يائير غولان يدعو إلى تشكيل حكومة مع "العرب"

وطن للأنباء: - دعا رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان ، صباح اليوم الأربعاء إلى تشكيل حكومة تغيير بالشراكة مع "العرب في إسرائيل" في اشارة منه الى القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة.

واضاف غولان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خسر الانتخابات. وصرح قائلاً: "لدينا أغلبية. لدينا مسؤولية. ولدينا فرصة لتشكيل حكومة تغيير بالشراكة مع المواطنين العرب في إسرائيل".

وأضاف: "لقد خسر نتنياهو. أستطيع أن أعدّ حتى 120. 65 أكثر من 55. هكذا تعمل الديمقراطية الإسرائيلية. انتهى الأمر".

وقال: "يجب ألا نقبل بعد الآن تقسيم نتنياهو العنصري بين الأصوات اليهودية والعربية".

وأضاف: "صوت المواطن الإسرائيلي الذي يصوّت في دائرة الطيرة لا يقل قيمة عن صوت المواطن الإسرائيلي الذي يصوّت في دائرة جفعات شموئيل".

وتابع قائلاً: "كل من يحاول محو أصوات المواطنين العرب إنما يستسلم لنتنياهو ويتخلى عن إسرائيل".