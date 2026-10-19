كاتس يتوعد غزة بمزيد من الإبادة لتفكيك "حماس"

وطن للأنباء: توعد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الاثنين، قطاع غزة بمزيد من الإبادة الجماعية لتفكيك حركة "حماس".

ويكثف المسؤولون الإسرائيليون تهديداتهم العلنية مع قرب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما يعتبره قادة المعارضة دعاية انتخابية.

وقال كاتس في بيان: "سنواصل العمل بقوة حتى تفكيك حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح والأنفاق".

وأضاف أنه "سيتم ذلك في إطار الاتفاق (..) الذي تقوده الولايات المتحدة أو من خلال إجراءات عملية يتخذها الجيش الإسرائيلي بنفسه".

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي أعلن "مجلس السلام" الدولي التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار، ولاحقا أعلنت "حماس" الموافقة عليها.

وتشمل الخريطة انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، وانتشار قوة استقرار دولية، ونزع سلاح "حماس" ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.

لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، رفض في 9 أغسطس/ آب الماضي هذه التفاهمات، مشترطا نزع سلاح "حماس" قبل أي انسحاب إسرائيلي.

ومضى كاتس قائلا: "اقترب الوقت، والجيش على أتم الاستعداد لتنفيذ المهمة".

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة في غزة عبر قصف يومي قتل 1522 فلسطينيا وأصاب 5421، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.

وهدد كاتس كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر "سواء كان داخل غزة أو خارجها، سيتم القضاء عليه"، وفق تعبيره.