بن غفير يصادق على ضم 11 مستوطنة بالضفة للمناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح

وطن للأنباء: صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توسيع نطاق الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن القرار جاء لرفع مستوى الجاهزية الأمنية في المستوطنات، بما يتيح لسكان المناطق المشمولة التقدم للحصول على تراخيص حمل السلاح.

وأكّدت حركة "حماس"، أن قرار وزير "الأمن القومي" بن غفير بضم 11 مستوطنة جديدة للمناطق المؤهلة للحصول على رخص السلاح يمثل تمادياً في سياسة الاحتلال القائمة على الإرهاب.

وأوضحت الحركة أن هذا القرار يثبت مجدداً حالة التكامل العضوي بين حكومة الاحتلال الإرهابية وعصابات المستوطنين في استهداف الشعب الفلسطيني.

كذلك، شددت "حماس" على أن هذا الإجراء يشكّل دعوة صريحة للقتل والتهجير، ويمنح غطاءً إضافياً لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم.