"معاريف": أهداف نتنياهو في إيران مستحيلة.. والجيش الإسرائيلي عاجز عن إسقاط النظام ومنع المشروع النووي

وطن للأنباء: أقرّت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، بأن كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إصدار تعليمات لـ"الجيش" بشأن "إسقاط النظام في إيران ومنع المشروع النووي" قوبل بانتقادات واسعة وواضحة داخل أروقة "الجيش" والمؤسسة الأمنية.

كذلك، تحدّثت "معاريف" نقلاً عن مصادر في "الجيش" والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عن أن أهداف الحرب التي يضعها نتنياهو غير قابلة للتحقق لدى أي جيش في العالم.

وفي السياق، زعمت المؤسسة الأمنية أن "الجيش" يستطيع إضعاف النظام في إيران، لكنه يعجز تماماً عن إسقاطه، بحسب ما نقلت الصحيفة.

ونقلت القناة "آي 24 نيوز" بدورها، عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إنه "لا يوجد سبب لمهاجمة إيران قبل الانتخابات".

على صلة، ادّعت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "الجيش" يمتلك القدرة على تأخير المشروع النووي لإيران لفترة معينة، لكنه يفتقر إلى القدرة على منعه بشكل كامل وحاسم.

وفي وقتٍ سابق، استنكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 10 نقاط لـ "مفهوم إسرائيل الأمني"، مظهرةً فجوةً بين تصريحاته والواقع.

وفي نقاطه الـ 10، ذكر نتنياهو: "منع امتلاك الأسلحة النووية، والردع، والإنذار، والمبادرة والمناورة والتفكير النقدي، والدفاع، والتحالفات، والتكنولوجيا والاستقلال في بناء القوة، ومعركة الوعي، والنصر، وروح الشعب".

ووصفت "معاريف" تصريحات نتنياهو بـ "الفارغة مضموناً"، إذ "لا تتضمن خطة حقيقية لتحقيق الأمن"، متهكّمةً عليه بالقول إنه لو قدّم وثيقته بوصفها بحثاً أكاديمياً في أحد المقررات الجامعية، لأحالوهُ إلى لجنة انضباط للاشتباه في نسخه من الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا في حين يفصل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 أيام عن انتخابات "الكنيست" المقررة، حيث ستُجرى الأسبوع المقبل.