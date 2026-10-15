"كاتس" يهدد بتوسيع الاحتلال في لبنان و"زامير" يؤكد الاستعداد لهجوم واسع

وطن للأنباء: هدد وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، بتوسيع التوغل البري واحتلال مناطق إضافية في جنوب لبنان، تمتد من النبطية حتى نهر الليطاني، في حال انضمام حزب الله إلى أي هجوم إيراني على "إسرائيل"، في تهديد يعكس تصاعد التلويح بتوسيع العمليات العسكرية واتساع نطاق المواجهة على الجبهة اللبنانية.

وتوعد "كاتس" بإخلاء مناطق لبنانية شمالًا حتى نهري الأولي والزهراني، إلى جانب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، محذرًا من أن التصعيد المحتمل قد يؤدي إلى نزوح أكثر من مليون لبناني، في ظل المخاوف من اتساع رقعة العمليات العسكرية وما قد تخلّفه من تداعيات إنسانية على السكان المدنيين.

وتأتي هذه التهديدات في إطار تصعيد الخطاب العسكري "الإسرائيلي" تجاه لبنان، وربط توسيع العمليات بموقف حزب الله من أي مواجهة محتملة بين إيران و "إسرائيل"، بما يضع الأراضي اللبنانية أمام احتمالات تصعيد إضافي، قد يشمل توسيع نطاق الاستهدافات والعمليات البرية، وفق التهديدات المعلنة.

وفي السياق، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال "إيال زامير"، تعزيز القوات والإجراءات الأمنية على مختلف الجبهات، في ظل تزايد احتمالات التصعيد، مشيرًا إلى الدفع بالفرقة 98 إلى الضفة الغربية لتعزيز الانتشار العسكري، ضمن إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التطورات الأمنية المحتملة.

وأكد زامير استمرار الاستعداد لمواجهة أي هجمات مباغتة، مشددًا على جاهزية قوات الاحتلال لشن هجوم واسع ضد أي جهة تحاول استهداف "إسرائيل"، في وقت تتزامن فيه التهديدات الموجهة إلى لبنان مع تعزيز الانتشار العسكري في الضفة الغربية، بما يشير إلى استعدادات "إسرائيلية" للتعامل مع احتمالات التصعيد على أكثر من جبهة.

وتثير التهديدات بتوسيع التوغل وفرض عمليات إخلاء على مناطق واسعة مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في حال تنفيذها على نطاق واسع، إذ قد تتسبب في موجات نزوح جديدة وتزيد الضغوط على المناطق التي قد تستقبل النازحين، فضلًا عن المخاطر التي تهدد السكان والبنية التحتية جراء اتساع العمليات العسكرية.

وبين التهديدات "الإسرائيلية" بتوسيع العمليات في جنوب لبنان وتعزيز القوات على الجبهات الأخرى، تبقى احتمالات التصعيد مرتبطة بمسار المواجهة الإقليمية وتطورات الميدان، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى مرحلة أوسع تتجاوز حدود الاشتباكات القائمة.