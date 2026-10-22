صدور مسرحية "المحتل المرح" لأحمد رفيق عوض عن دار الأهلية في الأردن

وطن للأنباء: صدرت اليوم عن دار الأهلية في العاصمة الأردنية عمّان مسرحية "المحتل المرح" للكاتب أحمد رفيق عوض، وجاءت في مئة صفحة من القطع المتوسط، فيما صمّم غلافها المبدع زهير أبو شايب.

وهذه هي المسرحية الخامسة التي يصدرها عوض، بعد مسرحيات "الملكة تشرشل" و"الأمريكي" و"المستوطنة السعيدة" و"شعوب الله المختارة"، وقد تُرجم بعضها إلى اللغة الإيطالية.

وفي كلمة الناشر على الغلاف الأخير، جاء أن المسرحية تقدّم الظلم لا بوصفه قوة عارية فحسب، بل باعتباره منظومة متكاملة يُعاد فيها تشكيل اللغة والقانون والإدارة، بحيث تنفصل عن الواقع، وتبتعد التعليمات عن الحقيقة، ويغيب العدل خلف إجراءات تبدو منطقية في ظاهرها، لكنها تقود إلى نتائج عبثية وقاسية.

وتشير كلمة الناشر إلى أن المحتل في المسرحية يبدو متصالحاً تماماً مع منطقه الخاص، ومقتنعاً بأن ما يقوله ويفعله هو النظام الطبيعي للأشياء.