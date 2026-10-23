الاستطلاعات الإسرائيلية الأخيرة قبل انتخابات الكنيست.. هل يُحسم السباق؟

استطلاعات أخيرة للرأي العام الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في ما يلي توزيع المقاعد للأحزاب وفق الاستطلاعات:

حزب آيزنكوت يتقدم.. ومعسكر نتنياهو دون أغلبية

وطن للأنباء: عرضت مساء، الجمعة، استطلاعات أخيرة للرأي العام الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل؛ وفي ما يلي الاستطلاعات أولا بأول:

استطلاع هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11"):

"يَشار": 22 مقعدا

"الليكود": 20 مقعدا

"بِياحد": 14 مقعدا

القائمة المشتركة: 9 مقاعد

"الديمقراطيون": 8 مقاعد

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد

"يهدوت هتوراة": 8 مقاعد

"شاس": 7 مقاعد

"الصهيونية الدينية" وموشيه فايغلين: 7 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

"عناصر الاحتياط والاقتصاد": 4 مقاعد

"عمخا يسرائيل": لا يتجاوز نسبة الحسم.

يشير الاستطلاع إلى وصول معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية ورئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت عند 52 مقعدا، بينما معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عند 50 مقعدا، وذلك من دون القائمتين العربيتين اللتين مجموع مقاعدهما، بحسب الاستطلاع، 14 مقعدا، كما من دون حزب زليخا وهندل (الاحتياط والاقتصاد) الذي لديه 4 مقاعد.

استطلاع القناة 13:

"يَشار": 22 مقعدا

"الليكود": 19 مقعدا

"بِياحد": 14 مقعدا

"الديمقراطيون": 10 مقاعد

القائمة المشتركة: 9 مقاعد

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد

"يهدوت هتوراة": 8 مقاعد

"الصهيونية الدينية" وموشيه فايغلين: 8 مقاعد

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد

"شاس": 7 مقاعد

القائمة الموحدة: 7 مقاعد

"عمخا يسرائيل": لا يتجاوز نسبة الحسم

"عناصر الاحتياط والاقتصاد": لا يتجاوز نسبة الحسم

استطلاع القناة 12:

"يَشار": 23 مقعدا

"الليكود": 21 مقعدا

"بِياحد": 15 مقعدا

"الديمقراطيون": 10 مقاعد

القائمة المشتركة: 9 مقاعد

"شاس": 8 مقاعد

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد

"يهدوت هتوراة": 7 مقاعد

"الصهيونية الدينية" وموشيه فايغلين: 6 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

"عمخا يسرائيل": لا يتجاوز نسبة الحسم

"عناصر الاحتياط والاقتصاد": لا يتجاوز نسبة الحسم

المصدر: "عرب 48"