الإعلام العبري: انتهاء فرز أصوات انتخابات الكنيست الـ26.. والنتائج النهائية قريباً

وطن للأنباء: أفادت وسائل إعلام عبرية بانتهاء فرز أصوات انتخابات الكنيست الـ26، مشيرةً إلى أن النتائج النهائية ستُنشر قريباً.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن حزب "الليكود" زاد مقعداً ليحصل على 27 مقعداً، على حساب حزب "شاس" الذي تراجع إلى 6 مقاعد، موضحةً أن فرز أكثر من 97% من الأصوات لم يؤثر في تشكيلة المعسكرات.

في سياق متصل، قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان إنه اجتمع مع غادي آيزنكوت، مؤكداً أنهما شريكان في الالتزام بضمان مستقبل أفضل.

وأضاف غولان أنه عازم على القيام بكل ما يلزم لاغتنام "الفرصة التاريخية" وإحداث التغيير.

وفي وقتٍ سابق اليوم، حصلت كتلة رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً في "الكنيست"، مقابل 48 لكتلة غادي آيزنكوت، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات.

وكانت انتخابات "الكنيست" قد جرت أول من أمس، وأُغلقت مراكز الاقتراع عند الـ 10 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما أظهرت عيّنات الاقتراع آنذاك تقدّماً طفيفاً لمعسكر آيزنكوت على معسكر نتنياهو، من دون حصول أيّ منهما على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.