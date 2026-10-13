نتنياهو: نستعد لكل السيناريوهات في الضفة الغربية وسنبقى في مخيماتها لفترة طويلة

وطن للأنباء: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته تستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات في الضفة الغربية، بما في ذلك احتمال توجيه السلطة الفلسطينية السلاح نحو "إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو، خلال تفقده خط التماس مع الضفة الغربية، أنه يحذر ما وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" من اختبارها عشية الانتخابات، قائلاً: "لا أنصحكم باختبارنا، سيكون ردنا قاسياً ولن تتوقعوه".

وتابع أن حكومته تمتلك خطة قوية وفعالة للتعامل مع أي تغييرات محتملة في الوضع القائم بالضفة الغربية، مضيفاً أنها سترد بقوة لم يحلم بها أعداء إسرائيل، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو أن قوات الاحتلال ستبقى في مخيمات الضفة الغربية لفترة طويلة، قائلاً إنه لن يكون هناك جيش عربي غرب نهر الأردن، وإن الجيش الإسرائيلي وحده سيبقى في المنطقة، على حد تعبيره.

وزعم أن سكان المخيمات لن يعودوا إليها، مدعياً أنهم "ليسوا سكاناً بل متطرفون ومخربون"، وفق وصفه.

أشار إلى أن حكومته ستواصل حماية "أمن إسرائيل" في خط التماس ومختلف المناطق، ومواصلة إقامة المستوطنات، وقال: "نحن نؤسس هنا مستوطنات، أكثر من 104، والعديد من المزارع".