مقتل مستوطن وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار مخلفات حرب قرب الحدود مع لبنان

وطن للأنباء: قُتل مستوطن وأصيب نحو 20 آخرين، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب قرب الحدود مع لبنان، أثناء رحلة مدرسية شارك فيها طلاب ومعلمون من مدرسة "أورط" في معلوت، وفق وسائل إعلام الاحتلال.

ووقع الانفجار في منطقة بين مستوطنتي "منارا" و"يفتاح"، بعدما فم أحد المشاركين في الرحلة بوضعه في حقيبته. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، استنادا إلى تقديرات عسكرية، أن الجسم قد يكون شظية متفجرة من صاروخ عنقودي أطلقه حزب الله وسقط في المنطقة.

وتحقق الجهات الأمنية في احتمال أن يكون أحد المشاركين قد التقط الشظية ووضعها داخل حقيبته قبل انفجارها.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة للاحتلال بأن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات، فيما استُدعيت مروحيات للمساعدة في عمليات الإجلاء.