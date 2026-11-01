حمدي فرّاج يكتب لوطن: رسالة مفتوحة الى الاخوة الفائزين في انتخابات الكنيست.. كش نتنياهو



في هذه الرسالة الحميمية المفتوحة الى القائمتين العربيتين الفائزتين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليهودي الصهيوني . بعد التحية و التهنئة و بعيدا عن التكرار و اللف و الدوران :

أولا : أما و انكم اخترتم الانخراط في هذا المعمان الموحل ، اللعبة ، و قد استجابت لكم جماهيركم بنسبة كبيرة جدا لم يحدث مثلها من قبل ، فعليكم اذن ان تلعبوها بشروط الملعب و المعمعان ، لا بشروطكم و لا بأهوائكم و لا بأحلامكم . تحقيق الشعار الواحد الأحد "اسقاط او اقصاء نتنياهو و اقطاب حكومته" ، و هو شعار صائب و موفق و ممكن ، و لهذا التفت الجماهير من حوله و حولكم .

ثانيا : لا يفترض على الاطلاق لتنفيذ ذلك الا التصويت لمعسكر المعارضين ، بدون أي مقابل ، فالمقابل الكبير هو اقصاء بنيامين و بن غفير و سموترتش ، و أي مطالب او اشتراطات أخرى ، ستعصف بالشعار المركزي و ببقية المطالب و المطالبين "القائمتين" معا ، و تكونوا بهذا قد خذلتم جماهيركم و شعبكم و أمتكم ، "و كأنك يا أبو زيد ما غزيت" .

ثالثا : قد يستغرق أمر التصويت "المجاني" بضع ساعات لا أكثر ، لكن أثره في حالة اقراره ، سيمتد الى عدة أشهر ، يكون خلالها نتنياهو و معسكره قد انتقلوا الى صفوف المعارضة ، و يكون بن غفير قد رفع قبضته الحديدية عن الاسرى . ان ذلك بالنسبة لهم بمثابة مقدمة متقدمة نحو تحرير فلسطين ، و رفع قبضة سموترتش و مستوطنيه عن المواطنين و زيتونهم و اغنامهم و ممتلكاتهم ، بمثابة مقدمة متقدمة ثانية لتحرير فلسطين ، و بالتأكيد هناك مقدمات متقدمة ثالثة و رابعة و خامسة ، قد تكون غزة احداها ، و مقاصة السلطة ... الخ .

رابعا : ان تضعوا في رأس حسبانكم ، استمرار عمل الحكومة الجديدة ، سنة قانونية على اقل تعديل ، او على الأقل ، ان لا تكونوا انتم سبب انفضاضها و الذهاب الى انتخابات مبكرة بعد ثلاثة اشهر من جديد ، لأنها في الاغلب ستكون كارثية ، ستعيد بن غفير و ربما زوجته و أبنائه ، لكن في حالة استمرار الحكومة سنة ، قد يذهب فيها نتنياهو الى السجن بدلا من رئاسة الحكومة ، قد يتم إقرار قوانين مثل القضاء ، و إلغاء قوانين مثل الإعدام .... الخ .

خامسا : تكونوا بهذا قد قمتم بما أملته عليكم ظروف و شروط اللعبة و الملعب ، و لن يلومكم احد و يتهمكم بالتقصير او المغالاة او الابتزاز او بخلط الحابل بالنابل ، مع الإبقاء على المسألة الجوهرية الثابتة : ان هذا الصراع البرلماني ، هو شكل متواضع من بقية اشكال الصراع مع عدو كولنيالي له امتداداته الدولية و الإقليمية ، و أنتم في خضمه من وجهة نظره مجرد "غدة سرطانية" لا بد من اجتثاثها عاجلا ام آجلا ، كما فعلوا مع غزة ، و ما تقومون به اليوم ، انما سيعجل في ذلك . و باختصار ، فعلتم الصعب الاقرب الى المعجزة ، و لم يتبق الا السهل و التتويج . "كش نتنياهو" .