د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: خيار التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة خيارا استراتيجيا!

مع أيام مشمسة تصل الى حوالي 300 يوما في السنة، تعتبر بلادنا محظوظة وبل ملائمة تماما لاستغلال طاقة الشمس المجانية بتحويلها الى طاقة كهربائية نظيفة خضراء، كمصدر طاقة متجددة، نظيف، مستدام، ويتم انتاجه والتحكم به ذاتيا، بعيدا عن الاعتماد على الاخرين وربط ذلك بالعوامل الجغرافية والسياسية والمالية، والتبعات المعقدة المترتبة على ذلك، التي أنهكت المواطن والموازنة والاقتصاد.

والتوجه الى مصادر الطاقة المتجددة يعني الحفاظ على النظام البيئي الفلسطيني بمكوناته المختلفة، حيث ان من سمات هذا النظام ان المصادر الطبيعية، من مياه وارض وحيز ومصادر طاقة عادية هي مصادر محدودة، وان المساحة الجغرافية ضيقة وتضيق باستمرار، وان كثافة البشر في تلك البقعة مرتفعة وربما من اعلى النسب في العالم وخاصة في قطاع غزة، وان ازدياد البشر وبالتالي نشاطات البشر وما تحتاجه في تصاعد لمواكبة هذه النشاطات في تصاعد مستمر، وكل ذلك يحتاج الى الطاقة وتوفر مصادر لتوليدها، وفي ظل اعتمادنا كليا على استيراد مصادر الطاقة التقليدية، يصبح خيار التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة على مستوى الفرد والهيئة المحلية والجمعية التعاونية وعلى مستوى الحكومة خيارا استراتيجيا.

ومن اجل تشجيع التوجه نحو مصادر الطاقة الخضراء وبشكل مستدام، يتطلب تقديم الحوافز والتسهيلات وحتى سن القوانين التي تضمن اعمالا خضراء، لا تضر بالبيئة، وتضافر او تكامل اعمال الجهات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية، من منظمات غير حكومية، او اهلية، او جامعات، او مراكز ابحاث، لكي تصب في إطار تلبية الاحتياجات الحقيقية لمصادر الطاقة الخضراء وحماية البيئة الفلسطينية، وفي ظل التوجة نحو الممارسات الخضراء، والحد من التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية التي نشهد أثارها هذه الأيام.

وبالإضافة الى المصدر الأساسي للطاقة المتجددة وهي الشمس، يمكن الحصول على طاقة نظيفة من خلال التخلص من النفايات الصلبة عن طريق حرقها المنظم، حيث اننا ننتج كميات ضخمة من النفايات الصلبة يوميا في بلادنا، وبالإضافة الى ان توليد الطاقة عن طريق حرق النفايات له جدوى بيئية وصحية، فأن لذلك ابعاد اقتصادية تعود بالفائدة على المستثمرين، ومن المفترض توفر الأرضية والحوافز للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المصدر للطاقة المتجددة وبشكل مستدام، سواء عن طريق الحرق أو عن طريق الطمر والتخمير واستغلال غاز الميثان من أجل توليد الطاقة الكهربائية.

وفي ظل محدودية مصادر الطاقة التي نتحكم بها حاليا، وتوفر مصادر طاقة متجددة نظيفة يمكن التوجه نحوها، فالمطلوب من الجهات الرسمية توفير التسهيلات المتعلقة بالترخيص والمعايير والربط بالشبكات، والمطلوب من القطاع الخاص النظر بعقلانية الى التكاليف فيما يتعلق بالألواح وبطاريات التخزين وتأهيل الشبكات من أجل التحمل، والمطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ادراج بند تزويد المستفيدين بالطاقة الشمسية في تدخلاتها، ومن مؤسسات البحث العلمي والجامعات تطوير مدخلات الطاقة المتجددة لكي تلائم احتياجاتنا وظروفنا، بشكل يجعل خيار التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة خيارا استراتيجيا.