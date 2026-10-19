غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية

وطن للأنباء: أعلن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، عصر الإثنين، الانسحاب من الانتخابات الإسرائيلية قبل 8 أيام من موعدها المقرر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في إعلان رسمي مقتضب صدر عنه، حيث قال "لن أخوض الانتخابات المقبلة، وسأواصل النضال من أجل الوحدة"، مضيفا "هذا هو الحل الوحيد الذي يمنع وقوع كارثة أخرى ويحافظ على إسرائيل في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية".

ومن المتوقع أن يدلي غانتس بتصريحات بشأن قرار انسحابه من الانتخابات، وذلك خلال مؤتمر صحافي من المقرر عقده عند الساعة الثامنة مساء.