ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، بنحو 2%، بعد أن طغت التطورات في الشرق الأوسط على احتمالات زيادة الإمدادات إلى السوق.

وصعدت، مساء أمس الاثنين، العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 1.8% إلى 106.65 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 سبتمبر الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار أو 2% إلى 93.74 دولارًا للبرميل.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بنسبة 0.6%، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وزيادة أسعار النفط، وذلك بعد مكاسب سجلها المعدن الأصفر خلال الجلستين السابقتين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بمقدار 26.10 دولارًا، لتصل إلى 4190.20 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.3%، مسجلًا أعلى مستوى له خلال عام، الأمر الذي زاد الضغوط على أسعار الذهب، المقوّم بالدولار، وجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في الضغط على المعدن الأصفر، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 2%، ما عزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وانعكاساتها على الأسواق.