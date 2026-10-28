"يديعوت أحرونوت": ترامب سيتدخل بالسياسة الإسرائيلية إذا وصلنا لطريق مسدود

وطن للأنباء: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لن يتردد في التدخل شخصياً في السياسة الداخلية الإسرائيلية إذا واجهت طريقاً مسدوداً".

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنّ "من مصلحة ترامب التدخل بالسياسة الإسرائيلية حمايةً لمصالح ستدر أرباحاً على المقربين منه".

وفي وقتٍ سابق اليوم، ردّ ترامب، على سؤال بشأن الانتخابات في "إسرائيل"، تضمّن إشارة إلى أنّ استطلاعات الرأي أظهرت أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو خسر، بالقول إنّ "رسالة الدعم ساعدته كثيراً".

وقال ترامب للصحافيين في مطار أندروز: "عندما نُشرت رسالة الدعم، ساعدته كثيراً. لكنني سمعت في الواقع أنّه حقّق أداءً جيداً إلى حدّ كبير"، وتابع: "من المرجّح أنّه يفوز أو أنّ هناك تعادلاً، سنرى ما سيحدث".

وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتنياهو في الانتخابات، معتبراً أنه كان "قوياً وشجاعاً وعبقرياً" في مواجهة معارضة واسعة، بما فيها معارضة من داخل "إسرائيل" نفسها.

وأضاف ترامب أن عدم فوز نتنياهو في الانتخابات سيعني أن الولايات المتحدة ستضطر إلى تولّي المهمة ضد إيران بنفسها، قائلاً: "لست ميّالاً لذلك".