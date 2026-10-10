الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صافٍ، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وفي ساعات المساء والليل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع سقوط زخات من الأمطار، بمشيئة الله تعالى، تكون مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الاثنين، غائماً إلى غائم جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام. ويُتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الثلاثاء، غائماً إلى غائم جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام. وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.