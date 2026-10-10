50% يؤيدون المعسكر المناوئ لنتنياهو و67% يتهمون حكومته بعدم معالجة إخفاقات 7 أكتوبر

وطن للأنباء: أظهر استطلاع للرأي العام، نشرته القناة 12 العبرية، أن 50% من المستطلعين يؤيدون المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بما يشمل القائمتين العربيتين، مقابل 35% يؤيدون معسكر نتنياهو.

وبيّن الاستطلاع أن 58% يفضلون تولي شخصية أخرى رئاسة الحكومة، مقابل 34% يؤيدون استمرار نتنياهو في المنصب، فيما أعرب 67% عن اعتقادهم بأن الحكومة لم تعالج الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، مقابل 14% رأوا أنها عالجتها.

وفي ما يتعلق بتأثير الإخفاقات التي كُشف عنها بعد الهجوم على توجهات الناخبين، قال 5% إنهم كانوا يعتزمون التصويت لمعسكر نتنياهو، لكنهم سيغيرون موقفهم لصالح المعسكر المناوئ له، فيما قال 2% إنهم سينتقلون من معسكر المعارضة إلى معسكر نتنياهو، بينما أكد 70% أنهم سيصوتون وفق قراراتهم السابقة.

وأظهر الاستطلاع أن 48% يثقون أكثر بقدرة حكومة برئاسة غادي آيزنكوت على معالجة أوجه القصور والإخفاقات، مقابل 30% يثقون بحكومة برئاسة نتنياهو.

كما تناول الاستطلاع الإخفاقات المرتبطة بحادثة طائرة «فلاي دبي» التي أقلعت من دبي إلى إسرائيل، إذ حمّل 49% الجهات المعنية مجتمعة المسؤولية، فيما حمّل 20% المسؤولية لوزارة المواصلات، و6% لجهاز الأمن العام «الشاباك»، و5% لجهاز الموساد.

وفي تقييم أداء وزيرة المواصلات ميري ريغيف، منحها 70% من المستطلعين تقييما سيئا، مقابل 19% قيّموا أداءها بشكل جيد.