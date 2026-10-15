الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الخميس

وطن للأنباء: تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة اليوم الخميس، لتصبح أقل بقليل من معدلاتها العامة، ويكون الطقس معتدلاً وغائماً جزئياً خلال ساعات النهار وربما مغبراً في الجنوب والوسط، وفي أجزاء من الساحل والمناطق الشمالية، تسقط زخات من الأمطار بمشيئة الله، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً نسبياً وتنشط الرياح.

ويوم غد الجمعة، تكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائماً جزئياً نهاراً وتنشط الرياح على فترات، وتسقط زخات من الامطار بمشيئة الله في أجزاء من الساحل وشمال البلاد قد تنتشر مؤقتاً لبعض المناطق الوسطى، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً في أغلب المناطق.

أما يوم السبت، تسود أجواء معتدلة ولطيفة نهارا، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة النسبية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار.