط، لا يخترع الوقائعَ، وإنما يساعد على تصوُّر العلاقات الممكنة بين الأدلة، ثم يختبرها في ضوء ما يتوافر من شواهد.

ومِن هُنا فإن المقارنة بين الدوري والعلي ليست مجرد استعادة لسيرتَيْن علميتَيْن، وإنما هي تذكير بأن كتابة التاريخ مسؤولية معرفية. المؤرخُ حين يكتب عن مدينة قديمة، أو ثورة اجتماعية، أو نظام مالي، أو تحوُّل سياسي، إنما يحاول أن يعيد بناءَ عالَم لم يعد موجودًا، اعتمادًا على آثار بقيتْ منه، وأدلةٍ لا تُقَدِّم دائمًا إجابات كاملة. وإذا كان الماضي قد انتهى بوصفه زمنًا عاشه أصحابُه، فإن فهمه لا ينتهي، لأن الأسئلة تتجدد، والمصادر يُعاد فحصها، والتفسيرات تخضع للنقد والمراجعة. وهذا لا يجعل الحقيقةَ التاريخية مستحيلة، بلْ يجعل الوصولَ إليها عملًا يحتاج إلى الدقة والاستمرار، والتمييزِ بين ما نعرفه، وما نُرجِّحه، وما لا نملك ما يكفي لإثباته.

لا تكمن قوة المنهج التاريخي التحليلي في أنَّه يُقَدِّم تفسيرًا واحدًا لكلِّ ظواهر الماضي، وإنما في أنَّه يُعلِّمنا كيف نبحث عن التفسير، ونختبره، ونعرف حدودَه. وهذه هي المسافة التي تفصل بين تاريخ يكتفي بإخبارنا بما حدث، وتاريخٍ يساعدنا على فهم العالَم الذي حدثتْ فيه الوقائع، والإنسان الذي صنعها، والظروف التي وَجَّهَتْ مسارَها.