الذهب يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

وطن للأنباء: تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، ‌في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات ‌على مسار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4118.18 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4136.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.44 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1638.61 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1090.84 دولار.