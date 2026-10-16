القناة 12: الادعاء العام الإيطالي يوسع تحقيقاته لتشمل كاتس وقيادات عسكرية "إسرائيلية"

وطن للأنباء: أفادت القناة 12 العبرية بأن الادعاء العام الإيطالي في العاصمة روما وسّع تحقيقاته الجنائية لتشمل وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية الحالية والسابقة، على خلفية اعتراض أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة.

وبحسب القناة، تشمل قائمة المستهدفين بالتحقيق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والمفتش العام للشرطة، وقادة في سلاح البحرية ومصلحة السجون، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالاختطاف والتعذيب وسوء معاملة مواطنين إيطاليين خلال التعامل مع الأسطول.

وتأتي هذه التحقيقات على خلفية الإجراءات الإسرائيلية بحق المشاركين في أسطول كسر الحصار عن غزة، وما رافق اعتراضه من اتهامات تتعلق بمعاملة النشطاء واحتجازهم.

ولم يتسنَّ التأكد بشكل مستقل من تفاصيل التحقيق أو نطاق الاتهامات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين المذكورين.