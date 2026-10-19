استطلاعان: لا أغلبية لأي معسكر في انتخابات الكنيست وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو

وطن للأنباء: أظهر استطلاعان للرأي، مساء الاثنين، عدم حصول أي من معسكري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة الصهيونية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، مع تقدّم المعارضة بفارق يتراوح بين مقعد واحد وأربعة مقاعد، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 14 إلى 15 مقعدًا، قبل نحو أسبوع من انتخابات الكنيست.

وبحسب استطلاع القناة 13، تصدّر حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت توزيع المقاعد بحصوله على 20 مقعدًا، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، يليه حزب الليكود برئاسة نتنياهو بـ18 مقعدًا، محافظًا على قوته، فيما ارتفع تمثيل حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت من 12 إلى 14 مقعدًا.

وحصلت القائمة المشتركة على 9 مقاعد، بالتساوي مع حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، الذي حافظ على قوته، فيما تراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان بمقعد واحد إلى 8 مقاعد.

وفي معسكر نتنياهو، حصل حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي، وقائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، على 7 مقاعد لكل منها، فيما ارتفعت قوة قائمة "الصهيونية الدينية–زهوت" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين إلى 7 مقاعد أيضًا.

وأظهر الاستطلاع حصول القائمة الموحدة على 6 مقاعد، فيما تجاوزت قائمتا "جنود الاحتياط–الاقتصادي" بقيادة يوعاز هندل ويارون زليخا، و"عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، نسبة الحسم البالغة 3.25%، بحصول كل منهما على 4 مقاعد، مع تسجيل تأييد بنسبة 3.4% للأولى و3.9% للثانية.

وفي المقابل، لم يتجاوز حزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس نسبة الحسم، وكذلك حزب "الجمهور الحريدي". وأُجري الاستطلاع قبل إعلان غانتس انسحابه من المنافسة الانتخابية، فيما تشير المعطيات إلى احتمال انتقال الجزء الأكبر من أصوات مؤيديه إلى قائمة هندل وزليخا.

وعلى مستوى المعسكرات، حصلت المعارضة الصهيونية بقيادة آيزنكوت على 51 مقعدًا، مقابل 50 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، و15 مقعدًا للقائمتين العربيتين، وأربعة مقاعد لقائمة هندل–زليخا، التي تصنفها القناة خارج حسابات المعسكرين.

استطلاع القناة 12: القوائم الصغيرة دون الحسم

وفي استطلاع موازٍ نشرته القناة 12، تصدّر حزب "يَشار" توزيع المقاعد بحصوله على 24 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لليكود، فيما حصل "بياحد" على 14 مقعدًا. وحصلت القائمة المشتركة على 9 مقاعد، بالتساوي مع "الديمقراطيين".

وأظهر الاستطلاع حصول أحزاب "يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد لكل منها. فيما حصلت كل من "يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية–زهوت" على 7 مقاعد، فيما حصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد.

وعلى مستوى المعسكرات، حصلت المعارضة الصهيونية على 55 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، فيما حصدت القائمتان العربيتان 14 مقعدًا، دون حصول أي من المعسكرين على أغلبية 61 مقعدًا.

وبخلاف استطلاع القناة 13، لم تتجاوز أربع قوائم نسبة الحسم في استطلاع القناة 12، وهي "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر (2.8%)، و"جنود الاحتياط–الاقتصادي" بقيادة هندل وزليخا (2.1%)، و"كاحول لافان" برئاسة غانتس (1.4%)، و"الجمهور الحريدي" (0.2%).

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة

وفي سؤال بشأن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهر استطلاع القناة 13 تقدّم آيزنكوت بحصوله على 46%، مقابل 38% لنتنياهو، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون.

وأظهر استطلاع القناة 12 نتيجة مماثلة، إذ فضّل 45% آيزنكوت مقابل 33% لنتنياهو، فيما لم يفضّل 17% أيًّا منهما، وقال 5% إنهم لا يعرفون.

وفي مواجهة افتراضية بين نتنياهو وبينيت، أظهر استطلاع القناة 12 تقدّم الأخير بحصوله على 39% مقابل 34% لنتنياهو، فيما لم يفضّل 22% أيًّا منهما، وقال 5% إنهم لا يعرفون.

أما في المقارنة بين نتنياهو وليبرمان، فتقدّم نتنياهو بحصوله على 35% مقابل 28% لليبرمان، فيما لم يفضّل 33% أيًّا منهما، وقال 4% إنهم لا يعرفون.

لا حسم؟ الأغلبية تفضّل انتخابات جديدة

وفي ما يتعلق بطبيعة الحكومة المفضلة بعد الانتخابات، أظهر استطلاع القناة 13 أن 33% يفضّلون تشكيل حكومة وحدة، مقابل 31% يؤيدون حكومة يمينية بالكامل، و23% يفضّلون حكومة من أحزاب المعارضة الصهيونية وحدها.

أما في حال انتهاء الانتخابات دون حسم وعجز المعسكرين عن تشكيل حكومة، فقد فضّل 52% إجراء انتخابات جديدة، مقابل 32% أيّدوا تشكيل حكومة وحدة تقوم على التناوب في رئاستها بين آيزنكوت ونتنياهو.

وتعكس هذه النتائج صعوبة التوصل إلى صيغة حكومية تحظى بتأييد واسع، إذ لم يحصل أي من الخيارات المطروحة بشأن طبيعة الحكومة المقبلة على تأييد أغلبية المستطلعين.

47% لا يثقون بدوافع الحكومة إذا قررت الحرب

وتناول استطلاع القناة 13 أيضًا احتمال اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا بشن حرب قبل موعد الانتخابات، ومدى ثقة الإسرائيليين بأن قرارًا كهذا سيستند إلى اعتبارات موضوعية.

وقال 47% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون بالحكومة في هذه الحالة، ويعتقدون أن قرار خوض الحرب سيكون بدوافع سياسية، مقابل 33% أعربوا عن ثقتهم بأن القرار سيستند إلى اعتبارات موضوعية، فيما قال 20% إن موقفهم يتوقف على الظروف التي ستتخذ فيها الحكومة القرار.

المصدر: "عرب 48"