الطقس: جو معتدل وأمطار متفرقة حتى السبت وتحذيرات من السيول والرياح النشطة الخميس

وطن للأنباء: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما إلى غائم جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، فيما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال المساء والليل، ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وباردا نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أقل بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا نسبيا خلال ساعات النهار.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويسود طقس حار نسبيا خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الانتعاش والبرودة النسبية.

والرياح غربة إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط الموج إلى مائج.

ويطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل وغائم جزئيا خلال النهار، ولطيف مساء وبارد نسبيا ليلا، مع تهيؤ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما يوم السبت، فتسود أجواء معتدلة ولطيفة نهارا، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة النسبية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار.