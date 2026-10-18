نتنياهو يعترف بقلقه من الانتخابات: لست واثقا من الفوز

رام الله – وطن للأنباء: أقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه غير واثق من الفوز في الانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، معربا عن قلقه من نتائجها، ومعلنا أنه لن يعتزل الحياة السياسية في حال خسارته.

وقال نتنياهو، في تصريحات لإذاعة "104 إف إم" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية، الأحد: "علينا أن نضمن فوزنا، لست واثقا من فوزي، وأنا قلق للغاية".

وحذر نتنياهو من وصول حكومة معارضة بقيادة غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، مدعيا أنها ستلغي ما وصفها بـ"إنجازات" حكومته القائمة منذ أواخر عام 2022، وستقدم تنازلات في الملف النووي الإيراني، وتسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وفي محاولة لحشد أصوات الناخبين، دعا نتنياهو إلى التصويت لحزب "الليكود"، قائلا إنه قادر على استكمال ما وصفها بـ"المهمة" لإسقاط النظام الإيراني، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوّر نتنياهو المنافسة الانتخابية على أنها خيار وجودي، قائلا: "الاختيار هنا مسألة وجودية: إما اليمين أو فلسطين، فهم سيقيمون دولة فلسطينية، وهذه كارثة.. وإما اليمين أو السلاح النووي، لأنهم سيقدمون تنازلات بشأن الملف النووي ولن يسقطوا النظام".

واختتم نتنياهو حديثه بالقول: "وبأبسط صيغة، الاختيار هو إما بيبي (نتنياهو) أو الطيبي"، في إشارة إلى النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استطلاعات رأي تشير إلى تراجع معسكره أمام المعارضة، من دون أن يتمكن أي من المعسكرين من حصد أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة، ما يجعل الأحزاب العربية عاملا مؤثرا في حسابات تشكيلها، رغم رفض معسكري الائتلاف الحاكم والمعارضة اليهودية التحالف معها.