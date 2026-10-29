الإعلام العبري: هبوط 10 طائرات شحن عسكرية أميركية في "إسرائيل" خلال 24 ساعة

وطن للأنباء: أفادت قناة "كان" العبرية بهبوط ما لا يقل عن 10 طائرات شحن عسكرية أميركية في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار ما وصفته بـ"الجسر الجوي الأميركي"، بالتزامن مع استعدادات لاحتمال استئناف التصعيد العسكري ضد إيران.

وبحسب القناة، هبطت الطائرات في قاعدتي "عوفدا" و"نفاتيم" جنوبي "إسرائيل"، محملة بمنظومات دفاع جوي قادمة من ولاية تكساس، فيما وصلت طائرات شحن عسكرية مماثلة إلى قواعد في الأردن والسعودية وقطر.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنظومة الأمنية تستعد لقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحملة العسكرية ضد إيران، بالتزامن مع تقارير عن إبلاغ واشنطن دول الخليج بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف التصعيد.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قدّم إحاطة للرئيس دونالد ترامب تناولت بنك الأهداف والخيارات المتاحة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.