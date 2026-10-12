"يجب قتلكم!".. بن غفير يظهر في فيديو ويوجه تهديدا قاسيا بالإعدام لأسرى بزعم أنهم خططوا لاغتياله

رام الله – وطن للأنباء: ظهر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، في تسجيلات مصورة وهو يهدد أسرى فلسطينيين بالإعدام شنقا، ويقول لأحدهم "سنعدمك" و"يجب أن تموت"، بزعم تورطهم في التخطيط لاغتياله، كما توعد بتشديد ظروف احتجازهم داخل السجون.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت الأحد، بن غفير وهو يواجه أحد الأسرى ويسأله عن سبب محاولته قتله، قبل أن يقول له: "لقد اخترت الوزير الخطأ. أنا لا أخشاك"، مضيفا: "سنعدمك"، ومكررا عبارات من قبيل "يجب أن تموت" و"يجب أن تُقتل"، قبل أن يتحدث صراحة عن إعدامه شنقا.

وفي مقطع آخر، سأل بن غفير أسيرا عن ظروف احتجازه، وعندما وصف الأخير الحياة داخل السجن بأنها صعبة، رد الوزير بأنه سيجعلها أكثر قسوة، في تهديد بتشديد ظروف الاحتجاز.

وأثارت لهجة بن غفير التهديدية انتقادات، في ظل استخدامه منصبه الرسمي لمواجهة أسرى محتجزين على خلفية اتهامات لم تحسم قضائيا. فالاتهام بالتخطيط لاغتيال مسؤول، مهما بلغت خطورته، لا يشكل بحد ذاته إدانة قضائية، ولا يلغي ضمانات التحقيق والمحاكمة وحق الدفاع.

وجاء نشر التسجيلات بعد تقارير إعلامية في الاحتلال أفادت بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وجهت تعليمات إلى مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، لمنع بن غفير من تصوير لقاءاته مع الأسرى لأغراض دعائية انتخابية.

ويعيد ظهور الوزير وهو يهدد الأسرى بالإعدام ويتوعدهم بتشديد ظروف احتجازهم تسليط الضوء على توظيف ملف السجون والأسرى في الخطاب السياسي، وعلى استخدام أماكن الاحتجاز في إنتاج مواد دعائية، في وقت يفترض فيه أن تخضع الاتهامات والإجراءات المتعلقة بالمحتجزين للمسار القضائي.