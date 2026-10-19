الإحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر أسعار الجملة بنسبة 16.39% بالربع الثالث من العام

وطن للأنباء: أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار الجملة نسبته 16.39% خلال الربع الثالث من العام 2026، مقارنة بالربع الثاني، بما نسبته 20.17% للسلع المستوردة، وبنسبة 7.03% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن مؤشر أسعار الجملة للسلع المنتجة والمستهلكة محليا زاد بنسبة 25.03% خلال عامي المقارنة، فيما زاد المؤشر للسلع المستوردة بنسبة 1.9%.

كما سجلت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً حاداً نسبته %63.40، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار الجملة لصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة %30.95.

سجل قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته %10.34، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحبوب والبذور بنسبة 48.19%، وزيوت ودهون التشحيم بنسبة 25.44%، والأدوات الحديدية بنسبة 24.73%، والمفروشات المنزلية بنسبة 12.41%، والفواكه والخضار بنسبة %5.14، وأنواع الوقود السائل بنسبة 4.23%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 1.52.

في المقابل؛ انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: أنواع الوقود الصلب بمقدار 22.12%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 7.16%، والحيوانات الحية بمقدار %6.79، وأنواع الوقود الغازي بمقدار3.51%، والنفايات المعدنية وغير المعدنية وغيرها من المواد بغرض إعادة التدوير بمقدار 3.45%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بمقدار 2.71%.