بن كسبيت: الليكود يفقد ثلث قوته.. ومصير الانتخابات الإسرائيلية يتوقف على نسبة التصويت

رام الله – وطن للأنباء: قال الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت إن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو فقد نحو ثلث قوته الانتخابية، متراجعا من 32 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى نحو 20 مقعدا في استطلاعات الرأي الحالية، مع احتمال ارتفاعه إلى 22 مقعدا قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، معتبرا أن نتائج الانتخابات ستتحدد أساسا وفق نسب التصويت وتجاوز الأحزاب نسبة الحسم.

وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" الجمعة، رأى كسبيت أن تقارب المعسكرين المناوئ لنتنياهو والمؤيد له في استطلاعات الرأي لا يعني تعافي الليكود، بل يرتبط، وفق تحليله، بظهور أحزاب يمينية جديدة تستقطب أصواتا كانت ستذهب إلى أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو، إلى جانب ارتفاع قوة الناخبين العرب، بما يقلص عدد المقاعد المتاحة لهذا المعسكر.

وأشار إلى أن تحالف هندل - زليخا يحصل في الاستطلاعات على نحو 4 مقاعد، فيما يحصل حزب اللواء احتياط زيكا غولدن؟ لا.

وأوضح كسبيت أن تحالف هندل - زليخا يحصل على نحو 4 مقاعد، فيما يدور تمثيل حزب اللواء الاحتياط أمير وينتر حول مقعدين إلى ثلاثة، لكنه لا يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاعات الحالية، ما قد يؤدي إلى ضياع أصوات إذا لم يتمكن من دخول الكنيست.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في ملاءمة رئاسة الحكومة

ولفت الكاتب إلى أن غادي آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الملاءمة لتولي رئاسة الحكومة منذ ثلاثة أشهر متتالية، بفارق يبلغ حاليا نحو 8.5 نقاط مئوية، فيما يتقدم نفتالي بينيت على نتنياهو في بعض الاستطلاعات بفارق أقل، أو يتعادلان في أخرى.

واعتبر أن هذه المؤشرات، إلى جانب تراجع قوة الليكود، تستدعي عدم التعامل مع تقارب المعسكرين باعتباره نتيجة محسومة، مشيرا إلى أن الأحزاب الصهيونية الأربع التي تشكل معسكر التغيير ليست، بحسب تقديره، مهددة بتجاوز نسبة الحسم، في حين تواجه أحزاب يمينية أخرى خطر عدم دخول الكنيست.

وأضاف أن يوآف هندل، أحد قادة تحالف هندل - زليخا، لن ينضم إلى حكومة تعتمد على الأحزاب الحريدية، وفق تقديره، ما قد يعقد قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة إذا لم يتمكن من ضمان دعم هذه الأحزاب.

نسبة التصويت العامل الحاسم

وأكد كسبيت أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون العامل الأكثر حسما، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية تظهر ارتفاع استعداد مؤيدي معسكر التغيير للتصويت مقارنة بمؤيدي نتنياهو، مع التحذير من أن هذه المؤشرات ليست نهائية، وأن عددا كبيرا من الناخبين لم يحسموا خياراتهم بعد.

واستشهد الكاتب بنتائج الانتخابات السابقة، التي أظهرت تقاربا في مجموع الأصوات بين المعسكرين، لكن توزيع المقاعد منح نتنياهو معسكره أغلبية، بينما أدى عدم تجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم إلى خسارة مقاعد للمعسكر الآخر.

ورأى أن الخطر نفسه قد يتكرر في الانتخابات المقبلة، ولكن بصورة معاكسة، إذا نجحت الأحزاب المناوئة لنتنياهو في توزيع أصواتها دون إهدارها، مقابل احتمال خسارة أحزاب يمينية أصواتا إذا لم تتجاوز نسبة الحسم.

وفي سياق عرضه للأسباب التي يعتقد أنها تدفع ناخبين إلى الابتعاد عن نتنياهو، أشار كسبيت إلى تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب المستمرة، والعزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل، إضافة إلى الخلافات بشأن الامتيازات الممنوحة للأحزاب الحريدية.

واستند إلى تقرير للأستاذ دان بن دافيد، قال إنه أظهر أن الامتيازات الممنوحة للمجتمع الحريدي خلال عام 2024 تجاوزت بمقدار 10.8 مليارات شيكل مجموع الإنفاق الحكومي على المستشفيات والجامعات والكليات، كما أشار إلى أن 35,993 من مواليد إسرائيل غادروها في ذلك العام، مقابل عودة 13,820 شخصا، وأن صافي مغادرة الأطباء ارتفع بنسبة 401%.

انتقادات لنتنياهو بشأن تحذيرات ما قبل السابع من أكتوبر

وفي جزء آخر من مقاله، تناول كسبيت ما وصفه بإخفاقات في إدارة نتنياهو ومحيطه، مستندا إلى التطورات والتحقيقات المتعلقة بمكتب رئيس الحكومة، وإلى الدعوى التي رفعها رئيس جهاز الأمن العام السابق رونين بار، والتي تتضمن، بحسب المقال، توثيقا لـ26 تحذيرا قدمها بار إلى نتنياهو بشأن حماس وقطاع غزة، عبر لقاءات ووثائق ومحادثات وجلسات حكومية.

وأشار إلى أن تحذيرا قدمه بار في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أسبوع من هجوم السابع من أكتوبر، تحدث عن تصاعد توجيه العمليات المسلحة، وتضمن توصية باستهداف مسؤولين في حماس والاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة قبل انتهاء الأعياد. وذكر أن استجابة نتنياهو، وفق رواية بار التي عرضها المقال، اقتصرت على الموافقة على دفع توصيات جهاز الأمن العام قدما، من دون إصدار تعليمات عملياتية محددة.

كما أشار كسبيت إلى تحذيرات أخرى قال إن بار قدمها خلال عام 2023، بينها التحذير من مخاطر أمنية متصاعدة، والدعوة إلى توسيع عمليات استهداف قيادات حماس، في مقابل ما وصفه الكاتب بتفضيل نتنياهو الحفاظ على الوضع القائم والتركيز على أمنه الشخصي وأمن عائلته.

وخلص كسبيت إلى أن نتائج الانتخابات لا تزال مفتوحة، وأن تقارب المعسكرين لا يكفي وحده لتحديد النتيجة، مؤكدا أن نسبة المشاركة، وتجاوز الأحزاب نسبة الحسم، وقدرة كل معسكر على منع ضياع الأصوات، ستكون عوامل أساسية في تحديد شكل الكنيست المقبل وإمكان تشكيل الحكومة.