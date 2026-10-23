يسرائيل هيوم: ستة أشهر بددت رواية الانتصار.. كيف استعادت الصناعات العسكرية الإيرانية قدرتها؟

رام الله – وطن للأنباء: شكك الكاتب العسكري في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوآف ليمور، في الإعلانات الإسرائيلية السابقة عن تحقيق الانتصار على إيران وتدمير قدراتها، متسائلا كيف تمكنت صناعة الأسلحة الإيرانية من العودة إلى العمل بكامل طاقتها خلال ستة أشهر فقط.

وقال ليمور إن تفسيرات تعافي الصناعة العسكرية الإيرانية، بما فيها تركيز الجهود داخليا وتلقي مساعدات روسية وصينية، لا تكفي لتفسير ما حدث، مضيفا أن على المسؤولين الذين أعلنوا الانتصار مرتين أن يوضحوا كيف انقضت فترة قصيرة ليتبين أن إسرائيل لم تنتصر.

ودعا الكاتب إلى التحلي بالتواضع والمصداقية، معتبرا أن من أعلنوا الانتصار في المواجهات السابقة لا يمكنهم الاستغراب من انعدام الثقة بمحاولاتهم الحالية للدفع نحو حرب جديدة وفورية.

واستشهد ليمور بتصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ختام الحرب الأولى مع إيران، حين قال: "ألقينا البرنامج النووي الإيراني في الهاوية"، مشيرا إلى أن المعنى الحرفي للهاوية هو فقدان الشيء بصورة لا تتيح استعادته. ودعا إلى مواجهة نتنياهو بتصريحاته السابقة ومقارنتها بالمبررات التي يطرحها اليوم لشن هجوم جديد.

وفي سياق استخلاص الدروس من هجوم السابع من أكتوبر، قال ليمور إن أي حكومة مقبلة ستتعامل مع التهديدات منذ مراحلها الأولى، قبل تحولها إلى مخاطر استراتيجية، معتبرا أن هذا هو الدرس الأهم من هجوم حماس، وأنه سيظل حاضرا لأجيال.

وأضاف أن الخلاف قد يستمر بشأن أفضل السبل للتعامل مع التهديدات، سواء عبر الحروب أو الاتفاقات أو الجمع بينهما، لكنه رأى أن أيا من القادة لن يخاطر بالتعرض لمفاجأة مماثلة لما حدث عند الساعة 6:29 صباحا في السابع من أكتوبر.