نتنياهو يقر بوصول رئيس المخابرات المصرية قبل 7 أكتوبر

وطن للأنباء: أقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل وصل إلى الأراضي المحتلة في 26 أيلول/سبتمبر 2023، قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر، وسط تقارير عن تحذيرات مصرية مسبقة من هجوم كبير كانت حركة حماس تستعد لشنه من قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 العبرية، إن كامل لم يلتق به خلال الزيارة، مدعيا أنه لا يعرف المسؤولين الذين اجتمع بهم، ومضيفا: "منذ متى يتحدث رئيس مخابرات مع رئيس دولة؟ لم يحدث معي ذلك ولو مرة واحدة".

لكن مقطع فيديو نشره مكتب نتنياهو سابقا يظهره وهو يستقبل كامل في القدس المحتلة ويصافحه ويتحدث معه خلال زيارة سابقة، ما يثير تساؤلات بشأن روايته، وإن كان التسجيل لا يثبت حصول لقاء بينهما في أيلول/سبتمبر 2023.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد كشفت الشهر الماضي أن كامل زار الأراضي المحتلة في 26 أيلول/سبتمبر 2023، محذرا من استعداد حماس لشن هجوم كبير، وداعيا إلى تقديم تسهيلات اقتصادية لتجنب التصعيد.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن كامل اتصل بنتنياهو مطلع تشرين الأول/أكتوبر محذرا من هجوم وشيك من قطاع غزة.

وكانت تقارير إعلامية، بينها ما نشره موقع "واي نت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" عقب هجوم 7 أكتوبر، قد تحدثت عن تحذيرات مصرية مسبقة، فيما نفى مكتب نتنياهو آنذاك تلقيه تحذيرا من هذا النوع.