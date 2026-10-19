د.تهاني بشارات في كتاب "صنّاع التغير 2026”.. حضور أكاديمي من جنين إلى العالم

وطن للأنباء: صدر حديثاً كتاب The Change Makers 2026 عن دار ESN Publications، بتحرير البروفيسورة الدكتورة بارين سوماني، وهو إصدار دولي يحتفي بنخبة من الشخصيات الملهمة حول العالم.

وجاء اختيار الدكتورة تهاني رفعت خليل بشارات، الأكاديمية والباحثة الفلسطينية من مدينة جنين، لتكون ضمن الكتاب، تقديراً لمسيرتها الأكاديمية وأثرها في مجال التربية والتعليم.

يحتفي كتاب "صُنّاع التغيير 2026" بشخصيات تعكس مسيراتها قيم الرؤية والقيادة والابتكار والأثر المجتمعي، ويرفع الكتاب رسالة "فكرة اليوم، أثر الغد"، تأكيداً على تحويل الأفكار إلى إنجازات مستدامة، مسلطاً الضوء على دور المعرفة والتعليم في صناعة التغيير الإيجابي عالمياً.

تشغل الدكتورة تهاني بشارات منصب أستاذة مساعدة في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، وتحمل دكتوراه في التربية تخصص دراسات اللغة الإنجليزية من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، وأكملت زمالة ما بعد الدكتوراه في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ولها خبرة تدريس دولية في جامعة خنان الطبية في الصين.

ألّفت تسعة كتب ونشرت أكثر من 80 بحثاً علمياً محكماً، وتتركز اهتماماتها على تعليم اللغة الإنجليزية والدراما التعليمية التعاونية وتنمية مهارات التحدث والتكنولوجيا التربوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ساعية لتطوير أساليب تدريس مبتكرة تخدم الطلبة الفلسطينيين.