هيئة سوق رأس المال تشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2026

وطن للأنباء: شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2026، التي تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري 2026، تحت شعار "استثمر في مستقبلك، احمه اليوم"، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق هذه المبادرة العالمية الهادفة إلى تعزيز تثقيف المستثمرين وحمايتهم ونشر الثقافة المالية.

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام في إطار جهودها المتواصلة لنشر الثقافة المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي لدى فئة الشباب، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات التوعوية التي استهدفت طلبة المدارس، لا سيما طلبة المرحلة الثانوية، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية واعية ومدروسة، وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في البيئة المالية والرقمية.

وفي هذا السياق، نفذت الهيئة زيارات توعوية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة، شملت مدارسة الماجدة وسيلة، والهاشمية للبنين، ومدارس المستقبل، فيما استقبلت في مقرها طلبة مدرسة المونتيسوري، وتضمنت هذه الزيارات أنشطة توعوية هدفت إلى تعريف الطلبة بأساسيات الثقافة المالية والاستثمارية، وأهمية اتخاذ القرارات المالية السليمة، وسبل الوقاية من مخاطر الاحتيال المالي والرقمي.

كما نفذت الهيئة أنشطة تفاعلية ورقمية إلى جانب اللقاءات التوعوية المباشرة مع الطلبة، حيث طورت لعبة رقمية توعوية تفاعلية تهدف إلى قياس مدى قابلية الأفراد للتعرض لأساليب الاحتيال المالي والاستثماري، وتعريف الطلبة بأبرز المؤشرات والأساليب التي قد يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، بما يعزز قدرتهم على التعرف على المخاطر والتعامل معها بوعي أكبر.

وركزت فعاليات الهيئة على المحاور الرئيسية الثلاثة التي اعتمدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لحملة أسبوع المستثمر العالمي 2026، وهي مرونة المستثمر، والخداع الرقمي، والتنبيه من الاحتيال، إلى جانب موضوعات تعليمية مكمّلة تتناول أساسيات الاستثمار والمستثمرين الشباب والجيل القادم.

وأكد براق النابلسي، مدير عام الهيئة، أن حماية المستثمرين تتطلب تعزيز قدرتهم على التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية والعروض المضللة، في ظل التطور المتسارع للوسائل الرقمية وتزايد أساليب الاحتيال المالي والاستثماري. وشدد على أهمية التحقق من المعلومات الاستثمارية ومصادرها، وفهم المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية، بما يسهم في الحد من تعرض الأفراد للاحتيال وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

من جانبه، أوضح مراد جدبة، مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية في الهيئة، أن مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر العالمي تأتي في إطار جهودها الرامية إلى إيصال رسائل التوعية المالية والاستثمارية إلى فئة الشباب بوسائل تفاعلية تتناسب مع اهتماماتهم وطبيعة استخدامهم للمنصات الرقمية. وأشار إلى أن الزيارات المدرسية واللعبة الرقمية التوعوية والمحتوى الرقمي تسهم في تقديم مفاهيم الاستثمار ومخاطر الاحتيال بأساليب مبسطة وتفاعلية، تساعد الشباب على اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات المالية والرقمية.

ومنذ إطلاق أسبوع المستثمر العالمي عام 2017، تطورت المبادرة لتصبح حملة عالمية تصل إلى ملايين الأفراد في أكثر من 100 دولة ، بمشاركة جهات تنظيمية للأسواق المالية ومؤسسات أكاديمية وأطراف معنية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز تثقيف المستثمرين وحمايتهم وتشجيعهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة قائمة على المعلومات والحقائق.

وتجدد الهيئة، من خلال مشاركتها في النسخة العاشرة من أسبوع المستثمر العالمي، التزامها بمواصلة جهود التثقيف المالي والاستثماري في فلسطين، وتعزيز قدرة الأفراد، وخاصة الشباب، على التعامل الواعي مع الفرص والمخاطر المالية، بما يسهم في ترسيخ سلوك مالي مسؤول ويدعم جهود حماية المستثمرين والحد من مخاطر الاحتيال.