سموتريتش يدعو لضم أكثر من 60% من غزة وأراضٍ في لبنان

وطن للأنباء: دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى السيطرة "على الأراضي الواقعة حتى الخط الأصفر، على الأقل، أي ما يزيد على 60% من قطاع غزة لتصبح أرضاً إسرائيلية"، ودعا أيضاً إلى فعل الأمر نفسه في لبنان.

"يجب السيطرة على الأراضي في لبنان وغزة"

وقال سموتريتش: "في لبنان، يجب ضم الأراضي، على الأقل حتى الخطوط التي نتمركز عندها اليوم. وإذا هاجم حزب الله مجدداً، فيجب أن يصل الضم إلى بيروت، وإذا هاجم مرة إضافية، فيجب أن يمتد إلى ما وراء بيروت".

وعن غزة، قال: "هناك عنصران أساسيان يجب تحقيقهما في غزة من أجل الانتصار. أولًا، يجب علينا السيطرة على الأرض. لا بد من أخذ أراضٍ، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت عندها، فلن يكون لدى العدو أي حافز للامتناع عن إشعال حرب جديدة".

وقال: "من وجهة نظره، هذه طريقة تقوم على مبدأ إن نجحت المحاولة، فذلك جيد، وإن فشلت، فلا خسارة حقيقية. فإذا نجح، فلا بأس، وإذا خسر، فهو لم يخسر فعلًا، لأنهم لا يكترثون للقتلى ولا للدمار. فهم لا يعيشون وفق منظومة المفاهيم التي نعيش وفقها أنا وأنت".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سيؤلمهم ويجعل ثمن الخطأ وثمن الهزيمة محفورًا في وعيهم هو أن نأخذ منهم أرضًا. وأنا أعتقد أن هذا صحيح، ليس في غزة وحدها"، مشيراً إلى أن ذلك "جزء من عقيدة أمنية تهدف إلى ترسيخ ثمن الهزيمة في وعي العدو".

ودعا إلى "ترك غزة كومة من الأنقاض، وأن تبقى خرابًا إلى الأبد، وألا يُعاد بناؤها"، مشيراً إلى أن "النتيجة التي ستترتب على هذين العنصرين، أي أخذ الأرض وإدراكهم أنه لم يعد لديهم مستقبل، هي أنهم لن يعودوا إلى تلك الأراضي، لأنها أصبحت لإسرائيل".

"عملية عسكرية مكثفة في غزة بعد الانتخابات"

وتابع سموتريتش: "سيتعين علينا بعد الانتخابات الخروج بعملية عسكرية مكثفة ومحددة زمنيًا. إننا نناقش الآن عدة بدائل بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية بأقصى قدر من الفاعلية، وبأقل قدر من الأثمان، سواء الأثمان التي يدفعها مقاتلونا بالطبع، أو الأثمان على المستوى الدولي".

وطالب بأن تكون "الحملة ضد حماس واسعة النطاق عالمياً... وبالتخطيط لحملة تلاحق الأشخاص والأموال ومسارات تمويل حماس أيضًا".

وأردف: "أنا أعترف هنا بأننا لم نقم بهذه الأمور بصورة جيدة بما يكفي. وبالمناسبة، فقد طالبت خلال صفقة المختطفين الأخيرة باتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه، ونتيجة لمطالبتي، اتُّخذ قرار في الكابينت يوجّه جميع الأجهزة الأمنية إلى توحيد جهودها لخوض حملة عالمية ضد حماس. وأنا أقول إن هذا أمر بالغ الأهمية".

"مصر تملك قدرات.. وينبغي أن نستعد لمواجهتها"

وعن تهديده السابق باحتلال سيناء، قال سموتريتش: "لقد قلت ذلك في أحد اللقاءات المنزلية مساء السبت الماضي، وضربت مثالًا يتعلق بالمصريين. كيف نضمن ألا تهاجمنا مصر؟ بأن يدركوا أنه إذا هاجمونا في المرة المقبلة، فلن تبقى لديهم سيناء".

وأضاف: "لقد رأيتَ كيف بادر السيسي بنفسه إلى الخروج والإعلان أنه ليست لديه أي أطماع إقليمية، وأنه لا ينوي شن حرب ضد إسرائيل. وأقول هنا، بين قوسين، إنني لا أشعر بالاطمئنان إزاء هذه التصريحات".

وتابع: "مجرد اضطرار السيسي، رئيس مصر، إلى الخروج والتعليق على تصريحاتي، والقول إنه لن يهاجم إسرائيل، أمر مهم بحد ذاته. فهو يدرك جيدًا أنه إذا هاجم إسرائيل فسيفقد جزءًا كبيرًا من مصر".

ورأى أن "أحد الدروس المستخلصة من السابع من أكتوبر هو أننا يجب أن نستعد لقدرات أعدائنا، وليس لنياتهم. فمصر تمتلك قدرات عسكرية، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه القدرات. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة قدرات العدو، أو قدرات أي جهة يمكن أن تتحول إلى عدو محتمل خلال فترة قصيرة نسبياً".