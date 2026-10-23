جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جنديين في عملية الخليل

وطن للأنباء: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جنديين من عناصر قوّاته من جراء العمليةفي مدينة الخليل صباح اليوم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز لـجيش الاحتلال بإخلاء عدد من الأحياء في الخليل في ظل عمليات دهم وتفتيش في المدينة، كما أوعز بفرض حصار فوري على مدينة الخليل، والاستعداد لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية.

من جانبه، أوعز سموتريتش، بهدم فوري لمجموعة كبيرة من المباني في مدينة الخليل والمحاذية لموقع عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم، الجمعة، بزعم أنها "مبان غير قانونية".

كما أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلّين، وطردت موظفي الحرم وسدَنَته التابعين لوزارة الأوقاف، مانعةً إياهم من أن يكونوا موجودين فيه.

وأدانت وزارة الأوقاف، في بيان، قرار الإغلاق والطرد، معتبرةً هذه الإجراءات "انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدّسات الإسلامية وحرية العبادة التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية كافة".

يأتي هذا عقب إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال بينهم 2 في حالة "ميؤوس منها"، بحسب الإعلام العبري، في عملية إطلاق نار صباح اليوم الجمعة عند مدخل فرش الهوى، شمال غرب مدينة الخليل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ تبادل إطلاق النار استمر أكثر من 20 دقيقة، واصفةً ما جرى بأنّه عملية "قاسية" هذا الصباح، في "يهودا".

من جهتها، باركت فصائل المقاومة العملية، مؤكدةً أنها تجسيد حيّ لإرادة الشعب الفلسطيني ورد فعل طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال المستمرة وسياسانه الاستيطانية.