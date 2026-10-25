كيا فلسطين تطرح مركبة Kia PV5 الكهربائية متعددة الاستخدامات للمرة الأولى في السوق الفلسطيني

رام الله- وطن للأنباء: طرحت كيا فلسطين، الوكيل الرسمي لسيارات كيا في فلسطين، مركبتها الكهربائية الجديدة Kia PV5 في السوق الفلسطيني، لتكون أول مركبة من فئة Platform Beyond Vehicle (PBV) تتوفر في فلسطين، مقدمةً مفهوماً جديداً للمركبات الكهربائية متعددة الاستخدامات، يجمع بين احتياجات الأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال والخدمات اللوجستية.

وتتميز Kia PV5 بتصميم مرن يتيح استخدامها لنقل الركاب أو للأغراض التجارية، من خلال نسختين رئيسيتين هما PV5 Passenger المخصصة لنقل الركاب، والمتوفرة بخيارَي خمسة وسبعة مقاعد، و PV5 Cargo Van المصممة لتلبية احتياجات الشركات وقطاعات التوصيل والنقل التجاري.

وتوفر نسخة Passenger مدى قيادة يصل إلى 416 كيلومتراً لخيار الخمسة مقاعد، و 392 كيلومتراً لخيار السبعة مقاعد، فيما تصل سعة التخزين الخلفية إلى 1,330 لتراً، إلى جانب الأبواب الجانبية الكهربائية على الجانبين. أما نسخة Cargo Van ، فتقدم مساحة تحميل تصل إلى 4,420 لتراً وحمولة تصل إلى 690 كيلوغراماً، ومدى قيادة يصل إلى 416 كيلومتراً، بما يوفر حلاً كهربائياً عملياً لمختلف احتياجات الأعمال.

وتعتمد جميع النسخ المتوفرة على بطارية بسعة 71.2 كيلوواط /ساعة، ومحرك كهربائي بقوة 163 حصاناً وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، لتجمع المركبة بين الأداء الكهربائي وتعدد الاستخدامات.

وعلى الصعيد العالمي، حصدت Kia PV5 عدداً من الجوائز والتقديرات، من أبرزها لقب International Van of the Year 2026، وجائزة BBC TopGear Family Car of the Year، فيما حصلت نسخة PV5 Cargo على تصنيف خمس نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية للمركبات التجارية.

وقال رضوان سويدان، مدير قسم التسويق في كيا فلسطين، إن وصول Kia PV5 إلى السوق الفلسطيني يمثل خطوة جديدة في تقديم حلول التنقل الكهربائي، موضحاً أن المركبة تقدم مفهوماً مختلفاً يقوم على المرونة وتعدد الاستخدامات، لتلبي احتياجات العائلات ومستخدمي النقل والركاب، إلى جانب الشركات وقطاعات الأعمال والخدمات اللوجستية.

وأضاف سويدان أن طرح المركبة يعكس توجه كيا نحو تطوير حلول تنقل تتجاوز مفهوم السيارة التقليدية، من خلال توفير مركبة قابلة للتكيف مع متطلبات الاستخدام المختلفة، بما يوسع خيارات التنقل الكهربائي المتاحة في السوق الفلسطيني.

وتتوفر Kia PV5 حالياً في صالات عرض كيا فلسطين التابعة للشركة العربية لتجارة المركبات (AMT)، حيث يمكن للراغبين بالتعرف على المركبة واكتشاف خياراتها المختلفة زيارتها والاطلاع عليها عن قرب.